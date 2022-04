IRW-News: Cloud Nine Web3 Technologies Inc. : Cloud Nine stellt Unternehmensupdate und Investmentausblick bereit

IRW-PRESS: Cloud Nine Web3 Technologies Inc. : Cloud Nine stellt Unternehmensupdate und Investmentausblick bereit

Vancouver (British Columbia), 6. April 2022. Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CSE: CNI, OTC: CLGUF, Frankfurt: 1JI0) (Cloud Nine oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für dezentrale Netzwerk- und Datenspeichertechnologie, freut sich, das folgende Unternehmensupdate und den folgenden Investmentausblick für die Aktionäre und Interessensvertreter von Cloud Nine sowie für andere Interessierte bereitzustellen. Das Unternehmen freut sich auch, eine Erneuerung der Inhalte auf seiner Website www.cloud9web3.com sowie eine Präsentation öffentlicher Investitionen bekannt zu geben.

Cloud Nine bietet Investoren die Möglichkeit, durch seine Kerntechnologiereihe Limitless, ein strategisches Investmentportfolio und Partner, Teil der Web3-Technologierevolution zu werden. Das Unternehmen ist unter dem Motto Powering the Worlds Secure Web3 Ecosystem bestrebt, das globale Web3-Ökosystem weiterzuentwickeln. Während Cloud Nine danach trachtet, aus attraktiven Investmentmöglichkeiten Kapital zu schlagen, ist es auch bestrebt sicherzustellen, dass seine Kerntechnologiereihe die Grundlage dessen ist, auf der sämtliche Umsätze und zukünftige Projekte basieren.

Im Laufe des ersten Quartals 2022 hat das Unternehmen sein Managementteam ersetzt und zu neuem Leben erweckt. Es hat eine umfassende Prüfung des bestehenden Technologieportfolios von Cloud Nine durchgeführt und mit dem Team einen aufregenden Plan für den Rest des Jahres 2022 und bis ins Jahr 2023 entwickelt. Das Management hat außerdem damit begonnen, eine Reihe weiterer Investitionen und Partnerschaften mit neuen und bestehenden Partnern und Beteiligungsunternehmen zu prüfen. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Aktiva und Investitionen von Cloud Nine.

Limitless VPN

Limitless VPN ist das erste VPN, das mit einer Schwerpunktlegung auf das Metaversum und die Web3-Funktionalität entwickelt wurde. Limitless VPN bietet eine KOSTENLOSE Alternative zu den gängigen abonnementpflichtigen VPNs und ermöglicht gleichzeitig Zugang zu einer größeren dezentralen Infrastruktur von Peer-to-Peer-Web-3.0-Nutzern. Cloud Nine bietet seiner Community einen VPN-Service als Gegenleistung für den Zugang zu latenten Computerressourcen im Hintergrund, die nicht genutzt werden, wenn Ihr System im Leerlauf ist.

Das Unternehmen hat kürzlich die Fehlersuche an der VPN-Software abgeschlossen und plant, das VPN im zweiten Quartal 2022 neu zu starten und zu monetarisieren.

Registrieren Sie sich unter www.limitlessvpn.com, um Limitless VPN zu nutzen.

Investition in Nex Decentrum

Next Decentrum ist das Sprungbrett für die weltweit bekanntesten NFT-Produkte. Mit seinem eigenen NFT-Marktplatz Momentable generiert Next Decentrum Umsätze und expandiert rasch.

Cloud Nine besitzt zurzeit eine 16-%-Beteiligung an Next Decentrum und hat das Recht, seine Beteiligungen am Unternehmen auf 27,6 % zu erhöhen.

Kommentar des Managements

Cloud Nine ist bereit, sich von einem Vehikel, das Aktiva erwirbt, zu einem umsatzgenerierenden Unternehmen zu entwickeln, sagte President und CEO Lucas Russell. Nach den letzten eineinhalb Monaten im Unternehmen bin ich äußerst zufrieden mit den Aktiva und Tools, die uns zur Verfügung stehen, um im Jahr 2022 beträchtliche Umsätze zu generieren, und ich freue mich noch mehr darauf, an einigen neuen Anwendungen unserer Limitless Technology Suite zu arbeiten. Ein VPN ist nur die Spitze des Eisbergs dessen, wozu die Technologie meiner Meinung nach in der Lage ist.

Als ich Teil des Teams von Cloud Nine wurde, wollte ich sicherstellen, dass die letzten Investitionen genutzt werden, um die nächste Expansions- und Entwicklungsphase des Unternehmens zu finanzieren. In den kommenden Monaten möchten wir einige Quantensprünge bei den Nutzer- und Umsatzzahlen verzeichnen. Gleichzeitig arbeitet Cloud Nine an zukünftigen Versionen der Limitless-Technologie, die es uns ermöglichen wird, unsere Präsenz in der Metaversum- und Web3-Community durch mögliche Übernahmen und Joint Ventures zu erweitern. Ich freue mich auf das kommende Jahr sowie darauf, in den nächsten Monaten den Aktionären, Investoren und Interessensvertretern weitere Informationen bereitzustellen, sagte M. Russell außerdem.

Aktualisierte Website

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es kürzlich seine Unternehmenswebsite unter www.cloud9web3.com aktualisiert hat. Die aktualisierte Website bietet unter anderem Informationen über die Unternehmen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, sowie über seine Technologie, eine Sammlung von Pressemitteilungen, ein aktualisiertes Investor Center mit downloadbaren Materialien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Investorenpräsentation und die Geschäftsberichte, sowie andere Ressourcen. Besucher können sich auch in die Mailingliste des Unternehmens eintragen, um aktuelle Informationen direkt vom Unternehmen zu erhalten.

FÜR DAS BOARD,

Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Lucas Russell

President & CEO

(604) 669-9788

Über Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Cloud Nine ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Nutzung seiner proprietären Web-3.0-Technologieprodukte gerichtet ist, die die Dezentralisierungsbewegung gleichermaßen unter Verbrauchern wie Unternehmen ermöglichen. Das Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Benutzer und Maschinen in der Lage sind, über ein Fundament an Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Vertragspartnern zu interagieren, ohne dass Dritte erforderlich sind, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie etwa dass jeder Benutzer die vollständige Kontrolle und das Eigentum an allen personenbezogenen und Unternehmensdaten erhält.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp

Tel: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com

