IRW-News: Cross River Ventures Corp: Cross River erwirbt Goldprojekt McVicar Lake in Nordwesten von Ontario

IRW-PRESS: Cross River Ventures Corp: Cross River erwirbt Goldprojekt McVicar Lake in Nordwesten von Ontario

- Unternehmen konsolidiert bedeutsames Landpaket in Lang Lake Greenstone Belt

- Mehrere hochgradige Goldvorkommen bekannt

- Projekt McVicar umfasst nun 3.925 ha

Vancouver (British Columbia, Kanada), 12. November 2020. Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC, FWB: C6R) (Cross River oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es das Goldprojekt McVicar Lake von Argo Gold Inc. (CSE: ARQ) (der Verkäufer) erworben hat. Das 2.304 Hektar große Goldkonzessionsgebiet befindet sich in der Patricia Mining Division, etwa 150 Kilometer östlich von Red Lake und 80 Kilometer westlich von Pickle Lake, im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario.

Der Erwerb konsolidiert das dominierende Landpaket des Unternehmens innerhalb des Archean Lang Lake Greenstone Belt (siehe Pressemitteilung vom 6. November 2020) auf über 3.900 Hektar. Der Lang Lake Belt beherbergt mindestens zehn strukturell begrenzte Goldvorkommen in frühem Stadium, die sich in einer Vielzahl von Gesteinsarten und Umgebungen befinden (für eine Prüfung der bekannten Mineralvorkommen auf den Schürfrechteblöcken des Unternehmens siehe Bewertungsbericht (Assessment Report) 52O11 SW 2003).

Die McVicar-Lake-Schürfrechte beherbergen den Ausbiss des Erzgangs Chellow, bei dem es sich um einen schmalen Quarzerzgang handelt, der aus rauchgrauem bis weißem Quarz besteht, der mit geringen Mengen Pyrit und sichtbarem Gold mineralisiert ist. Der Erzgang befindet sich Berichten zufolge innerhalb einer massiven Einheit aus Gabbro- oder mafischem Metavulkangestein, liegt auf einer Streichenlänge von etwa 125 Metern frei und ist weniger als 20 Zentimeter mächtig. Eine Reihe von 34 Schlitzproben wurde normal zum Erzgang in Abständen von etwa zwei Metern entlang des in den Schürfgräben freigelegten Erzgangs geschnitten. Der Durchschnittswert der 34 Proben belief sich auf 28,8 Gramm Gold pro Tonne.*

Die Informationen zu den Goldproben, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, stammen von einem Assessment File Report (AFRI 52O11SW9400) des Ministeriums von Ontario für Entwicklung und Bergbau im Norden (Ontario Ministry of Northern Development and Mines). Drei Proben (Nr. 1.078, Nr. 1.090 und Nr. 1.096) lieferten Analyseergebnisse von 578,1, 533,5 bzw. 412,5 Gramm Gold pro Tonne. Die Probennahmen wurden im Jahr 1993 von BHP Minerals Canada Ltd. unter der Leitung von C. J. Waldie durchgeführt.*

Dieser Erwerb verschafft uns im Wesentlichen einen gesamten, kaum erkundeten Grünsteingürtel an einem der besten Orte der Welt für bedeutsame Goldentdeckungen, sagte CEO Alex Klenman. Das geologische Umfeld erinnert an einige andere produktive Goldgebiete im Nordwesten von Ontario. Die geringfügigen historischen Arbeiten von BHP sind überzeugend und wir denken, dass durch die Anwendung neuerer Explorationstechniken und -strategien die Vorteile von Explorationen deutlich werden, fuhr Herr Klenman fort.

Cross River hat nun ein dominierendes Goldaktivum auf regionaler Ebene geschaffen, das die wichtigsten strukturellen Elemente des gesamten Lang Lake Greenstone Belt abdeckt, sagte Dr. Rob Carpenter, Ph.D. Diese einzigartige Gelegenheit wird es dem technischen Team von Cross River ermöglichen, eine wertvolle regionale Perspektive zu gewinnen und gleichzeitig Ziele systematisch zu bewerten, fuhr Dr. Carpenter fort.

Eingeschränkte Testbohrungen unterhalb der bekannten Vorkommen in den frühen 1990er Jahren ergaben keine bedeutsamen Goldwerte. Das technische Team von Cross River ist jedoch der Auffassung, dass sich der Erzgang Chellow in einer wesentlich breiteren (ein bis zwei Kilometer mächtigen) Hochdruck- oder Deformationszone befindet, die von einer Reihe parallel verlaufender Abscherungen geprägt ist, die nicht systematisch erprobt wurden.

Das technische Team von Cross River hat eine strukturelle Interpretation aller früheren Datensätze der Industrie und der Regierung von der gesamten Region abgeschlossen und ist der Auffassung, dass die wichtigsten Verwerfungsabschnitte in Zusammenhang mit bekannten Oberflächenmineralisierungen größtenteils noch nicht erprobt wurden. Das Unternehmen plant, im Frühjahr 2021 eine hochauflösende magnetische Flugvermessung durchzuführen und LiDAR-Bilder zu erwerben, um diese neuen Strukturmodelle einzuschränken. Für Sommer 2021 sind Bodenarbeiten in vorrangigen Zielen geplant.

Bild 1: Projekt McVicar, McVicar East und die kürzlich erworbenen McVicar-Lake-Schürfrechte (Erweiterung) im Nordwesten von Ontario (Kanada)*

Bedingungen des Erwerbs

Als Vergütung für den Erwerb des Goldprojekts McVicar Lake hat das Unternehmen an den Verkäufer 2.500.000 Stammaktien (die Vergütungsaktien) emittiert und 200.000 Dollar bezahlt. Die Vergütungsaktien unterliegen einer Treuhandvereinbarung, aus der ein Viertel der Vergütungsaktien vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss und danach alle 90 Tage ein weiteres Viertel freigegeben wird. Das Unternehmen hat dem Verkäufer auch eine zweiprozentige Lizenzgebühr auf Erträge von der kommerziellen Mineralproduktion beim Projekt gewährt. Die Hälfte der Lizenzgebühr kann vom Unternehmen jederzeit für eine Barzahlung in Höhe von 1.000.000 Dollar zurückgekauft werden.

Das Unternehmen ist vom Verkäufer unabhängig. Der Erwerb stellt weder eine grundlegende Änderung für das Unternehmen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange dar, noch hat sie zu einem Kontrollwechsel des Unternehmens im Sinne des geltenden Wertpapierrechts geführt. In Zusammenhang mit dem Abschluss des Erwerbs wurden keine Gebühren oder Provisionen bezahlt.

Der in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Inhalt wurde von Dr. Rob Carpenter, P.Geo., Ph.D., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Dr. Carpenter ist von der Firma unabhängig.

Über das Unternehmen

Cross River ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Erschließung von hochwertigen Explorationskonzessionen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Das Unternehmen verfügt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario über ein Portfolio aus mehreren Projekten, die sich in sehr vielversprechenden Gebieten innerhalb bzw. im Nahbereich ertragreicher, goldführender Grünsteingürtel befinden. Das Unternehmen hat auch eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, die den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Tahsis vorsieht. Bei diesem Konzessionsgebiet handelt es sich um eine Goldkonzession im frühen Explorationsstadium, die sich im Bergbaurevier Nanaimo auf Vancouver Island (British Columbia) befindet. Die Stammaktien von Cross River werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRVC gehandelt.

Für das Board of Directors

CROSS RIVER VENTURES CORP.

Alex Klenman

CEO

604-227-6610

aklenman@crossriverventures.com

www.crossriverventures.com

CROSS RIVER VENTURES CORP.

Suite 1430, 800 West Pender Street

Vancouver, British Columbia

V6C 2V6

* Chemex Labs analysierte Proben von bis zu 10.000 Teilen Gold pro Milliarde mittels Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss. Proben von über 10.000 Teilen Gold pro Milliarde wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht, wobei die Ergebnisse in Unzen Gold pro Tonne angegeben wurden. Die Analysezertifikate sind im Bericht enthalten, es sind jedoch keine verwendeten Leer- oder Standardproben enthalten.

* Proben sind zwangsläufig selektiv und stellen möglicherweise nicht den wahren Gehalt oder die Art der Mineralisierung im Konzessionsgebiet dar.

* Golden Patricia Mine - Harron, G.A.2009, Technical Report on Three Gold Exploration Properties Pickle Lake Area, Ontario, Canada. G.A. Harron, P.Eng., G.A. Harron & Associates Inc. Smyk, M., Hollings, P. and Pettigrew, N., 2015. Geology and Mineral Deposits of The Pickle Lake Greenstone Belt. Institute on Lake Superior Geology, May 20-24, 2015 Field Trip Guidebook and Puumala, M.A. 2009. Mineral Occurrences of the Central and Eastern Uchi Domain. Ontario Geological Survey, Open File Report 6228.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenberichts bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der Canadian Securities Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54212

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54212&tr=1

