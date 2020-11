IRW-PRESS: Cypress Development Corp.: Cypress Development meldet weitere positive metallurgische Ergebnisse aus dem Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada

24. November 2020, Vancouver, BC - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) meldet den Abschluss zusätzlicher metallurgischer Untersuchungen nach Veröffentlichung der positiven Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada. Die Untersuchungen wurden in den Einrichtungen von Continental Metallurgical Services in Montana bzw. von NORAM Engineering in British Columbia in Vorbereitung auf das Pilotanlagenprogramm des Unternehmens, wie in der PFS beschrieben, durchgeführt.

Wichtigste Ergebnisse

- Die Untersuchungen führten zu einer Lithiumextraktion von 80,2 % bei Verwendung einer Natriumchloridlösung anstelle von destilliertem Wasser bei der Laugung des Tonsteins im Rahmen des Schwefelsäufelaugungsverfahrens von Cypress.

- Das Lithium in der entstehenden Laugungslösung konnte erfolgreich auf ein Niveau konzentriert werden, das jenem der PFS entsprach, wobei die Beeinträchtigung durch Chloride und andere vorkommende Minerale begrenzt war.

- Die Fähigkeit, hohe Chloridkonzentrationen im Rahmen des Prozesses zu tolerieren, ist insofern bedeutend, als sie die Erwägung eines breiteren Spektrums von Wasserressourcen, einschließlich geothermischer Lösungen und lithiumhaltiger Sole, ermöglicht.

- Ein alternativer Ansatz wurde unter Verwendung von Salzsäure anstelle von Schwefelsäure bei der Laugung des Tonsteins erprobt. Dabei wurde eine Lithiumextraktion von 85,3 % erzielt, was nahelegt, dass Salzsäure ein wirksameres Reagenzmittel sein könnte, wenn das bei der Laugung verwendete Wasser hohe Chloridkonzentrationen aufweist.

Die Untersuchungsergebnisse sind bedeutsam und zeigen, dass das Verfahren von Cypress auch unter Verwendung stark salzhaltiger Wasserquellen funktioniert, meint Bill Willoughby, CEO von Cypress.

Die Beobachtung, dass die Laugung des Tonsteins wirksamer ist, wenn bei Einsatz einer salzhaltigen Sole Salzsäure verwendet wird, ist faszinierend, da sie einen Weg zur Eliminierung von Schwefelsäure aus dem Verfahren aufzeigt. Dies würde dem Projekt zugutekommen, da die Beschaffung und der Transport von Schwefel - beides Einschränkungen für die Steigerung der Produktionsleistung - wegfallen würden. Es sind jedoch weitere Arbeiten erforderlich. Das Unternehmen führt zusätzliche Tests und Analysen durch, um zu ermitteln, ob es ein alternatives Verfahren gibt, das parallel zum Pilotanlagenprogramm erprobt werden könnte.

Wir arbeiten weiterhin auf die nächste Entwicklungsstufe, das Pilotanlagenprogramm, hin, so Bill Willoughby weiter. Unser Ziel besteht nach wie vor darin, das Programm einzuleiten und das Projekt bis hin zu einer vollständigen Machbarkeitsstudie auszubauen. Wir haben nun nachgewiesen, dass wir über eine Lithiumlagerstätte sowie ein Extraktionsverfahren verfügen, die sich für den Einsatz von stark salzhaltigen Wasserquellen eignen.

Qualifizierter Sachverständiger:

Todd Fayram, MMSA-QP, hat als qualifizierter Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben neben der Mine Silver Peak von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, eine erstklassige Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein entdeckt. Die Größe der Ressource macht das Projekt Clayton Valley zu einem erstklassigen Ziel, das das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden globalen Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.

Lageplan des Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada:

https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_cm_series_drill_hole_map_2020.jpg

Cypress Development Corp. verfügt über rund 98,4 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Dr. Bill Willoughby

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers

Cypress Development Corp.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-639-3851

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

