IRW-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. geht Partnerschaft mit der RESET Group ein

IRW-PRESS: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. geht Partnerschaft mit der RESET Group ein

Die Unternehmen werden gemeinsam daran arbeiten, Chemesis AI-Einzelhandelslösung nach Portland, Oregon, zu bringen

9. Dezember 2020 - Vancouver, BC, Kanada - Chemesis International Inc. (CSE: CSI.U) (OTC: CADMF) (FWB: CWAB) (das Unternehmen oder Chemesis) gibt erfreut eine Partnerschaft mit RESET & Produce Portland bekannt, um als ersten Schritt Chemesis' Einzelhandelserfahrung auf den angesagten multidisziplinären Bekleidungs- und Kulturladen anzuwenden und schließlich die Chemesis + CBD-Erfahrung regional und national zu expandieren.

RESET ist ein in mehreren Branchen tätiges Marken- und Produktentwicklungsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass jedermann das Recht auf Zugang zu qualitativ hochwertigen Cannabisprodukten hat. Produce Portland ist ein angesagter, multidisziplinärer Beleidungs- und Kulturladen im Stadtzentrum von Portland. Der Laden führt unter anderem Lifestyle-Kleidung sowie Schuhe, Accessoires und Wohndekor und gilt in Portland als wichtiger Ort für Kultur. Inspiriert wurde er von der Idee, die Portlander Künstlergemeinde zurückzubringen.

Chemesis VICKI AI-Einzelhandelslösung wird in den kommenden Wochen bei bekannten CBD-Marken und -Produkten eingesetzt werden. Der erste Einsatz bei Produce Portland erfolgt also auf einem nicht traditionellen Markt und wird wertvolles Feedback zur laufenden Verkaufsstrategie in dieser Kategorie liefern. Die Daten werden wichtige Einblicke in die Kundenbasis der so genannten Millennials und der Generation Z bieten, wodurch Chemesis seine Verkaufsstrategien weiter verfeinern kann.

Chemesis verwendet eine einzigartige Verkaufsstrategie, die zusätzlich zu traditionellen Vermarktungswegen einen nicht traditionellen Weg für die Schaffung eines Marken- und Produktbewusstsein in großem Maßstab aufweisen, das durch diese Partnerschaft verfestigt wird", sagte President Josh Rosenberg. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Implementierung bei der RESET Group wertvolle Daten bekommen werden, um besser auf die Kunden der Millennials und Generation Z abzielen zu können."

Für das Board of Directors:

Josh Rosenberg

President

Über Produce Portland

Produce wird eine empirische und servicebasierte Adresse sein, die durch eine unkonventionelle Einzelhandelserfahrung ergänzt wird. Unser Ziel ist, eine zwanglose gesellschaftliche Atmosphäre für Fashionistas, Künstler, Unternehmer und seinesgleichen zu schaffen, die Unterhaltungen fördert und ihrem Lifestyle entspricht. Produce ist nicht nur eine Lifestyle-Marke für Männer, Frauen und Kinder, sondern eine namhafte Adresse für die Portlander Kultur.

Produce wurde durch den Ressourcenmangel in der Künstlergemeinde inspiriert. In der Stadt gibt es zahlreiche talentierte Menschen aus den Bereichen Mode, Kunst und Musik, aber wir müssen noch die Plattformen schaffen, die nötig sind, um viele Künstler auf die nächsthöhere Ebene zu bringen. Produce wird diese Lücke in unserer Gesellschaft zu füllen helfen. Nicht nur wird es in unserem regionalen Produce-Laden "frische Waren" geben, weil wir unsere Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Wohndekore sorgfältig auswählen, wir werden auch Möglichkeiten für die kreative Gemeinschaft von Portland schaffen.

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis und sein Team ist es ein Anliegen, ein solides Geschäftsmodell mit Verkaufsstellen mit und ohne Bedienung für den Vertrieb von Cannabis in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Green Spirit Rx, die Einzelhandelsmarke von Chemesis, versorgt die Konsumenten mit einer branchenführenden Technologie, den beliebtesten Produkten am Markt und entsprechenden Aufklärungsprogrammen.

