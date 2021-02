IRW-News: Christina Lake Cannabis Corp.: Christina Lake Cannabis wird exklusiver Entwickler und Vertriebspartner von TAAT und Beyond Tobacco in Kanada

IRW-PRESS: Christina Lake Cannabis Corp.: Christina Lake Cannabis wird exklusiver Entwickler und Vertriebspartner von TAAT und Beyond Tobacco in Kanada

Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2021, Christina Lake Cannabis Corp. (das Unternehmen oder CLC oder Christina Lake Cannabis) (CSE:CLC) (OTCQB: CLCFF) (Frankfurt: CLB) freut sich bekannt zu geben, dass es am 24. Februar 2021 eine Absichtserklärung (MOU [Memorandum of Understanding]) mit TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (TAAT) (CSE: TAAT) unterzeichnet hat. Danach wird CLC die Entwicklung und den Vertrieb der nikotin- und tabakfreien TAAT-Alternative zu Tabakzigaretten für den kanadischen Markt übernehmen. Die MOU gewährt CLC die exklusiven Rechte für die Entwicklung und den Vertrieb von TAAT in Kanada für eine verlängerbare Laufzeit von zwei Jahren und sieht vor, dass Budgets, Zeitpläne und Beiträge beider Parteien für jede Phase dere Produktentwicklung im Rahmen schriftlicher Vereinbarungen vereinbart werden, um die spezifischen Bestimmungen für jede Phase festzulegen. Nach der ersten Ankündigung von TAAT Mitte 2020 gab es großes Interesse von volljährigen kanadischen Rauchern, die sich offenbar von den einzigartigen Eigenschaften von TAAT als tabak- und nikotinfreies Produkt sowie dem niedrigen Preis im Vergleich zu Tabakzigaretten angezogen fühlen (z. B. USD $3,99 für TAAT in Ohio gegenüber ca. USD $7,00 für Marlboro). Der Grundstoff von TAAT heißt Beyond Tobacco, eine proprietäre Hanfrezeptur, die in einem 14-stufigen Prozess einen ähnlichen Geschmack, Geruch und Rauch wie echter Tabak entwickelt. Da die kanadische Gesetzgebung im Allgemeinen vorschreibt, dass Hanfprodukte und -derivate durch von Health Canada lizenzierte Unternehmen hergestellt, vertrieben und verkauft werden müssen, könnte der Status von CLC als lizenzierter Produzent gemäß dem Cannabis Act die Herstellung und den Verkauf von TAAT auf dem kanadischen Markt ermöglichen, wo die Tabakindustrie einen Wert von CAD $19,1 Milliarden1 hat.

TAAT wird seit Dezember 2020 von Tabakeinzelhändlern in Ohio vertrieben und hat in den Vereinigten Staaten bisher einen beachtlichen Erfolg in der Tabakkategorie erzielt. In einer Pressemitteilung vom 29. Januar 2021 gab TAAT bekannt, dass 60 % der Einzelhändler, die seine Produkte drei oder mehr Wochen lang führten, bereits Nachbestellungen getätigt haben - eine Geschwindigkeit, die der Chief Revenue Officer des Unternehmens, Tim Corkum, im Vergleich zu den Dutzenden von Tabakmarken, die er in Kanada und der Karibik eingeführt hat, als Ausreißer betrachtet2. Nach dem Start des TAAT-Onlineshops am 17. Februar 2021, der das Produkt der Mehrheit der Raucher ab 21 Jahren in den USA zugänglich machte, verkaufte TAAT innerhalb von 48 Stunden Produkte im Wert von mehr als CAD $50.0003. Obwohl TAAT digitale Werbekampagnen für seinen Onlineshop durchführte, die auf Raucher im Alter ab 21 Jahren in den Vereinigten Staaten abzielten, kamen mehr als 16 % aller Nutzer, die den TAAT-Onlineshop bis heute besuchten, aus Kanada. Aufgrund dieses großen Interesses begann TAAT, potenzielle Lieferbeziehungen mit einem lizenzierten Produzenten in Kanada zu sondieren, was schließlich zu einer Absichtserklärung mit dem Unternehmen führte.

TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten und wurde so konzipiert, dass es das Raucherlebnis einer Tabakzigarette nachahmt. Zu den Elementen von TAAT, die zu dieser Ähnlichkeit beitragen, gehören ein zigarettenähnliches, brennbares Stick-Format, ein erhöhtes Rauchvolumen und ein tabakähnlicher Geschmack und Geruch.

Weitere Informationen über TAAT finden Sie auf der Website: http://taatglobal.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56984/4CLCFridayFeb26Release_dePRcom.001.jpeg

CLC hat eine Absichtserklärung mit TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. unterzeichnet, um TAAT für den kanadischen Markt zu entwickeln und zu vertreiben. Das Bild oben zeigt eine 20er-Packung TAAT Original, die so konzipiert ist, dass sie ein ähnliches Aussehen wie die etablierten Zigarettenprodukte in der Tabakkategorie hat und vom Geschmack, Geruch und Rauchverhalten her einer Tabakzigarette ähnelt, obwohl sie weder Tabak noch Nikotin enthält.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die oben stehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Die erste Ernte von CLC im Jahr 2020 erbrachte 32.500 kg / 71.650 lb an unter Sonneneinstrahlung angebautem Cannabis, das in erster Linie zur Herstellung von winterisierten Cannabisölen und -destillaten für den kanadischen Markt extrahiert wird. Obwohl CLC derzeit keinen Hanf anbaut, der zur Produktion von Beyond Tobacco für die Herstellung von TAAT verwendet werden könnte, hat CLC mehrere lokale Erzeuger gefunden, die qualitativ hochwertige, toxinfreie Hanfbiomasse liefern können, die für die ideale Zusammensetzung von Beyond Tobacco, dem Grundstoff der TAAT-Produkte, geeignet ist. Während TAAT seine Einführung in den Vereinigten Staaten fortsetzt, glaubt CLC, dass es diese Dynamik nutzen könnte, indem es TAAT strategisch in autorisierten Online-Einzelhandels- und Verkaufskanälen in ganz Kanada platziert, um das Interesse von volljährigen Rauchern zu wecken, die eine nikotin- und tabakfreie Alternative zu Tabakzigaretten wünschen könnten.

Der Chief Operating Officer, Meisterzüchter und Direktor des Unternehmens, Nicco Dehaan, erklärte: Die Zusammenarbeit mit TAAT ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, als Partner eines Drittunternehmens in die Kommerzialisierungsseite der Cannabis- und Hanfindustrie einzusteigen. Das kanadische Umfeld für Cannabis und Hanf ist mitunter schwierig zu durchschauen, was Barrieren für Akteure von außerhalb Kanadas schafft, wenn es darum geht, hier in den Markt einzutreten. Wir glauben, dass TAAT eine neuartige Produktrezeptur entwickelt hat, die bei Rauchern ab 21 Jahren in den Vereinigten Staaten offensichtlich gut ankommt. Ich glaube, dass wir aufgrund unserer Fähigkeit, TAAT und den Beyond Tobacco-Grundstoff für den kanadischen Markt zu entwickeln und zu produzieren, sowie TAAT über autorisierte Vertriebskanäle zu vertreiben, sowohl für CLC als auch für TAAT eine enorme Wertschöpfung erzielen können, während beide Unternehmen darauf hinarbeiten, zum ersten Mal in ein neues Land zu expandieren.

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, bemerkte: Volljährige Raucher in Kanada zeigen anhaltendes Interesse an TAAT, obwohl wir hier keinerlei Produktwerbung betrieben haben. In der Konsumgüterindustrie ist es relativ üblich, dass Firmen in internationalen Märkten aus verschiedenen Gründen Partnerschaften mit lokalen Herstellern eingehen (z. B. stellt Hershey in den Vereinigten Staaten Cadbury-Schokolade her), und ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit CLC dazu beitragen könnte, unseren geplanten Eintritt in den kanadischen Markt zu beschleunigen.

Über Christina Lake Cannabis Corp.

Christina Lake Cannabis Corp. ist ein lizenzierter Hersteller von Cannabis nach dem kanadischen Cannabis Act. Das Unternehmen hat sich eine Standardanbaulizenz und einen entsprechenden Verarbeitungs-/Verkaufszusatz von Health Canada (März 2020 bzw. August 2020) sowie eine Forschungs- und Entwicklungslizenz (Anfang 2020) gesichert. Die Anlage von CLC besteht aus einem 32 Acres [13 ha] großen Gelände, das mehr als 950.000 Quadratfuß [88.258 m2] Freilandanbaufläche, Büros, Anzucht- und Trockenräume, Forschungseinrichtungen und eine Anlage zur Verarbeitung und Extraktion umfasst. CLC besitzt ein 99 Acres [40 ha] großes Grundstück neben seinem Hauptgelände mit 32 Acres Fläche, was es dem Unternehmen ermöglichen wird, den Anbau in einem viel größeren Maßstab zu verfolgen. CLC baut Cannabis unter Verwendung von Sorten an, die speziell für den Anbau im Freien entwickelt wurden, und produzierte in seinem ersten Erntejahr 32.500 kg (71.650 lb) aus seiner bestehenden Anlage, bevor es ein angrenzendes, 99 Acres großes Erweiterungsgelände erschloss. Mit dieser Expansion würde die Anbaufläche letztlich auf über 4,35 Millionen Quadratfuß [404128 m2] steigen, wodurch das Unternehmen mindestens 150.000 kg (330.693 lb) kostengünstiges, qualitativ hochwertiges, sonnengezüchtetes Cannabis pro Jahr produzieren könnte.

Für Christina Lake Cannabis Corp:

Joel Dumaresq

Joel Dumaresq, CEO und Director

Nähere Informationen über CLC erhalten Sie unter www.christinalakecannabis.com.

Jamie Frawley

Investor Relations und Ansprechpartner für Anleger

jamie@clcannabis.com

+1 416-268-9432

