IRW-News: Carnavale Resources Ltd.: Carnavale Resources veröffentlicht Präsentation für Investoren

IRW-PRESS: Carnavale Resources Ltd.: Carnavale Resources veröffentlicht Präsentation für Investoren

Carnavale Resources (ASX: CAV oder das Unternehmen) freut sich, seinen deutschen Investoren eine aktuelle Unternehmenspräsentation in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen.

Die Präsentation kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://www.carnavaleresources.com/images/20200807%20CAV%20Company%20Presentation_IR%20World_DE_FINAL.pdf

Über Carnavale Resources:

Carnavale Resources Limited ("Carnavale" oder "Unternehmen") ist ein in Westaustralien ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das an der australischen Wertpapierbörse (CAV.ASX) und an der deutschen Börse in Frankfurt (YBB.FF) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb und die Exploration hochwertiger und fortgeschrittener Explorations- und Erschließungsprojekte, die strategische Mineralien im Zusammenhang mit dem Elektrofahrzeugbatteriesektor und anderen bahnbrechenden Technologien des neuen Zeitalters sowie Nickel, Gold und Edelmetalle fördern.

Carnavale verfügt derzeit über drei hochklassige Explorationsprojekte, die großes Potential für hochgradiges Gold und Nickelsulfid in der Nähe von Kalgoorlie in Westaustralien aufweisen. Die wichtigsten Projekte sind das Nickelsulfidprojekt Grey Dam, das Nickelsulfidprojekt Mount Alexander und das vor kurzem erworbene hochgradige Goldprojekt Kookynie.

Kontakt für weitere Informationen:

Ron Gajewski

Chairman

P: +61 8 9380 9098

Andrew Beckwith

Director

Sheena Eckhof

Kontakt für deutsche Investoren

E: sheena@resolveir.com

