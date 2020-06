IRW-News: DataMetrex AI Limited: Datametrex erhält Endzahlung nach erfolgter Auslieferung der bestellten Covid-19-Testkits

IRW-PRESS: DataMetrex AI Limited: Datametrex erhält Endzahlung nach erfolgter Auslieferung der bestellten Covid-19-Testkits

TORONTO, 12. JUNI 2020 - Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von seinem Käufer die vollständige Kaufsumme erhalten hat und die erste Bestellung (die PO) von COVID-19-Testkits, die für die Mitarbeiter einer Bergbaufirma in mehreren Rechtsstaaten außerhalb Kanadas bestimmt sind (siehe Pressemeldung vom 15. Mai 2020), ausliefern konnte.

Der Bruttoverkaufspreis beträgt insgesamt rund 500.000 kanadische Dollar exklusive Versandkosten.

Im Rahmen des PO hat Datametrex dem Käufer eine erste Charge von 10.000 Stück COVID-19 Testkits (iONEBIO Inc. iLAMP Novel-CoV19 Detection Kit), bestehend aus 10.000 Stück sterilen Abstrichstäbchen mit 3 ml Universal-Transportmedium (UTM®) und 16 x 100 mm-Teströhrchen mit flachem Boden und roten Verschlusskappen aus Kunststoff sowie 1 Real-time-PCR-Nachweissystem zur Analyse der Proben, verkauft. Die iONEBIO-Testkits liefern bereits innerhalb von rund 15 bis 20 Minuten ein Testergebnis.

Die bestellte Ware wird vom Hersteller direkt an die Bergbaubetriebsstandorte des Käufers geliefert. Die Sicherheitsunbedenklichkeitsbescheinigungen werden nun rascher ausgestellt, nachdem die Regierungen den Hinweisen der Weltgesundheitsorganisation im Hinblick auf die Wichtigkeit von Tests zunehmend Rechnung tragen. Die Regierungen haben die Bergbauunternehmen darauf gedrängt, Tests und Screenings bei ihren Mitarbeitern durchzuführen, um das Virus effektiv zu bekämpfen und weitere Schließungen zu vermeiden.

Der Zugang zu modernen COVID-19-Testkits unserer Partner in Korea, mit denen das diagnostische Potenzial für diverse Bevölkerungsgruppen verbessert werden kann, ist für die einzelnen Länder und den afrikanischen Kontinent als Ganzes während dieser Pandemie eine großartige Chance, meint Marshall Gunter, CEO des Unternehmens. Datametrex fühlt sich geehrt, einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlergehen von Bergbauarbeitern und örtlichen Vertragspartnern leisten zu können.

Laut Angaben der Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) gibt es in ganz Afrika mehr als 150.000 bestätigte COVID-19-Fälle. Aus diesem Anlass haben Forscher des African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases (ACEGID) und andere Partnerorganisationen für Forschung und öffentliche Gesundheit angekündigt, im Rahmen eines Wächterprojekts (Sentinel Project/Sentinel) ein Überwachungsprotokoll für ein Frühwarnsystem in Afrika einzurichten. Das Sentinel ist das erste von acht neuen ausgewählten Projekten, das auf drei Säulen basiert: (1) Nachweis, (2) Verbindung und (3) Ermächtigung. Die dritte Projektsäule dient der Ermächtigung oder Befähigung von Experten der öffentlichen Gesundheit, Tausende von Fachkräften im Gesundheitswesen auszubilden, damit diese die Sentinel-Instrumente nutzen und Diagnosetechnologien für den Nachweis von COVID-19 auf Bevölkerungsebene einsetzen können. Dabei wird auf frühere Erfahrungen von ACEGID und dem Broad Institute zurückgegriffen, die mehr als 900 Personen weltweit ausgebildet haben.

Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Betriebsziele in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien zu unterstützen. Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Über Datametrex

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen engagiert ist.

Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter - CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

