IRW-News: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science kündigt Notierung am OTCQB Venture Market an

Die Notierung des Unternehmens am OTCQB Venture Market verbessert die Zugänglichkeit für US-Anleger und ergänzt seine zuvor erhaltene DTC-Berechtigung

Vancouver, British Columbia, 8. April 2022 - CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens von der OTC Markets Group Inc. (OTC Markets) erfolgreich vom OTC Pink Sheet Open Market an den OTCQB Venture Market (der OTCQB) upgelistet wurden. Die Stammaktien des Unternehmens werden mit der Marktöffnung am 8. April 2022 unter dem Kürzel CULTF am OTCQB gehandelt. Die Notierung am OTCQB ergänzt die DTC-Berechtigung, die das Unternehmen bereits erhalten hat, wie am 18. Februar 2022 bekannt gegeben. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel CULT und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel LN0 gehandelt.

Der OTCQB ist ein führender und etablierter Marktplatz für Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase, einschließlich Unternehmen mit ESG-Fokus, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der OTCQB ist ein von der United States Securities and Exchange Commission anerkannter etablierter öffentlicher Markt, der öffentliche Informationen zur Analyse und Bewertung von Wertpapieren bereitstellt. Der OTCQB bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit und ihre Liquidität zu steigern sowie ihre Aktionärsbasis auf einem etablierten öffentlichen Markt zu diversifizieren. Anleger in den Vereinigten Staaten können die aktuellen Finanzdaten und Level-2-Kurse in Echtzeit für das Unternehmen unter https://www.otcmarkets.com/stock/CULTF/overview abrufen.

Stellungnahme des Managements

Wir freuen uns sehr über das Uplisting der Stammaktien von CULT an den OTCQB. Nachdem unsere Aktien nun an der Canadian Securities Exchange, dem OTCQB und der Frankfurter Wertpapierbörse notieren, haben mehr Investoren auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sich an der Zukunft von Lebensmitteln zu beteiligen und unsere Entwicklung der zellulären Landwirtschaft zu unterstützen. Der Handel am OTCQB bietet aktuellen Anlegern und anderen Interessenten eine transparente und leichter zugängliche Plattform, über die sie Zugriff auf Echtzeitkurse und Marktinformationen haben. Dies ist eine großartige Gelegenheit, eine breitere Basis von US-Investoren für das Unternehmen zu gewinnen, erklärt Leijy Gafour, President von CULT.

CULT hat eine klare Aufgabe: den Aufbau eines umfassenden Ökosystems für die zelluläre Landwirtschaft. Für uns bedeutet das, dass wir nur in Unternehmen investieren, die unserer Einschätzung nach einen unbestreitbaren First-Mover-Vorteil haben und über eine vertretbare wissenschaftliche Grundlage verfügen. Wir fördern Unternehmen in der Frühphase durch den CULT PRIZE, wenn wir die Möglichkeit erkennen, eine Vision zu beschleunigen, die unserer Ansicht nach noch von niemandem sonst genutzt wird. Und wir engagieren uns dafür, ein großes Portfolio an geistigem Eigentum und Patenten aufzubauen, von denen wir glauben, dass sie einen enormen Wert haben werden, wenn zellbasierte Lebensmittel der weltweiten Vermarktung näher kommen. Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, eine zentrale Rolle in der zellulären Landwirtschaft einzunehmen und eine bedeutende Beteiligung an allem zu haben, was unserer Meinung nach die Grundlage für die Zukunft von Lebensmitteln bildet, so Herr Gafour weiter.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf die zellbasierte Agrarindustrie konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch, zellbasierte Milchprodukte und andere kultivierte Lebensmittel auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Lejjy Gafour

Lejjy Gafour, President

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: +1 (833) HEY-CULT (+1 (833) 439-2858)

E-Mail: ir@cultfoodscience.com

Web: www.CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Für Anfragen über CULT Food Science in Französisch wenden Sie sich bitte an:

Maricom Inc.

Tel: (888) 585-6274

E-Mail: rs@maricom.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

