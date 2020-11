IRW-PRESS: Carlyle Commodities Corp.: Carlyles geophysikalische Messung liefert positive Ergebnisse, die eine bessere Bohrzieldefinition im Gold-Silber-Projekt Cecilia in Sonora, Mexiko ermöglichen

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-PERSONEN BESTIMMT

5. November 2020 - CARLYLE COMMODITIES CORP. (CSE:CCC, FWB:1OZ, OTC:DLRYF) (Carlyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse der jüngsten geophysikalischen Messung nun vorliegen. Im Rahmen dieser Flugmessung mittels induzierter Polarisation (IP) wurden insgesamt 3,8 Flugkilometer in fünf Teilstrecken über der Rhyolithkuppel Cerro Magallanes, einem Teilbereich des Projekts Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora (das Projekt), absolviert. Hier hat das Unternehmen die Option, sich sämtliche Konzessionsrechte von seinem Partner Riverside Resources Inc. (Riverside) zu sichern.

Im Vorfeld der Bohrungen konnte Carlyle die Bohrziele mit Hilfe der geophysikalischen IP-Messung (50-m-Abstand zwischen Dipolen) weiter präzisieren. Die geringen Abstände zwischen den Dipolen helfen bei der Abgrenzung von Strukturen und reduzieren die Datenabweichung in geringer Tiefe (Lärm). Damit wird die Zielsuche für das von Carlyle geplante erste Bohrprogramm (das Programm) im Projekt Cecilia verbessert. Im Rahmen des geplanten Programms sollen verschiedene goldführende Verwerfungen/Erzgangstrukturen bis hinab in eine Tiefe von 250 m erkundet werden.

Im Zuge der Kartierung der Rhyolithkuppel wurden im Nahbereich von Brekziengestein und goldführenden Strukturzonen auch stark verkieselte Zonen entdeckt. Anhand der IP-Daten und der neuen IP-Pseudoabschnitte wurden Widerstandsanomalien (möglicherweise Silikatzonen) entlang der erkundeten Strukturen an der Oberfläche auf einer Streichlänge von 200 m ermittelt, die nach wie vor offen sind. Die IP-Anomalien korrelieren mit den Ergebnissen der früheren Probenahmen aus jenem Bereich der historischen Bohrungen, wo Cambior Inc. (1995) in Bohrloch 138-95-08 einen 30,0 m breiten Abschnitt mit einem Goldgehalt von 1,41 g/t durchteufte (Morales-Ramírez, J.M. and Ramsay, E. (1996). Explorationsbericht zum Projekt Magallanes, Oro Grande Joint Venture. Interner Bericht für Cambior Exploración S.A. de C.V.)

(siehe Abbildung 1 unten).

Abbildung 1: 3D-Ansicht der nordostwärts driftenden IP-Widerstandszonen quer über die Rhyolithkuppel Cerro Magallanes. Bei einem Flugstreifenabstand von 100 m und einem Dipolabstand von 50 m sind mehrere Anomalien in geringer Tiefe zu erkennen. Die roten Linien zeigen die mineralisierten Haupttrends, die mit den Widerstandsanomalien in den IP-Abschnitten korrelieren.

Morgan Good, Chief Executive Officer von Carlyle, meint dazu: Das Team von Carlyle freut sich neuerlich über die weiteren positiven Ergebnisse aus unseren Explorationsaktivitäten, die im Vorfeld des ersten Bohrprogramms in unserem Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora absolviert wurden. Diese geophysikalischen Funde sorgen auf dem Weg zu unserer ersten Bohrkampagne für zusätzliche Begeisterung im Sinne der weiteren Vertrauensbildung, insbesondere wegen ihrer zufälligen Übereinstimmung mit den positiven historischen Ergebnissen.

John-Mark Staude, President und CEO von Riverside, erklärt: Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner Carlyle Commodities Corp. an der Exploration der erzreichen Region Cecilia zu arbeiten. Diese aktuellen technischen Arbeiten verbessern die Visualisierung der Ziele. Die Arbeiten im Projekt Cecilia gehen in die richtige Richtung; der Standort wird derzeit auf die Bohrungen vorbereitet, die Zufahrtsstraßen und viele der Bohrplattformen wurden bereits errichtet.

Carlyle und Riverside arbeiten sich gemeinsam Seite an Seite zu den Bohrungen im Rahmen des Programms im Projekt Cecilia vor. In einem ersten Schritt werden insgesamt 1.500 Bohrmeter absolviert, um die hochgradigen Ziele San Jose, North Breccia und Central zu erkunden. Wie in der Pressemeldung von Carlyle vom 21. September 2020 berichtet, wurde im Ziel San Jose in 21 Proben ein Goldwert von 43,2 g/t ermittelt. In den kommenden Wochen rechnet man mit weiteren Ergebnissen:

- Einerseits soll ein drohnengestützter Messflug dabei helfen, zu magnetischen Anomalien in der Tiefe vorzudringen.

- Andererseits werden die Ergebnisse aus der nächsten Charge von Schlitzproben, welche die Ost-West-Erweiterung zwischen den Zielen San Jose und Central abdecken, erwartet.

Qualifizierter Sachverständiger

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft hat und für diese verantwortlich ist.

Über Carlyle

Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Carlyle ist eine strategische Partnerschaft mit Hunter Dickinson Inc. (HDI) eingegangen und hat mit dem HDI-Tochterunternehmen United Minerals Services Ltd. ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack gegründet. Außerdem hat es eine Option auf den Erwerb einer 50-%-Beteiligung am Projekt Jake. Beide Projekte liegen in B.C. Carlyle hat auch eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sunset, das sich in der Vancouver Mining Division (Bergbauregion) in der Nähe von Pemberton (BC). befindet. Carlyle hat seinen Sitz in Vancouver (BC), und ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol CCC notiert.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON CARLYLE COMMODITIES CORP.

Morgan Good

Morgan Good

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Morgan Good, CEO und Direktor

T: 604-715-4751

E-Mail: morgan@carlylecommodities.com

W: www.carlylecommodities.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen hinsichtlich Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf die Ausübung der Option des Unternehmens auf das Projekt Cecilia, die erwarteten Ergebnisse des Programms und alle Pläne für die weitere Exploration des Projekts Cecilia. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als korrekt erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie glaubt, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, könnte, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden oder getroffen oder erreicht werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich und ohne Einschränkung, dass das Unternehmen seine Option auf das Projekt Mack ausüben und das Jointventure mit UMS (oder seinen Bevollmächtigten) gründen wird, dass die Ergebnisse der auf dem Projekt Cecilia durchzuführenden Arbeiten zufriedenstellend sein werden, um eine weitere Exploration zu rechtfertigen; dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der Gold- und anderen Edelmineralienexploration auf dem Projekt Cecilia unterstützen werden; dass die Verfügbarkeit der für die geplanten zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens erforderlichen Finanzmittel gegeben ist und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, qualifiziertes Personal zu behalten und anzuziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehört die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Option auf das Projekt Cecilia auszuüben, seine vorgeschlagenen Geschäftspläne auszuführen und geplante zukünftige Aktivitäten zu realisieren. Das neuartige Coronavirus, COVID-19, birgt ebenfalls neue Risiken, die derzeit unbeschreiblich und unabsehbar sind. Andere Faktoren können sich ebenfalls nachteilig auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; zukünftiger Preise für Gold oder andere Edelmetalle; Änderungen auf den Finanzmärkten und der Nachfrage nach Gold oder anderen Edelmetallen; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken; und Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen und dem Betrieb des Unternehmens im Mineralexplorationssektor; sowie die Risiken und Ungewissheiten, die im jährlichen und vierteljährlichen Lagebericht des Unternehmens (MD&A) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens - verfügbar unter dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com - ausführlicher beschrieben sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, und wird dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit solcher Aussagen in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen dürfen nicht als verlässlich angesehen werden, da der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne von NI 43-101 die historischen Informationen weder aufbereitet noch verifiziert hat.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54094

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54094&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA14307R1010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.