IRW-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. kündigt Partnerschaft mit L4 Sales & Logistics an

IRW-PRESS: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. kündigt Partnerschaft mit L4 Sales & Logistics an

Mit dieser Partnerschaft will Chemesis mit seiner strategischen Einführung im ganzen Gebiet des Pazifischen Nordwesten beginnen.

13. Mai 2021, Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (das Unternehmen) (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FWB: CWAB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma L4 Sales & Logistics (L4), einem nationalen Zwischenhändler für große und mittelgroße Einzelhändler, eine Partnerschaft eingegangen ist. L4 wurde 2014 gegründet und ist darauf spezialisiert, Start-up-Marken und -Unternehmen mit seinem umfangreichen nationalen Einzelhandelsnetz zu verbinden. Dieses Netz schließt bedeutende nationale Einzelhändler wie Walmart, Lowes, Home Depot, Camping World sowie eine Reihe von Lebensmittelverbänden ein.

L4 hat ein umfangreiches Einzelhandelsnetz aufgebaut und wir freuen uns darauf, die Datenbank der Firma zu nutzen, meint Josh Rosenberg, President von Chemesis. Wir wollen die VICKI-Plattform und ihre Marken über diese Partnerschaft im großen landesweiten Einzelhandelsnetz von L4 einführen.

Zusätzlich zur anfänglichen Einführungsstrategie hat sich L4 Zeitschriften mit hoher Sichtbarkeit gesichert, die sich an große Einzelhandelsverbände richten. Diese Zeitschriften werden an Tausende Einzelhändler in den Vereinigten Staaten verteilt und werden VICKI möglicherweise Leads für mögliche Platzierungen verschaffen.

Der Chief Executive Officer von L4, Doc Langworthy, sagt dazu: Unser Ziel besteht darin, das VICKI-Programm bei wichtigen Einzelhandelsgeschäften und Cannabis-Ausgabestellen in unserem Netzwerk einzuführen. Wir sind der Ansicht, dass das VICKI-Programm hervorragend aufgestellt ist, um in weitere Bundesstaaten zu expandieren, in denen ein Wandel hin zur Akzeptanz von Cannabis für Genuss- und medizinische Zwecke stattfindet, wie etwa Oklahoma, wo L4 bereits ein starkes Netz aufgebaut hat.

Über Chemesis International Inc.:

Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis hält die Exklusivrechte an der Einzelhandelslösung VICKI Intelligent Self-Checkout für den Verkauf von Cannabisprodukten in ganz Nordamerika. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und anderen modernen Technologien, ist VICKI die moderne Alternative zur herkömmlichen Verkaufserfahrung und die erste Lösung für den Einzelhandel.

