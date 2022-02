IRW-PRESS: Cult Food Science Corp. : CULT Food Science schließt strategische Investition in California Cultured, einen führenden Innovator für Schokolade aus Zellkulturen, ab

CULT unterstützt gemeinsam mit Jim Mellons Agronomics Limited nachhaltige und ethische Schokolade, um der weltweiten Massenabholzung und Kinderarbeit zur Deckung der Kakaonachfrage entgegenzuwirken

Vancouver, British Columbia, 7. Februar 2022 / CNW /- CULT Food Science Corp. (CULT oder Unternehmen) (CSE: CULT), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich, bekannt zu geben, dass es sein Portfolio an zellbasierten Lebensmitteln mithilfe einer strategischen Investition in California Cultured Inc. (California Cultured), den führenden Hersteller von Schokolade aus Zellkulturen, erneut diversifiziert hat. California Cultured, ein in Davis, Kalifornien, niedergelassenes Unternehmen, nutzt Zellkulturtechnik zur Herstellung von Kakaoprodukten wie Kakaopulver, Schokolade und Kakaobutter mit dem Ziel, nachhaltige und ethisch vertretbare Schokolade für den weltweiten Verbrauch zu erzeugen.

CULT freut sich, die noble Mission von California Cultured zusammen mit anderen prominenten Kapitalgebern der zellulären Landwirtschaft, wie z. B. der an der Londoner Börse notierten Agronomics Limited, unterstützen zu können. Das Unternehmen sieht der Zukunft der zellbasierten Lebensmittelproduktion von Schokolade und anderen wichtigen Lebensmittelkategorien optimistisch entgegen.

California Cultured konzentriert sich auf die Herstellung von Kakao durch die Kultivierung ausgewählter, optimaler Kakaozellen in Tanks. Die Zutaten werden in den Vereinigten Staaten bezogen. Dies stellt sicher, dass die Produkte hohen ethischen und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Im Erfolgsfall läuft der gesamte Prozess der Kakaoproduktion ohne Abholzung und Kinderarbeit ab. California Cultured hat sich zum Ziel gesetzt, eine Lösung für die wichtigsten Probleme der Schokoladenproduktion zu finden und gleichzeitig Schokoladenliebhaber mit hochwertigen Kakaoprodukten zu versorgen.

Die Herstellung von Schokolade ist mit zwei großen Problemen verbunden: Kinderarbeit auf Kakaofarmen und Abholzung der Wälder. Die Schokoladenindustrie hat derzeit einen Wert von über 100 Milliarden US-Dollar und ist darauf angewiesen, dass Kakaobauern weiterhin in hohem Tempo Kakao produzieren. Die Löhne von Kakaobauern liegen im Durchschnitt unter der Armutsgrenze, was sie dazu veranlasst, Kinder zu beschäftigen, die nur geringfügig oder gar nicht bezahlt werden. Manche Kinder werden schon in jungen Jahren von ihren Familien getrennt und zur Kakaoernte gezwungen, und sie kehren oft jahrelang nicht mehr nach Hause zurück.1 In den letzten zehn Jahren hat die Kinderarbeit in Ländern wie Ghana und Côte dIvoire weiter zugenommen.2 Das zweite Problem besteht darin, dass Kakao häufig in Monokultur angebaut wird, was in vielen westafrikanischen Ländern, in denen der Großteil des Kakaoanbaus betrieben wird, zur völligen Abholzung der Wälder auf den Kakaofarmen und damit zum Verlust von Primatenpopulationen führt.3

CULT ist stolz darauf, ein solch revolutionäres Unternehmen zu unterstützen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die globale Lebensmittelindustrie als führender Katalysator zum Besseren zu verändern. Die innovativen, verantwortungsbewussten und disruptiven Bestrebungen von California Cultured passen gut zum Ethos unseres Unternehmens. Wir glauben, dass Kakao aus Zellkulturen der nächste Schritt in der nachhaltigen, sicheren und ethischen Lebensmittelproduktion einer wichtigen globalen Lebensmittelkategorie ist, sagte Lejjy Gafour, President von CULT.

CULT Food Science Corp. (CSE: CULT) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch und fermentierte Milchprodukte auf der ganzen Welt ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedar.com.

