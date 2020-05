IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining gibt verbesserte Aktualisierungsergebnisse der Machbarkeitsstudie für Eva Copper bekannt, verbessert Nettogegenwartswert und steigert Gesamtproduktion um 57%

Vancouver, B.C., 7. Mai 2020 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX:CMMC |

ASX:C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/copper-mountain-mining-q4-and-full-year-2019-numbers-published/ ) freut sich, positive Ergebnisse der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2020 ("2020 FS") für sein zu 100 % unternehmenseigenes Kupferprojekt Eva ("Eva" oder "das Projekt"), das sich in Queensland, Australien, befindet, bekannt zu geben. Die Machbarkeitsstudie 2020 FS weist im Vergleich zur vorherigen Machbarkeitsstudie 2018 eine deutlich verbesserte Wirtschaftlichkeit und Betriebskennzahlen auf, einschließlich eines höheren Nettogegenwartswerts nach Steuern, einer gesteigerten Produktion, niedrigeren Barmittelkosten und einer längeren Lebensdauer der Mine. Alle Beträge sind in US-Dollar sofern nicht anders angegeben.

Höhepunkte 2020 FS

Wirtschaftliche Kennzahlen im Überblick:

- Nettogegenwartswert nach Steuern (NPV)(1) bei einem Diskontsatz von 8% von 437 Millionen USD.

- Interne Rendite nach Steuern (IRR) (1) von 29%.

- Gesamtes anfängliches Entwicklungskapital 382 Millionen USD.

Highlights der Betriebskennzahlen:

Schlüsselzahlen AktualisierunDurchführbarkeiVeränderu

g tsstudie ng

Durchführbar in %.

keits

-studie 2020 2018

Gesamte Kupferproduktion (Mio1,502 959 57%

.

Pfund)

Durchschnittliche 100 80 25%

Kupferproduktion

(M

io. Pfund p.a.)

C1 Kosten/Pfund, nach 1.44 1.74 -17%

Nebenprodukt

erträgen(1) ($)

Projektlaufzeit (Jahre) 15 12 25%

(1) Geht von Bankkonsens-Metallpreisen aus: Jahr -1 von $2,97 pro Pfund Kupfer und $1.466 pro Unze Gold, Jahr 1 von $3,03 pro Pfund Kupfer und $1,434 pro Unze Gold und Jahr 2 und langfristige Preise von $3,04 pro Pfund Kupfer und $1.362 pro Unze Gold.

"Diese Ergebnisse zeigen die hohe Qualität des Eva-Kupferprojekts", kommentierte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "Wir haben das Projekt durch eine höhere Produktion, eine längere Lebensdauer der Mine und niedrigere Betriebskosten verbessert. Die Blackard- und Scanlan-Lagerstätten wurden den Mineralreserven hinzugefügt, wodurch die Gesamtmineralreserven um 46% erhöht wurden und wir haben Optimierungen der Prozessablaufpläne vorgenommen. Eva Copper hat das Potenzial, unserer bestehenden soliden Betriebsbasis eine bedeutende Produktion und einen bedeutenden Cashflow hinzuzufügen. Obwohl wir durch Eva Copper einen Mehrwert erzielen und dies auch weiterhin tun werden, ist zu beachten, dass wir die Entwicklung nur im richtigen Kupferpreisumfeld vorantreiben werden. Eva bietet den Aktionären von Copper Mountain ein qualitativ hochwertiges organisches Wachstumspotenzial in einer Jurisdiktion mit geringem Risiko".

Bergbau

Konventionelle Tagebaumethoden, zu denen Bohren, Sprengen, Laden und Fördern gehören, werden beim Eva-Kupferprojekt eingesetzt. Es gibt sieben Gruben, aus denen sich der Minenplan des Projekts zusammensetzt: Little Eva ist die Hauptgrube und wird durch den schrittweisen Abbau von sechs Satellitengrubenbereichen bei Blackard, Scanlan, Turkey Creek, Bedford, Lady Clayre und Ivy Ann ergänzt. Die Grubenpläne für die sieben Lagerstätten basierten auf einer Whittle Lerchs-Grossmann-Optimierung zu einem Kupferpreis von US$ 2,75 pro Pfund, die ausschließlich unter Verwendung gemessener und angezeigter Mineralressourcen erstellt wurde. Die Bergbaukosten basieren auf einem First-Principles-Modell, das auf den vor Ort entstandenen Kosten für die wichtigsten Inputs basiert.

Der Minenplan sieht den Abbau von 551 Millionen Tonnen Erz und Abfall aus sieben Lagerstätten über eine Lebensdauer von 15 Jahren vor. Es wird erwartet, dass insgesamt 170 Millionen Tonnen Erz abgebaut werden und der Gesamtabfall 380 Millionen Tonnen betragen wird, bei einem Verhältnis von Abfall zu Erzstreifen von 2,2 zu 1. Bei einer Gesamtkupfergewinnung von 87% wird die Gesamtkupferproduktion des Projekts voraussichtlich etwa 1,5 Milliarden Pfund Kupfer betragen, während die Goldproduktion bei einer Goldgewinnung von 78% bei 205.000 Unzen liegen würde. Die Metallproduktion auf einer durchschnittlichen Jahresbasis würde 100 Millionen Pfund Kupfer und 13.650 Unzen Gold betragen. Es wird jedoch erwartet, dass in den ersten beiden Jahren des Bergbaus etwa 128 Millionen Pfund Kupfer pro Jahr produziert werden.

Verarbeitung

Die Prozessanlage ist so ausgelegt, dass 31.200 Tonnen pro Tag (tpd) für einen durchschnittlichen Durchsatz von 11,4 Millionen Tonnen pro Jahr gefräst werden können. Der sequentielle Abbau aus den sieben Lagerstätten wird eine Mischung aus Sulfid und nativem Kupfererz in einem Verhältnis von 75% bis 25% liefern. Zu den Sulfidlagerstätten gehören Little Eva, Turkey Creek, Bedford, Lady Clayre und Ivy Ann, während die Blackard- und Scanlan-Lagerstätten sowohl einheimisches Kupfer- als auch Sulfiderz enthalten. Das Verarbeitungsfließbild besteht aus einer Zerkleinerung, Mahlung, Schwerkrafttrennung und Flotation zur Gewinnung von Kupfer und Gold in konzentrierter Form. Das Flotationskonzentrat wird eingedickt, gefiltert und für den Transport zur Mt. Isa-Hütte gelagert. Die gesamten Transport-, Verhüttungs- und Raffinierungskosten basieren auf dem bestehenden langfristigen Vertrag des Unternehmens mit der Isa-Hütte von Glencore, die 194 Kilometer SW des Eva-Projektgebiets entfernt liegt.

Eine wichtige Aktualisierung im Fließschema 2020 FS aus der Durchführbarkeitsstudie 2018 ist der Wechsel von einer SAG-Mühle und einem Kieselsteinbrechkreislauf zu einem Sekundärbrecher und Hochdruckmahlwalzen (HPGR). Die Kugelmühle wurde ebenfalls vergrößert, um 31.200 T/Tag bei einer P80-Zielmahlung von 165 µm zu unterstützen. Das für das Eva-Kupfer-Projekt entwickelte Fließschema der Prozessanlage ist ein Standarddesign für Konzentratoren, und alle für die Anlage ausgewählten Einheitsbetriebe bestehen aus bewährter Technologie und gelten als risikoarm.

Das Projekt befindet sich in der Nähe der bestehenden Infrastruktur, wobei Strom über eine 220-kV-Stromleitung verfügbar ist. Die Wasserversorgung für den Betrieb erfolgt über ein Brunnenfeld in der Nähe der Aufbereitungsanlage, die Grubenentwässerung und das Wasser, das aus der Abraumhalde gewonnen wird, die sich alle auf dem Firmengelände befinden. Das Brunnenfeld wurde gebohrt, die Pumpen getestet und von unabhängigen Hydrologen als ausreichend für den Wasserverbrauch des Projekts verifiziert.

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der Abbau- und Produktionsparameter gegeben. Eine Zusammenfassung des Produktionsplans des Eva-Kupferprojekts für die Lebensdauer der Mine nach Jahren ist in Anhang 1 enthalten. Ein detaillierter Zeitplan für die Lebensdauer der Minenproduktion nach Lagerstätten und Zonen ist im technischen Bericht 2020 FS verfügbar.

Abgebautes Material insgesamt (kt) 550,959

Gesamte Erzaufbereitung (kt) 170,386

Abfall insgesamt (kt) 380,574

Verhältnis Abfall zu Erzstreifen 2.2:1

Verarbeitungsrate (tpd) 31,200

Gesamte Kupferproduktion (Mlbs) 1,502

Jährliche Kupferproduktion (erste 128

zwei Jahre)

(

Mlbs)

Jährliche Kupferproduktion (LOM) 100

(lbs)

Gesamte Goldproduktion (koz) 205

Jährliche Goldproduktion (LOM) (koz)14

Durchschnittliche 87%

Kupferrückgewinnung

(%)

Durchschnittliche Goldgewinnung (%) 78%

Durchschnittlicher Kupfer-Materialge0.46%

halt

(%)

Durchschnittlicher Gold-Materialgeha0.05

lt

(g/t)

Minenleben (Jahre) 15

Kapital- und Betriebskosten

Das anfängliche Gesamtentwicklungskapital für das Eva-Kupferprojekt wird auf etwa 382 Millionen Dollar geschätzt, einschließlich einer Rückstellung von 42 Millionen Dollar und Einnahmen vor der Produktion in Höhe von 11 Millionen Dollar. Das Kapital wird unter Verwendung eines Wechselkurses von 1,55 zu 1 australischen Dollar zu US-Dollar geschätzt.

Gesamtes anfängliches Millionen Doll

Entwicklungskapital ar

(Jahre -2 bis 1)

Direkte Kosten

Bergbau 35

Prozess-Anlage 151

Infrastruktur 68

Hilfskräfte 26

Direkte Kosten 279

insgesamt

Indirekte Kosten

Indirekte Kosten 57

Kosten des Eigentümers15

Indirekte Kosten 72

insgesamt

Zwischensumme 352

Reservekapital 42

Vor-Produktions-Einnah(11)

men

Gesamtprojekt 382

Das Gesamtlebensdauerkapital für die Minenerschließung wird auf 492 Millionen Dollar geschätzt, was ein Gesamtnachhaltigkeitskapital von etwa 34 Millionen Dollar und Sanierungskosten von insgesamt 14 Millionen Dollar einschließt.

Die durchschnittlichen C1-Kosten, abzüglich der Nebenprodukterträge liegen bei etwa 1,44 $ pro Pfund Kupfer. Die Gesamtbetriebskosten werden auf 11,39 $ pro gefräste Tonne geschätzt. Die gesamten Abbaukosten werden auf 1,66 $ pro geförderte Tonne oder 5,26 $ pro gefräste Tonne geschätzt. Die Gesamtbetriebskosten beinhalten nicht die Lizenzgebühren, die auf etwa 1,18 $ pro geförderte Tonne geschätzt werden.

Betriebskosten pro $ pro

Einheit gefräste

Tonne

Bergbau 5.26

Verarbeitung 5.14

G&A 0.56

Unterkunft & Reisen 0.43

Gesamt 11.39

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Der Nettogegenwartswert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 8% beträgt 437 Millionen USD und der IRR nach Steuern 29%. Die Wirtschaftlichkeit wird anhand der durchschnittlichen Bankkonsensus-Metallpreise berechnet, die wie folgt lauten: für Kupfer 2,97 $ pro Pfund im Jahr -1, 3,03 $ pro Pfund im Jahr 1 und 3,04 $ pro Pfund im Jahr 2 und langfristig. Für Gold: $1.466 pro Unze im Jahr -1, $1.434 pro Unze im Jahr 1 und $1.362 pro Unze im Jahr 2 und langfristig. Der verwendete Wechselkurs Australischer Dollar zu US-Dollar betrug 1,55.

Eine Sensitivitätsanalyse zu variierenden Kupferpreisen und anderen Variablen wurde für den Nettogegenwartswert nach Steuern (8%) durchgeführt, und die Ergebnisse sind nachstehend zusammengefasst.

Kupferpreis

Faktor KAPITALWERT

(8%)

$M

0.90 286

1,00 (Basisfall) 437

1.10 587

Wechselkurs

Faktor KAPITALWERT

(8%)

$M

0.90 396

1,00 (Basisfall) 437

1.10 470

Kapitalkosten

Faktor KAPITALWERT

(8%)

$M

0.90 466

1,00 (Basisfall) 437

1.10 408

Betriebskosten

Faktor KAPITALWERT

(8%)

$M

0.90 506

1,00 (Basisfall) 437

1.10 367

Mineralische Ressourcen und Mineralreserven

Die Eva-Kupfer-Mineralreserve stieg im Vergleich zur vorherigen Mineralreserve vom September 2018 um 46 % auf 171 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,46 % Kupfer und 0,05 g/t Gold, d.h. insgesamt 1,7 Milliarden Pfund Kupfer und 260.000 Unzen Gold. Die Mineralreserve ist in der Mineralressource enthalten, und das Datum des Inkrafttretens der Mineralreserve und der Mineralressource ist der 30. Januar 2020. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der Mineralreserve und Mineralressource. Eine vollständige detaillierte Tabelle der Mineralreserven und Mineralressourcen nach Lagerstätten ist im Technischen Bericht 2020 FS verfügbar.

Eva Kupfer-Mineralreserve

TonnenCu-GraAu-GCu PfAu Un

(kt) d rad und zen

(% Cu)(g/t(Mlb)(koz)

)

Bewiesen 92,6230.48 0.05975 144

Wahrscheinlich 78,4250.43 0.04743 115

Insgesamt bewiesen und wahrscheinli171,040.46 0.051,718260

ch 7

Insgesamt nachgewiesen und 106,38 0.08 260

wahrscheinlich (nur 0

Gold)

Anmerkungen zur Mineralreserve:

1. CIM-Definitionsstandards wurden für Mineralreserven befolgt.

2. Die Mineralreserven wurden unter Verwendung der Abbaufläche vom 31. Dezember 2019 generiert.

3. Die Mineralreserven werden mit einem NSR-Cutoff-Wert von 8,95 $/t für Little Eva und Turkey Creek, 9,35 $/t für Bedford und Blackard, 10,32 $/t für Lady Clayre und Scanlan und 11,44 $/t für Ivy Ann ausgewiesen.

4. Die Mineralreserven werden anhand von Kupfer- und Goldpreisen von 2,75 $/lb bzw. 1.250 $/oz angegeben.

5. Durchschnittliche Prozessgewinnungen von 95% für Kupfersulfid, 63% für natives Kupfer und 78% für Gold wurden für alle Lagerstättenbereiche verwendet.

6. Little Eva, Turkey Creek, Bedford und Lady Clayre haben eine entsprechende Lizenzgebühr von 5,3% für die NSR; Ivy Ann hat eine entsprechende Lizenzgebühr von 5,8%.

7. Blackard, Scanlan und Turkey Creek enthalten kein Gold.

8. Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Differenzen ergeben.

Eva Kupfer-Mineralressource

Tonnen Cu-Grad Au-Grad Cu PfundAu Unzen

(kt) (% Cu) (g/t) (Mlb) (koz)

Gemessen 111,821 0.45 0.05 1,098 160

Angegeben 148,818 0.40 0.04 1,307 172

Insgesamt gemessen 260,659 0.42 0.04 2,419 330

+

Angezeigt

Insgesamt abgeleitet46,267 0.42 0.04 415 51

Notizen zu den Mineralressourcen:

1. Für Mineralressourcen wurden die Definitionen des Joint Ore Reserves Code (JORC) und CIM befolgt.

2. Mineralische Ressourcen sind einschließlich Mineralreserven.

3. Die Mineralressourcen sind innerhalb eines Whittle-Grubenmantels begrenzt, der mit einem Kupferpreis von 3,50 $/lb, einem Goldpreis von 1.250 $/oz und einem Wechselkurs von 1,35 AU$ = 1,00 US$

generiert wurde.

4. Es wurden Dichtemessungen durchgeführt (im Bereich von 2,4 t/m3 bis 3,0 t/m3).

5. Signifikante Zahlen wurden reduziert, um Schätzungsunsicherheiten widerzuspiegeln, weshalb Zahlen aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht addiert werden.

Technischer Bericht

Der 43-101-konforme technische Bericht für die Eva Copper 2020 FS ("Technischer Bericht") ist auf SEDAR unter www.SEDAR.com und auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar. Ausenco Limited (Ausenco) entwarf die 2020-Prozessanlage und die zugehörige Standortinfrastruktur für das Eva Copper Projekt und lieferte technische Beiträge zur Erstellung dieses technischen Berichts. Klohn Crippen Berger (KCB) entwarf die 2020 Tailings Storage Facility und lieferte Beiträge zum Wassermanagement. Merit Consultants International (Merit), ein Geschäftsbereich von Cementation Canada Inc., entwickelte die Kapitalkosten 2020, das Baumanagement und den Ausführungsplan des Projekts.

Qualifizierte Personen

Die Mineralressourcenschätzung für das Kupferprojekt Eva wurde von Copper Mountain Mining Corporation in Übereinstimmung mit den vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") definierten Standards "CIM Definition Standards-For Mineral Resources and Mineral Reserves" erstellt, die vom CIM-Rat am 10. Mai 2014 angenommen wurden.

Die Herren Paul Staples, Alistair Kent, David Johns, Peter Holbek, Stuart Collins, Mike Westendorf, Roland Bartsch und Richard Klue dienen als qualifizierte Personen gemäß National Instrument 43-101 für den technischen Bericht im Zusammenhang mit dem Eva-Kupfer-Projekt. Herr Stuart Collins von SEC Enterprises Corp. der vom Unternehmen unabhängig ist, ist die Qualifizierte Person für den Bergbau und die Mineralreserve. Herr Peter Holbek, Vizepräsident für Exploration bei Copper Mountain Mining Corporation, ist die qualifizierte Person für die zugehörige Mineralreserve. Herr Alistair Kent, Senior Project Manager bei Merit Consultants International, der vom Unternehmen unabhängig ist, ist die qualifizierte Person für die Schätzung des Erschließungskapitals. Herr Paul Staples, Vice President und Global Practice Lead für Ausenco Limited, der vom Unternehmen unabhängig ist, ist die qualifizierte Person für die Erzverarbeitung. Mr. Richard Klue, Mr. Alistair Kent, Mr. Paul Staples, Mr. Johns, Mr. Peter Holbek, Mr. Mike Westendorf, Mr. Roland Bartsch und Mr. Stuart Collins haben überprüft und verifiziert, dass die technischen Informationen in Bezug auf das Kupferprojekt Eva in dieser Pressemitteilung korrekt sind.

Erklärung der zuständigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Peter Holbek, B.SC (Hons), M.Sc. P. Geo. Herr Holbek ist ein leitender Angestellter und ein Vollzeitangestellter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die durchgeführt wird, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Australasischer Kodex für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Erzreserven) zu qualifizieren. Herr Holbek stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in diese Pressemitteilung auf der Grundlage ihrer Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz befindliche Copper Mountain-Mine im Süden von British-Columbia in der Nähe der Stadt Princeton. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit im Durchschnitt jährlich etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent. Copper Mountain verfügt auch über das Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein 4.000 km2 großes, äußerst aussichtsreiches Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.

Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar.

Im Namen des Vorstands der

Copper Mountain Mining Corp.

"Gil Clausen"

Gil Clausen, P.Eng.

CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Letitia Wong, Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor Relations

604-682-2992 E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com oder

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 Durchwahl 238 E-Mail: Dan.Gibbons@CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

700 West Pender St., Suite 1700

Vancouver, BC V6C 1G8

T: (604) 682-29921

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen (zusammen "vorausblickende Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind vorausblickende Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der einzelnen Managementdiskussionen und Analysen, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden, dargelegt sind. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies nach geltendem Recht erforderlich ist, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

ANHANG 1: Eva Kupferproduktionsplan

KategorEinheGesam-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ie iten t

Sulfid-t 000132,01,1618,96,899,6413,210,79,155,7014,16,306,186,027,5910,62,053,66

Tonnen 91 8 08 8 3 85 00 5 1 72 1 6 0 7 28 8 9

Sulfid-% Cu 0.41 0.510.530.430.410.410.420.410.350.330.390.360.390.360.380.400.50

Cu-Güte

klasse

Sulfid t 543,75,92100,29,939,354,445,337,120,046,924,422,123,226,940,28,1918,2

Cu 67 0 981 02 43 88 20 77 62 89 54 65 72 83 32 9 78

Tonnen

Einheimt 00035,560 0 1 3,623,303,012,98798 2,982,922,792,922,962,972,461,82

ische 0 0 2 1 6 9 2 0 1 1 5 0 4

Tonnen

Einheim% Cu 0.62 0.000.000.310.570.610.630.660.520.530.560.610.660.680.630.670.74

ischer

Cu-Gra

d

Einheimt 220,80 0 3 20,620,318,919,74,1715,816,316,819,120,218,716,313,5

ische 63 10 02 70 06 4 85 54 92 56 31 11 64 08

Cu-Ton

nen

Übergant 0002,7340 0 0 12 45 256 542 36 136 78 61 124 279 491 674 0

gs-Tonn

en

Übergan% Cu 0.55 0.000.000.000.470.650.550.510.470.600.860.410.490.550.560.550.00

gs-Cu-G

rad

Übergant 15,020 0 0 58 291 1,402,75168 812 676 251 611 1,542,723,710

g 2 8 2 8 9 8

Cu-Ton

nen

Erz-Tont 000170,31,1618,96,8913,216,613,912,66,5317,29,309,039,0610,814,05,195,49

nen 86 8 08 9 75 32 66 83 5 96 1 8 6 38 95 2 4

insges

amt

Gesamte% Cu 0.46 0.510.530.430.450.450.470.470.370.370.450.430.470 0 1 1

Erz-Cu

-Qualit

ät

Gesamtet 779,65,92100,29,960,075,065,659,624,463,641,439,343,048,761,628,231,7

Erz-Cu 53 0 981 04 10 81 99 36 04 86 84 08 38 62 72 81 86

-Tonnen

Abfall-t 000380,513,516,145,135,624,527,336,146,129,420,226,217,115,013,29,405,17

Tonnen 7 20 3 1 69 4 3 0 85 24 33 65 48 77 4 8 4

4 2 3 1 9 0 5

Gesamt-t 000550,914,635,052,048,941,141,246,652,746,729,535,326,225,927,314,610,6

Tonnen 59 88 40 12 43 74 28 71 20 20 34 03 14 15 40 00 68

Gesamteklbs 1,50116,6133,122,92,7106,107,104,99,091,195,288,293,094,3100,79,876,3

,930 85 481 457 67 484 600 086 78 97 98 53 58 00 930 85 72

Cu-Prod

uktion

Sulfid g/t 0.05 0.070.080.020.020.060.060.030.080.070.030.040.050.040.04- -

Au-Gra

d

Sulfid oz 260 3 49 5 9 34 26 12 16 41 9 10 13 13 18 - -

Au 000

Unzen

