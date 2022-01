IRW-News: CoinAnalyst Corp.: CoinAnalyst Corp. meldet geplante Übernahme von RockStock Equities Inc.

IRW-PRESS: CoinAnalyst Corp.: CoinAnalyst Corp. meldet geplante Übernahme von RockStock Equities Inc.

Toronto (Ontario), 20. Januar 2022. CoinAnalyst Corp. (CSE: COYX, FWB: 1EO) (CoinAnalyst oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit RockStock Equities Inc. (RockStock) und allen Aktionären von RockStock (die Verkäufer) eine verbindliche Absichtserklärung (die Absichtserklärung) vom 11. Januar 2022 hinsichtlich des Erwerbs aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von RockStock durch das Unternehmen unterzeichnet hat (die Transaktion).

Über RockStock

RockStock Equities Inc. ist bestrebt, von den dramatischen Auswirkungen der Blockchain-Technologie, Kryptowährungen und NFTs auf die einst angeschlagene Musikindustrie zu profitieren. Mit einem Hauptaugenmerk auf der Entwicklung eines Künstler-/Fan-Dienstprogramms wird RockStock Künstlern durch eine hochmoderne App-Plattform die Möglichkeit bieten, ihre Musik direkt zu monetarisieren, Pay-per-View-Performances zu erstellen und an der aufregenden neuen Welt der NFT-Umsatzgenerierung teilzuhaben. Für die Fans ist dies eine Gelegenheit, sich mit den Künstlern, die sie lieben, zu verbinden und sie durch einen genreübergreifenden Online-Wettbewerb zu unterstützen und an den Gewinnmöglichkeiten teilzuhaben, die durch den Kauf von Artist Security Tokens und NFTs geschaffen werden. Weitere Informationen über RockStock erhalten Sie unter www.myrockstock.com.

Die Absichtserklärung

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird das Unternehmen alle Aktien von RockStock von den Verkäufern für eine Vergütung in Höhe 937.500 $ erwerben, die durch die Ausgabe von 3.750.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) unter Annahme eines Preises von 0,25 $ pro Aktie (die Vergütungsaktien) beglichen werden. Wenn RockStock am Ende des Zeitraums von sechs Monaten unmittelbar nach dem Abschluss der Transaktion (das Abschlussdatum) ein Minimalprodukt für sein Produkt entwickelt hat, wird das Unternehmen weitere 250.000 Stammaktien unter Annahme eines Preises von 0,25 $ pro Aktie (die Earn-out-Aktien) ausgeben. Die Vergütungsaktien und die Earn-out-Aktien werden den Verkäufern auf Basis ihres anteiligen Aktienbesitzes an RockStock zugeteilt.

Die Absichtserklärung enthält eine Reihe von Bedingungen für das Abschlussdatum, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf (a) ein Beratungsabkommen, das zwischen David Abbott und dem Unternehmen abgeschlossen wird; (b) die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen jedem Verkäufer und dem Unternehmen hinsichtlich einer vertraglichen Beschränkung des Wiederverkaufs der Vergütungsaktien (die Absicherungsvereinbarungen), in der sich jeder Verkäufer unter anderem verpflichtet, nicht mit den Vergütungsaktien zu handeln, vorausgesetzt, dass (i) 10 % der Vergütungsaktien am Abschlussdatum frei gehandelt werden und (ii) weitere 15-%-Tranchen der Vergütungsaktien an jedem aufeinanderfolgenden dreimonatigen Jahrestag des Abschlussdatums gehandelt werden können; sowie auf (c) die Aufnahme von David Abbott in das Board des Unternehmens.

Weitere Informationen

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf den Vorschlag zum Abschluss der Transaktion und damit verbundene Transaktionen beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "projiziert", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht in übermäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen, unter anderem über die Ernennung von David Abbott in das Board des Unternehmens, den zwischen David Abbott und dem Unternehmen abzuschließenden Beratungsvertrag und die von den einzelnen Verkäufern abzuschließenden Lock-Up-Vereinbarungen sowie die Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen zu erfüllen und die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, sind allesamt zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen enthalten sind. Obwohl solche Aussagen auf angemessenen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion zustande kommt oder dass sie, falls sie doch zustande kommt, zu den oben beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird. CoinAnalyst und RockStock übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

