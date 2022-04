IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining ernennt Jeane Hull zum Mitglied des Vorstands

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining ernennt Jeane Hull zum Mitglied des Vorstands

Vancouver, British Columbia - 19. April 2022 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/ ) freut sich, die Ernennung von Jeane Hull zum Mitglied des Board of Directors von Copper Mountain mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Frau Hull verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Betriebsführung und im Ingenieurwesen, insbesondere in den Positionen des Executive Vice President und Chief Technical Officer der Peabody Energy Corporation und des Chief Operating Officer der Kennecott Utah Copper Mine, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto plc. Bevor sie zu Rio Tinto kam, hatte sie mehrere betriebliche und technische Führungspositionen bei der Mobil Oil Corporation im Bereich Bergbau und Mineralien inne und verfügt über zusätzliche Erfahrungen in den Bereichen Umwelttechnik und Regulierungsfragen im öffentlichen und privaten Sektor. Frau Hull ist derzeit Direktorin der Interfor Corporation, Epiroc AB und Trevali Mining Corporation. Außerdem ist sie Mitglied des Beirats der South Dakota School of Mines and Technology.

Frau Hull besitzt einen Bachelor of Science (Bauingenieurwesen) der South Dakota School of Mines and Technology und einen Master of Business Administration der Nova Southeastern University. Sie ist ein eingetragener Berufsingenieur im Ruhestand.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Copper Mountain Mine produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr. Copper Mountain besitzt auch das zu 100 % in seinem Besitz befindliche Eva Copper Project in Queensland, Australien, das jährlich etwa 100 Millionen Pfund Kupfer produzieren soll, sowie ein umfangreiches, 2.100 qkm großes äußerst viel versprechendes Landpaket im Gebiet Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Kürzel "C6C" gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com

Im Namen des Verwaltungsrats der

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

"Gil Clausen"

Gil Clausen, P.Eng.

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Letitia Wong

Geschäftsführender Vizepräsident, Strategie und Unternehmensentwicklung

Telefon: 604-682-2992

E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht voraus", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden". In diesem Dokument werden bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als solche gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören auch die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der Diskussionen und Analysen des Managements, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, beschrieben sind. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

