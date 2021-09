IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development berichtet über aktuellen Status der Pilotanlage des Lithiumprojekts Clayton Valley

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.: Cypress Development berichtet über aktuellen Status der Pilotanlage des Lithiumprojekts Clayton Valley

21. September 2021 - Vancouver, Kanada - Cypress Development Corp. (TSX.V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine Pilotanlage für das Lithiumprojekt Clayton Valley sich in der Endphase der Vorbereitung auf die Inbetriebnahme befindet. Die Mehrheit der Komponenten ist zusammengebaut und betriebsbereit. Die laufenden Arbeiten konzentrieren sich auf die Analysekapazitäten vor Ort und den Abschluss der Instrumentierung, der elektrischen Versorgung sowie der Druckluftversorgung. Mit den Tests wird nach erfolgten Inspektionen und Genehmigungen begonnen.

Die Mitarbeiter vor Ort arbeiten fleißig an den noch notwendigen Arbeiten für die Pilotanlage und werden im Anschluss damit beginnen, den Tonstein aus unserem Projektgebiet zu testen, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Cypress. Wir freuen uns, jetzt in dieser Phase zu sein, wo wir schon einige Hürden bei Terminplanung und Lieferung überwunden haben. Wir machen mit dem Pilotprogramm sichere und bewusste Fortschritte, um das Projekt voranzubringen und die Machbarkeitsstudie zu unterstützen.

Der Betrieb der Pilotanlage wird durch Continental Metallurgical Services LLC zusammen mit Cypress und technischen Mitarbeitern von Sol Refining Inc. organisiert. Die Inbetriebnahme und der Betrieb wird zusammen mit Chemionex Inc. durchgeführt, das die Lionex DLE Lithiumextraktionsphase des Pilotprogramms beaufsichtigen wird.

Über Cypress Development Corp.

Cypress Development Corp. ist ein kanadisches Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist. Die von Cypress durchgeführten Arbeiten führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tonstein neben der Mine Albemarle Silver Peak, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Die Ergebnisse einer positiven vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) für das Lithiumprojekt Clayton Valley wurden von Cypress Development im August 2020 bekannt gegeben. Cypress Development notiert unter dem Kürzel CYP an der TSX Venture Exchange und unter dem Kürzel CYDVF am OTCQB.

IM NAMEN DER CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851 | Gebührenfrei: 1 800 567 8181 | E-Mail scacos@cypressdevelopmentcorp.com

www.cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

