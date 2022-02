IRW-PRESS: Cult Food Science Corp. : Lejjy Gafour, President von CULT Food Science, spricht auf der The Future of Food im Rahmen der SXSW 2022 in Austin, Texas

Das Unternehmen ist einer der Diskussionssponsoren des Future Food Festival ATX 2022, das am 12. und 18. März stattfindet und Themen wie Unternehmertum, Widerstandsfähigkeit von Lebensmitteln, Gerechtigkeit und Sicherheit für ein ausreichendes zukünftiges Ernährungssystem aufgreift

Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2022 - CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform mit exklusivem Fokus auf sauberen, im Labor angebauten Lebensmitteln, die die Entwicklung neuer Technologien zur Bereitstellung einer nachhaltigen, ökologischen und ethischen Lösung für die globale Krise in der Massentierhaltung und Aquakultur vorantreiben, freut sich bekannt zu geben, dass Lejjy Gafour, President von CULT, auf der Future of Food im Rahmen der SXSW 2022 (Future of Food) sprechen wird, die am 12. und 18. März 2022 im SXSW Center in Austin, Texas, stattfindet. CULT sponsert die Veranstaltung auf Diskussionsebene und The Future of Food ist Teil des Future Food Festival ATX (das Festival), zu dem die Conference on Food Resiliency, Access and Equity gehört. Die Präsentation von Herrn Gafour auf dem Festival kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten.

Das Festival wird von gemeinnützigen Organisationen und führenden Persönlichkeiten der Community geleitet, die sich für eine bessere Zukunft in der Lebensmittelindustrie einsetzen. Ziel ist, eine multidisziplinäre Gruppe von Experten, verschiedenen Community-Mitgliedern und innovativen Denkern aus verschiedenen Generationen zu einer Woche mit Präsentationen, Diskussionen, Kollaborationen und Nahrungsmitteln zusammenzubringen. Unternehmertum, Widerstandsfähigkeit von Lebensmitteln, Lebensmittelgerechtigkeit und Sicherheit sind nur einige der Kernthemen, die auf dem Festival angesprochen werden. Weitere Themen der Veranstaltung 2022 sind unter anderem ethische Arbeit und Handel, gerechter Zugang zu Nahrungsmitteln, Lieferketten, alternative Proteine, dreidimensionaler Lebensmitteldruck und Biodiversität.

South by Southwest, abgekürzt SXSW, ist eine jährliche Mischung aus parall stattfindenden Film-, interaktiven Medien- und Musikfestivals und -Konferenzen, die Mitte März in Austin, Texas, stattfinden. Sie wird von der Firma SXSW, LLC, die Konferenzen, Messen, Festivals und andere Events organisiert, ausgerichtet. SXSW begann im Jahr 1987 und ist jedes Jahr in Umfang und Größe gewachsen. In den letzten Jahren dauerte die Konferenz 10 Tage, der interaktive Track dauerte fünf Tage, die Musikveranstaltungen sieben Tage und Film-Events neun Tage. SXSW ist für die Wirtschaft von Austin neben Sportveranstaltungen und anderen mit der University of Texas in Austin verbundenen Veranstaltungen die umsatzstärkste Veranstaltung.

Kommentar des Managements

Es ist eine Ehre, auf der Future of Foods-Veranstaltung im Rahmen der SXSW zu sprechen. Ich hoffe, dass ich nicht nur die Gelegenheit haben werde, Interessenvertreter in diesem Bereich zu treffen, sondern auch mehr darüber zu erfahren, wie CULT künftig Teil der nachhaltigen Lebensmittellösung sein kann, sagte Lejjy Gafour, President von CULT. CULT schätzt die Möglichkeit, sich mit dem Thema der Beendigung zahlreicher Lebensmittelkrisen durch zelluläre Landwirtschaft zu befassen. Es ist nicht nur wichtig, unsere Sichtweise mitzuteilen, sondern auch von anderen zu lernen, was für die Zukunft des Unternehmens in der nachhaltigen Lebensmittelindustrie entscheidend ist, fügte Herr Gafour hinzu.

Über CULT Food Science

CULT Food Science Corp. (CSE: CULT) ist eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf saubere, im Labor gezüchtete Lebensmittel konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung bereitzustellen. CULT Food Science, das erste Unternehmen seiner Art in Nordamerika, möchte Einzelanlegern eine beispiellose Beteiligung an den innovativsten Start-ups, privaten Firmen und Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase für kultiviertes Fleisch und fermentierte Milchprodukte auf der ganzen Welt ermöglichen.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Lejjy Gafour

Lejjy Gafour, President

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht unangemessener Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedar.com zu finden sind.

