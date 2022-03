IRW-News: Cloud Nine Web3 Technologies Inc. : Cloud Nine gibt die Ernennung von strategischen Beratern bekannt

IRW-PRESS: Cloud Nine Web3 Technologies Inc. : Cloud Nine gibt die Ernennung von strategischen Beratern bekannt

Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, 10. März 2022 - Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CSE: CNI) (OTC: CLGUF) (FRANKFURT: 1JI0) (Cloud Nine oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für dezentrale Netzwerk- und Datenspeichertechnologie, freut sich, die Ernennung von James Floreani und Daryn Fahlman in den Beirat bekanntgeben zu können.

Herr Floreani ist Gründer mehrerer Unternehmen und hat in den letzten 8 Jahren verschiedene Start-ups erfolgreich aufgebaut und geleitet. Er ist Gründer und CEO von Arcadia Web3 Technologies Inc, einem Unternehmen, das die Kluft zwischen Nicht-Krypto-Nutzern und der Krypto-Welt überbrücken will. Als Gründer und CEO von Jayconomics betreibt James auch einen erfolgreichen YouTube-Kanal und eine Investoren-Community, die sich innerhalb der Investitionslandschaft insbesondere auf Wachstumsinvestitionen im Frühstadium konzentriert. Darüber hinaus ist er als Berater für mehrere private und öffentliche Technologieunternehmen sowie für Krypto-Projekte tätig.

James umfangreiche Erfahrung und sein Fachwissen im Bereich Krypto werden von unschätzbarem Wert sein, da Cloud Nine sich darauf konzentriert, seine Nutzerbasis zu vergrößern und sein VPN zu monetarisieren. Wir freuen uns auf sein Engagement, seine strategischen Einblicke und seine Führung im Board, sagte Lucas Russell, CEO.

Herr Fahlman verfügt über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und hat in den Bereichen Technologie, Bergbau, Energie und Infrastruktur ein Wachstum von mehr als 4 Mrd. $ erzielt. Er berät Vorstände auf internationaler und nationaler Ebene in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmensintegration, organisatorische Effektivität, Risikomanagement und Ideenumsetzung. Als Unternehmer und Abenteurer war Daryn Inhaber verschiedener Privatunternehmen und nimmt privat an Segelregatten teil.

Lucas Russell, CEO, kommentierte: Daryn ist ein Branchenprofi und wird wertvolle Erkenntnisse in unser Board einbringen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm, in deren Rahmen er uns helfen wird, wichtige Schwerpunktbereiche zu identifizieren und die Beschleunigung von Cloud Nines Geschäftsplan voranzutreiben.

Wir freuen uns, James und Daryn im Board von Cloud Nine begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen verstärkt sein Führungsteam, um die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase zu unterstützen, und die Ernennung von James und Daryn bekräftigt unser Engagement für das Wachstum des Unternehmens und die Steigerung seines Shareholder Value, so Russell weiter.

FÜR DAS BOARD,

Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Lucas Russell

President & CEO

(604) 669-9788

Über Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Cloud Nine ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Nutzung seiner proprietären Web-3.0-Technologieprodukte gerichtet ist, die die Dezentralisierungsbewegung gleichermaßen unter Verbrauchern wie Unternehmen ermöglichen. Das Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Benutzer und Maschinen in der Lage sind, über ein Fundament an Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Vertragspartnern zu interagieren, ohne dass Dritte erforderlich sind, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie etwa dass jeder Benutzer die vollständige Kontrolle und das Eigentum an allen personenbezogenen und Unternehmensdaten erhält.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp

Tel: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen zukünftigen Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Expansion und Monetarisierung des Limitless VPN; das Wachstum der Nutzerbasis des Unternehmens; die Wachstumsstrategien des Unternehmens; und die Fähigkeit der strategischen Berater, unter Nutzung ihrer Erfahrungen positiven Einfluss auf das Geschäft von Cloud Nine zu nehmen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören: die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung; das Scheitern des Erhalts von Genehmigungen, Erlaubnissen, Zulassungen und Lizenzen, die für den Betrieb des Unternehmens erforderlich sind; die technologische Integration; die Auswirkungen technologischer Veränderungen auf die Branche; die mangelnde Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens; Schwankungen beim Zugriff der Benutzerbasis des Unternehmens; die Benutzerbasis, die ineffiziente oder veraltete Hardware und Software verwendet; der Wettbewerb; Anstieg der Betriebskosten; Rechtsstreitigkeiten; Verlust von Mitarbeitern, Beratern und Direktoren in Schlüsselpositionen; Sicherheitsbedrohungen; Datenschutz- und Cybersicherheitsrisiken und -versagen; Versagen bei der Entwicklung neuer und innovativer Produkte und Dienstleistungen; Versagen von Vertragspartnern bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen; die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit auszuüben und Personal einzustellen; und ungünstige allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen, der Fähigkeit, Software erfolgreich zu entwickeln, dass es keine Vorschriften oder Gesetze geben wird, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern, der voraussichtlichen Kosten und der Fähigkeit, ausreichend Kapital für die Umsetzung seiner Geschäftspläne zu sichern. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64646

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64646&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA18913C1014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.