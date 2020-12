IRW-News: Codebase Ventures Inc.: Arcology aktualisiert Arbeitsfahrplan anhand von Ergebnissen von Testnet 1.0

IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Arcology aktualisiert Arbeitsfahrplan anhand von Ergebnissen von Testnet 1.0

Leistungen mit Skalierbarkeit und Kompatibilität ebnen Weg für nächste Entwicklungsphase

Vancouver (British Columbia), 2. Dezember 2020. Codebase Ventures Inc. (CSE: CODE, FWB: C5B, OTCQB: BKLLF) (Codebase oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Holding des Unternehmens, Arcology, ein Cluster-Datenverarbeitungs-KI-Blockchain-Ökosystem mit unbegrenzter Skalierbarkeit, seinen Arbeitsfahrplan als Reaktion auf die Ergebnisse von Testnet 1.0 aktualisiert hat.

Aufbauend auf Arcology Testnet 1.0, wo wir die Kompatibilität mit Ethereum nachgewiesen, unsere internen Skalierbarkeitsziele erreicht und die Benutzererfahrung verbessert haben, haben wir unseren Arbeitsfahrplan aktualisiert, um die Technologie weiterzuentwickeln, sagte Laurent Zhang, Founder und CEO von Arcology.

Sequenz des Arbeitsfahrplans von Arcology:

- Aktuelle Phase - Thematisierung der Ergebnisse von Testnet 1.0, Verfeinerung der technischen Komponenten zur Verbesserung der Performance-Daten

- Durchführung von Testnet 2.0 - Hauptaugenmerk auf Stabilität, Benutzererfahrung und Verifizierung

- Potenzielles Münzangebot

- Durchführung von Testnet in vollem Umfang

- Veröffentlichung von Mainnet

Das Hauptaugenmerk der Entwicklung von Arcology ist nun auf Testnet 2.0 gerichtet, von dem das Unternehmen ausgeht, dass es innerhalb von zehn bis zwölf Wochen abgeschlossen sein wird. Dies ist eine aufregende und entscheidende Zeit bei der Entwicklung von Arcology - nachdem wir unsere Skalierbarkeit nachgewiesen haben, werden wir Stresstests durchführen, eine Verbesserung der Benutzererfahrung anstreben und uns auf Tests und Verifizierungen durch Dritte vorbereiten sowie potenzielle Umsatzmodelle für Arcology Network (öffentliche Blockchain) und Arcology Enterprise (private Blockchain) langfristig bewerten, sagte Herr Zhang.

Für weitere Informationen über Arcology besuchen Sie bitte die Website unter https://arcology.network/.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. investiert frühzeitig in großartige Ideen in Sektoren, die beträchtliche Vorteile bieten. Wir suchen jene Innovatoren, die die Standards von morgen setzen. Wir investieren frühzeitig, unterstützen diese Innovatoren und helfen dabei, ihre Ideen auf den Markt zu bringen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

George Tsafalas - Ivy Lu

Investor Relations

Telefon: Gebührenfrei (877) 806-CODE (2633) oder +1 (778) 806-5150

E-Mail: IR@codebase.ventures

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, Branchenbedingungen und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

