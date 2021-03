IRW-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. meldet Marken- und Produktpartnerschaft mit Pipe Dream Kitchen

IRW-PRESS: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. meldet Marken- und Produktpartnerschaft mit Pipe Dream Kitchen

Pipe Dream Kitchen stellt Vielzahl an mit CBD angereicherten Snacks - Proteinriegel, Gourmet-Nüsse, Spezialitäten-Schokoladen - sowie innovative Produkte wie CBD-Streifen und -Sprays her

10. März 2021

Vancouver (British Columbia). Chemesis International Inc. (CSE: CSI, OTC: CADMF,

FWB: CWAB) (das Unternehmen) freut sich, eine Marken- und Produktpartnerschaft mit Pipe Dream Kitchen LLC (PDK) und dessen Portfolio an Snacks und Gourmet-Produkten auf CBD-Basis bekannt zu geben.

Pipe Dream Kitchen stellt unter der Marke Chef Roc eine Vielzahl an mit CBD angereicherten Snacks her, einschließlich Proteinriegel, Gourmet-Nüsse und Spezialitäten-Schokoladen. Pipe Dream Kitchen strebt nach funktionalen, jedoch lustigen, sowie nach nahrhaften, jedoch leckeren Produkten. Ihre CeReen-Produktlinie an CBD-Produkten umfasst Tees und andere entspannende Esswaren. Die Gründer können zusammen eine Erfahrung von über 80 Jahren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorweisen, vom Bauernhof bis auf den Teller, was es PDK ermöglicht, mit CBD angereicherte Snacks herzustellen, bei denen der Geschmack nicht zulasten der Wirksamkeit geht.

Chief Culinary Officer Steve Cassarino, bekannt als Chef Roc, ist ein prominenter Koch und Entertainer mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der Küche und über 20 Jahren Präsenz in lokal und landesweit ausgestrahlten TV-Sendungen. Steve kann eine umfassende Erfahrung bei der Entwicklung von Lebensmittelprodukten vorweisen. Er hat neue Produkte für einige der größten internationalen Marken wie Burger King, Pizza Hut und Haagen Dazs entwickelt. In den vergangenen Jahren richtete er sein Hauptaugenmerk auf die kunstvolle Kombination von Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmitteln.

Jim Webb, President von Pipe Dream Kitchen, ist überzeugt: Das ist eine Partnerschaft der Leidenschaft. Die einzigartigen CBD-Kreationen von Pipe Dream Kitchen gelangen über die innovativen Einzelhandelslösungen von Chemesis zu den Kunden. Wir freuen uns darauf, unsere einzigartigen Produkte in den KI-Vertriebslösungen von Chemesis präsentieren zu können.

Die Partnerschaft mit Chemesis wird es dem Unternehmen ermöglichen, den starken kulinarischen Hintergrund von PDK zu nutzen, um weiterhin qualitativ hochwertige CBD-Produkte auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Forschung und Entwicklung von PDK im Bereich neuer Produkte auf CBD-Basis zu nutzen. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, in die sich am schnellsten entwickelnde Kategorie auf dem Markt zu expandieren, indem es eine Partnerschaft mit einem Lieferanten eingeht, der über einen starken Hintergrund in der Produktentwicklung verfügt und in der Lage ist, an neuen innovativen Produkten mitzuarbeiten.

Die Partnerschaft mit Pipe Dream Kitchen bringt eine unglaubliche Reihe an Produkten mit sich, die von einem erstklassigen kulinarischen Team formuliert werden, sagte Josh Rosenberg, President von Chemesis. Wir sind davon überzeugt, dass die Verbraucher hochwertige CBD-Produkte wünschen, und werden schließlich eine starke Verbraucher- und Markentreue schaffen.

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis hält die Exklusivrechte an der Einzelhandelslösung VICKI Intelligent Self-Checkout für den Verkauf von Cannabisprodukten in ganz Nordamerika. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und anderen modernen Technologien, ist VICKI die moderne Alternative zur herkömmlichen Verkaufserfahrung und die erste Lösung für den Einzelhandel.

Für das Board of Directors:

Josh Rosenberg

President

Investor Relations:

ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57216

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57216&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1635992029

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.