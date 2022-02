IRW-PRESS: Cypress Development Corp.: Cypress Development startet Machbarkeitsstudie zum Lithiumprojekt Clayton Valley und beauftragt Wood PLC als unabhängigen federführenden Verfasser

28. Februar 2022 - Vancouver, Kanada - Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Wood PLC (Wood) und Global Resource Engineering (GRE) die Arbeiten zur Erstellung einer vollständigen Machbarkeitsstudie (MS) in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators für das unternehmenseigene Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada, USA, durchführen werden.

Seit der Einführung des NI 43-101 im Jahr 2001 zeichnete Wood für mehr als 300 derartiger Studien verantwortlich oder war an diesen beteiligt. Wood wird als federführender Berater die Gesamtstudie betreuen und verfassen und übernimmt unter anderem die direkte Verantwortung für die Infrastruktur, die Prozessgestaltung, die Verarbeitungsanlagen, die Tailings- und Abfallentsorgungseinrichtungen und die Umweltschutzmaßnahmen. Die Firma GRE, die die vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und die Vormachbarkeitsstudie zu dem Projekt durchgeführt hat, ist verantwortlich für das geologische Modell, die Schätzung der Ressourcen und Reserven und die Erstellung des Minenplans sowie des Minenförderungsplans. Das Finanzmodell und die Marktstudien werden anhand der Daten von etablierten Research- und Investmentgesellschaften gemeinsam entwickelt.

Wood hat zahlreiche Studien für Bergbauprojekte in Nevada sowie einschlägige Untersuchungen für verschiedene Lithiumprojekte weltweit erstellt; erst im letzten Monat hat Wood einen Auftrag von der Mineralienaufbereitungsfirma Green Lithium erhalten und wird als deren Owner's Engineer für den Aufbau und Betrieb der ersten groß angelegten kommerziellen Lithiumraffinerie im Vereinigten Königreich fungieren. Durch seine umfangreiche Bergbau-Expertise und -Kompetenz im Hinblick auf die Bereitstellung von Lösungen für den gesamten Asset-Lebenszyklus ist Wood in der Lage, seine Kunden durch die immer komplexere und sich ständig verändernde Branchenlandschaft zu navigieren und damit die Gewinnung wichtiger Metalle und Mineralien zu ermöglichen, die für die Ausstattung der Energiewende mit den erforderlichen Ressourcen benötigt werden.

Über Wood

Wood ist ein weltweit führendes Beratungs- und Ingenieurunternehmen für die Sektoren Energie und bebaute Umwelt und leistet Unterstützung bei Lösungen für einige der komplexesten Herausforderungen der Welt. Wir bieten Beratungs-, Projekt- und operative Lösungen in mehr als 60 Ländern und beschäftigen etwa 40.000 Mitarbeiter.

www.woodplc.com

Über Global Resource Engineering

GRE ist ein vielseitig aufgestelltes Ingenieurunternehmen, das sich auf die Bergbauindustrie spezialisiert hat. Der Fokus von GRE liegt auf der Wertschöpfung für Projekte und Unternehmen durch die exakte Ermittlung der Kundenbedürfnisse unter Einsatz innovativer Ideen und solider technischer Verfahren, während der Ansatz gleichzeitig auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet ist.

www.global-resource-eng.com

Über Cypress Development Corp.

Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist. Die von Cypress durchgeführten Arbeiten führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tonstein neben der Mine Albemarle Silver Peak, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Cypress macht große Fortschritte, sein Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada zur Produktion von hochreinem Lithiumhydroxid für den richtungsweisenden Tier1-Einsatz in Batterien zu bringen.

