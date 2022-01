IRW-PRESS: Christina Lake Cannabis Corp.: Christina Lake Cannabis Corp. gibt operatives Update und kündigt Umsatzwachstum für das vierte Quartal in Folge an, Ende des Geschäftsjahres 2021

Vancouver, British Columbia, 11. Januar 2022 - (CSE: CLC) Christina Lake Cannabis Corp. (das Unternehmen oder Christina Lake) veröffentlichte heute den folgenden offenen Brief an die Aktionäre:

Ich freue mich, Ihnen eine Zusammenfassung der betrieblichen Fortschritte der letzten 12 Monate zu geben, die Christina Lake in Vorbereitung auf das Jahr 2022 gemacht hat. Dies verspricht ein aufregendes Jahr für uns zu werden. Wir werden unsere dritte Ernte von sonnengewachsenem Cannabis anbauen, wobei wir uns in erster Linie auf Sorten mit Cannabinoid-Profilen konzentrieren, die sich ideal für die Herstellung von Destillaten und anderen Cannabisextrakten mit einem hohen Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) und Terpenen eignen - eine Spezialität, die wir im Einklang mit den Trends auf dem Cannabismarkt angenommen haben.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 wurden die ersten gewerblichen Bestellungen abgeschlossen und ein Umsatz von ca. 62.421 $ mit direkten Kosten von ca. 19.711 $ ohne Änderungen des Zeitwerts der verkauften Vorräte erzielt. In den beiden darauffolgenden Geschäftsquartalen erzielten wir ein fortlaufendes Umsatzwachstum von ca. 247% auf 216.738 $ im zweiten Quartal und 496% auf 1.290.722 $ im dritten Quartal, mit 71.794 $ bzw. 532.428 $ an direkten Kosten. Die erwarteten Umsätze im vierten Quartal stiegen im Vergleich zum Vorquartal um ca. 60 % auf ca. 2.063.569 $* mit direkten Kosten von ca. 745.428 $ ohne Berücksichtigung von Änderungen des Zeitwerts der Vorräte. Das Wachstum im gesamten Geschäftsjahr 2021 ist auf zusätzliche Investitionen in Verarbeitungsanlagen und kontinuierlich verfeinerte Produktionsmethoden zurückzuführen, die zu einem qualitativ hochwertigeren/stark gefragten Bestand führten. Das Verkaufsteam war in der Lage, Lieferantenbeziehungen mit lizenzierten Produzenten in ganz Kanada aufzubauen, wodurch eine wiederholte Nachfrage von mehreren wichtigen Branchenakteuren entstand.

Wir stellen fest, dass unser Ruf als zuverlässiger und effizienter Züchter/Verarbeiter/Lieferant von hochwertigen Cannabisprodukten gewachsen ist und weiterwächst. Obwohl unser Hauptangebot hochpotentes Destillat-Öl ist, haben wir auch neue Produktkategorien für nachgelagerte lizenzierte Cannabisproduzenten in Kanada hinzugefügt. Zu Beginn des Jahres 2022 wird sich unser Geschäftsplan vor allem darauf konzentrieren, eine dominante Position auf dem Cannabisölmarkt zu erreichen, indem wir unsere Effizienz weiter verbessern und unsere Produktionsmethoden verfeinern.

Nachstehend ein paar ausführlichere Updates:

Ertragszahlen der zweiten Anbausaison im Jahr 2021

In einer Pressemitteilung vom 14. Juli 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass mehrere seiner experimentellen firmeneigenen Cannabissorten während der Rekordtemperaturen im Süden von British Columbia im Sommer 2021 besonders gut abschnitten. Diese Leistung wurde während der Erntephase beibehalten und führte schließlich zu einem Gesamtertrag von etwa 38.000 kg getrockneter Biomasse (etwa 15 % höher als unsere erste Ernte im Jahr 2020) im Jahr 2021.

Auswirkungen der Vorverarbeitungsanlagen

Im Jahr 2021 rüstete das Unternehmen seine Anlage mit führenden Vorverarbeitungsgeräten aus. Unsere Anbaumeister haben festgestellt, dass der Einsatz dieser Ausrüstung dem Unternehmen ermöglicht hat, systematisch hochpotente Elemente des Ausgangsmaterials zu erfassen und gleichzeitig geringwertige Teile mit minimalem Abfall zu entsorgen, was zu deutlich reduzierten Produktionskosten führt. Dies hat auch dazu beigetragen, dass Biomasse mit einer hohen THC-Konzentration den überwiegenden Input für die Extraktionsmaschinen von Christina Lake darstellt, ohne die Unwirtschaftlichkeiten, die durch das Vorhandensein von geringwertigen Bestandteilen, selbst in kleinen Mengen, verursacht werden. Dies war ein wichtiger Meilenstein in der Produktionsleistung des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr und ermöglichte die Herstellung neuer Produktreihen in einem Umfang, der mit unserer früheren Anlagenkonfiguration nicht möglich gewesen wäre.

Optimierung der Cannabis-Extraktionsanlagen und -verfahren von Christina Lake

Im Jahr 2021 wurde unsere Extraktionsanlage um ein System zur Injektion von Co-Lösungsmitteln erweitert. Dies ermöglichte die Beschleunigung unserer Verarbeitungsprozesse und eine Verkürzung der Produktionszeit um mehr als 60 %, was wiederum die Effizienz und Wirtschaftlichkeit verbesserte. Mit dieser Anlage ist das Unternehmen in der Lage, Terpene abzuscheiden; falls gewünscht kann sie mit CO2 als Monolösungsmittel betrieben werden und sie beseitigt Restethanol aus der verbrauchten Biomasse. Diese Lösung hat den Extraktionsprozess des Unternehmens verbessert, ohne es zu einem Kompromiss zwischen Qualität, Reinheit oder Gewinn zu zwingen. Christina Lake sieht weiterhin eine Verringerung der Extraktionslaufzeit, geringere Prozessdrücke, eine größere Selektivität im Extraktionsprozess und eine allgemeine Steigerung der Extraktqualität - und das alles bei minimalem Ethanol-Einsatz.

Darüber hinaus hat Christina Lake 2021 in die Entwicklung eines firmeneigenen Filtersystems investiert, das es dem Unternehmen ermöglicht, den nächsten Schritt mit höherer Reinheit und Wirksamkeit als je zuvor zu machen. Um diese Verbesserung zu ergänzen, wurde kürzlich eine zusätzliche Destillationsanlage gekauft und in Betrieb genommen. Diese Kombination ermöglicht eine weitere Verfeinerung unserer bereits reinen, hochwirksamen Öle bei gleichzeitiger Erhöhung des Destillationsdurchsatzes, um die wachsende Verkaufsnachfrage zu befriedigen.

Nächste Schritte für 2022

Wir sind zuversichtlich, dass wir dank der Anwendung dieser Technologien, unserer starken Outdoor-Genetik und unseres sehr erfahrenen Teams in Verbindung mit unserer Kostenstruktur für das Jahr 2022 gut aufgestellt sind. Ich bin sehr stolz auf die Leistungen des Teams in diesem Jahr. Zu Beginn des Jahres 2021 hatten wir uns zum Ziel gesetzt, das Risiko für unser Geschäftsmodell zu verringern, indem wir einen breiten Vertriebskanal aufbauen und einen Markt für unser konstantes und hochwertiges Destillat und andere Cannabisprodukte etablieren. Nach nur einem Jahr glaube ich, dass wir diesem Ziel ein gutes Stück nähergekommen sind. Unsere Verarbeitungs- und Extraktionsanlagen sind derzeit auf der Grundlage der erwarteten Verkaufsaufträge ausgelastet und wurden glücklicherweise bisher nicht durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt. Unser Management vor Ort verfolgt eine solide COVID-19-Präventions- und Kontrollpolitik und verfügt über Notfallpläne für den Fall von Zwischenfällen vor Ort. Darüber hinaus konnte das Vertriebsteam im letzten Quartal 2021 eine starke Vertriebsleitung aufbauen und wird sich darauf konzentrieren, diesen Schwung auch im Jahr 2022 beizubehalten.

Zusammenfassung

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Richtung, in die sich das Unternehmen entwickelt, da wir uns bemühen, für die Herstellung der zuverlässigsten, beständigsten und kosteneffizientesten Öle in Premiumqualität auf dem Markt bekannt zu werden. Die Anerkennung, die das Unternehmen erhält, ist für mich sehr ermutigend, und wir freuen uns darauf, unseren Kundenstamm im Jahr 2022 weiter auszubauen.

Mit freundlichen Grüßen

Joel Dumaresq

Chief Executive Officer-

Über Christina Lake Cannabis Corp.

Christina Lake ist ein lizenzierter Hersteller von Cannabis nach dem kanadischen Cannabis Act. Das Unternehmen hat sich eine Standardanbaulizenz und einen entsprechenden Verarbeitungszusatz von Health Canada (März 2020 bzw. August 2020) sowie eine Forschungs- und Entwicklungslizenz (Anfang 2020) gesichert. Die Anlage von Christina Lake besteht aus einem 32 Acres [13 ha] großen Gelände, das mehr als 950.000 Quadratfuß [88.258 m2] Freilandanbaufläche, Büros, Anzucht- und Trockenräume, Forschungseinrichtungen und eine Anlage zur Verarbeitung und Extraktion umfasst. Christina Lake besitzt ein 99 Acres [40 ha] großes Grundstück neben seinem Hauptgelände mit 32 Acres Fläche, welches eine zukünftige Expansion ermöglichen wird. Christina Lake baut Cannabis unter Verwendung von Sorten an, die speziell für den Anbau im Freien entwickelt wurden, und produzierte in seinem ersten Erntejahr 32.500 kg (71.650 lb).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.christinalakecannabis.com und www.sedar.com (CLC.CN).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jamie Frawley

Anleger- und Medienkontakt

(e) jamie@clcannabis.com

(m) 416-268-9432

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Unternehmen beziehen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Schätzungen, Geschäftsplänen und/oder -zielen, Verkaufsprogrammen, Prognosen und Projektionen, Annahmen, Erwartungen und/oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb, einschließlich der Produktion und/oder des Verkaufs von Destillaten und anderen Cannabisprodukten, der Mengen der künftigen Produktion, der erwarteten Einnahmen im Zusammenhang mit diesen Verkäufen, der prognostizierten Gesamtgröße des Marktes, der Verbesserungen und/oder der Erweiterung der Produktionsanlagen, der tatsächlichen oder erwarteten Biomasseerträge und des Wachstums dieser Erträge sowie anderer Informationen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, auf noch nicht bestimmbaren Produktionsschätzungen, auf den Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der COVID-19-Pandemie in Kanada sowie auf anderen wichtigen Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die sich auf die historischen Erfahrungen des Unternehmens mit Veränderungen der Preise für Destillate und andere Cannabisprodukte, die tatsächliche Betriebsleistung der Anlagen, die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der COVID-19-Pandemie in Kanada sowie andere nicht versicherte Risiken beziehen. Eine Beschreibung der Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, sowie eine Beschreibung der Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

*Diese Pressemitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen FOFI) über unsere voraussichtlichen Betriebsergebnisse für das vierte Quartal 2021, einschließlich der erwarteten Umsätze (d. h. Bruttoeinnahmen) für das vierte Quartal 2021, die alle denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen wie oben dargelegt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Umsatzzahlen (d. h. die Bruttoeinnahmen) eine Komponente des Betriebsergebnisses sind und keine Ausgabenzahlen enthalten und daher keinen Ersatz für den Nettogewinn darstellen. Das Unternehmen hat in den drei Quartalen bis zum 31. August 2021 einen Nettoverlust von 350.204 $ erwirtschaftet und wird voraussichtlich im März 2022 einen vollständigen geprüften Jahresabschluss für das am 30. November 2021 endende Jahr veröffentlichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht zu sehr auf FOFI und zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Christina Lake können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und FOFI ausgedrückt oder impliziert werden, oder, falls dies der Fall sein sollte, von den Vorteilen, die Christina Lake daraus ziehen wird. Christina Lake hat die zukunftsgerichteten Aussagen und FOFI in diese Pressemitteilung aufgenommen, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten von Christina Lake zu geben. Christina Lake lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis für den Leser

DIE CSE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE MITTEILUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

