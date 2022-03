IRW-PRESS: Core One Labs Inc.: Core One-Töchter Vocan Biotechnologies und Awakened BioSciences arbeiten zusammen, um die Massenproduktionsmöglichkeiten von Vocan zu verbessern

Vancouver, British Columbia, Kanada - 15. März 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU ) (das Unternehmen oder Core One) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. (Vocan) mit der kürzlich erworbenen Tochtergesellschaft von Core One, Awakened BioSciences Inc. (Awakened), zusammenarbeiten wird, um Vocans patentierte proprietäre Psilocybin-API-Produktionsmethoden zu stärken und zu verbessern.

Die kritischen Synergien mit Awakened werden Vocans innovatives bestehendes Forschungsportfolio ergänzen und Vocans Methoden zur Herstellung von kostengünstigem synthetischem Psilocybin in pharmazeutischer Qualität und dessen Analoga weiter verbessern. Dies erfolgt nach der strategischen Übernahme von Awakened durch Core One als weiterer wissenschaftlicher Forschungs- und Entwicklungsarm des Unternehmens (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Februar 2022).

Wie Vocan ist auch Awakened ein Forschungs- und Technologieunternehmen für Psychedelika, das erfolgreich neue Technologien zur Herstellung von kosteneffizientem synthetischem Psilocybin, Psilocin-Analoga und verschiedenen nicht-psychoaktiven Prodrugs auf Psilocybin-Basis entwickelt hat. Die Leitung von Awakened liegt bei Dr. Tony Durst, emeritierter Professor der University of Ottawa und renommierter Spezialist für Arzneimittel- und Naturstoffchemie. Dr. Durst ist Miterfinder von 14 Patentanmeldungen, von denen 14 erteilt wurden. Er ist Gründer von Souroubea Botanicals Inc. und er erhielt im Jahr 2013 die Queen Elizabeth 60th Silver Jubilee-Medaille.

Die Verpflichtung von Dr. Durst und die Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Team von Vocan unter der Leitung von Dr. Robert Hancock, CEO von Vocan, und Dr. Jan Burian, Chief Scientist von Vocan, erweitern Core Ones beeindruckende Liste führender Wissenschaftler. Die bedeutende Zusammenarbeit zwischen den beiden Forschungslaboren wird die Position von Core One als eins der weltweit führenden industriellen Forschungs- und Produktionsunternehmen für Psilocybin in API-Qualität festigen.

Diese Zusammenarbeit wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Position von Core One als Branchenführer zu festigen und gleichzeitig seine Massenproduktionsmöglichkeiten für seine psychedelischen Verbindungen zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit den besten der Branche und der Aufbau einer starken und langfristigen Beziehung zu unseren Wissenschaftlern ein robustes langfristiges Wachstum für das Unternehmen gewährleisten und eine stärkere Bindung zu unseren geschätzten Investoren aufbauen wird, sagte Joel Shacker, CEO von Core One.

Über Core One Labs Inc.

Core One ist ein auf biotechnologische Forschungsarbeiten und Technologien spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt darin besteht, psychedelische Arzneimittel durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelikagestützte Psychotherapien auf den Markt zu bringen. Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan ein proprietäres Verfahren zur Herstellung von Psilocybin mithilfe veränderter Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Core One hat einen zum Patent angemeldeten oralen Dünnfilmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich im Mund sofort auflöst und organische Moleküle in exakten Mengen an den Blutkreislauf abgibt. Dadurch ist eine hervorragende Bioverfügbarkeit garantiert. Das Unternehmen hat die Absicht, die Technologie weiterzuentwickeln und auf psychedelische Wirkstoffe, wie etwa Psilocybin, anzuwenden. Core One ist außerdem an medizinischen Versorgungseinrichtungen beteiligt, in denen insgesamt mehr als 275.000 Patienten betreut werden. Über diese Versorgungseinrichtungen und die Einbindung seines geistigen Eigentums sowie seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Verbindung mit psychedelikagestützten Therapien und Behandlungsmethoden mit neuartigen Medikamenten will das Unternehmen um eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen ansuchen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

