IRW-News: DeepMarkit Corp.: DeepMarkit nimmt vom 6. bis 8. April an der North American Carbon World Conference in Anaheim teil

IRW-PRESS: DeepMarkit Corp.: DeepMarkit nimmt vom 6. bis 8. April an der North American Carbon World Conference in Anaheim teil

Das Unternehmen unterstützt auch den bahnbrechenden Vorschlag der SEC, eine Regel einzuführen, die alle öffentlichen Unternehmen dazu verpflichten würde, ihre Kohlenstoffemissionen zu melden

Calgary, Kanada - 6. April 2022 - DeepMarkit Corp., (DeepMarkit oder das Unternehmen) (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FRA: DEP), ein Unternehmen, das sich auf die Demokratisierung des Zugangs zum Markt für freiwilligen Emissionsausgleich durch die Ausgabe von Zertifikaten in nicht-fungible Token (NFTs) konzentriert, freut sich, die Teilnahme an der 19. jährlichen North American Carbon World 2022-Konferenz (NACW oder die Konferenz) anzukündigen, die von der Climate Action Reserve vom 6. bis 8. April in Anaheim, Kalifornien, veranstaltet wird. Die NACW wird im Westin Anaheim stattfinden und ist die größte nordamerikanische Veranstaltung, die sich mit den drängendsten Fragen der Klimapolitik und -innovation befasst.

DeepMarkit-Vertreter werden durch die persönliche Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern in Form von Registrierungsstellen, Inhabern von Emissionszertifikaten, Projektinitiatoren, Innovatoren im Bereich der Klimatechnologie, Regierungsvertretern, Wissenschaftlern, Non-Profit-Organisationen und anderen Kontakten im Zusammenhang mit Kompensationsprojekten ein Netzwerk aufbauen. Das Unternehmen wird auch seine Plattform MintCarbon.io in Networking-Meetings und Breakout-Sessions direkt vorstellen. DeepMarkit leistet Pionierarbeit bei der Nutzung von NFTs zur Erschließung von Liquidität und Transparenz auf den bisher undurchsichtigen Kohlenstoffmärkten. Das Unternehmen arbeitet daran, in Kürze die Plattform MintCarbon.io zu starten, die Nutzern die Möglichkeit bieten wird, auf der sicheren Blockchain verifizierte Zertifikate in NFTs umzuwandeln.

Die Konferenz bringt jährlich führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance mit dem Ziel zusammen, gemeinsam Lösungen für den Klimaschutz zu finden und die Anstrengungen zur Reduzierung von Emissionen umfassend und möglichst rasch zu verstärken. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung aktueller Informationen, der Kontaktaufnahme mit führenden Persönlichkeiten, der Vorstellung von Produkten und Dienstleistungen sowie der Vermittlung von Erkenntnissen und Möglichkeiten in der Kohlenstoffindustrie. Die Dynamik aus der COP26 und die fortgesetzten und verstärkten Bemühungen in den USA, Kanada und Mexiko tragen dazu bei, Lösungen für den Klimaschutz zu finden, aber es bedarf noch weiterer politischer Maßnahmen, Aktionen und Innovationen, um die Anstrengungen zu verstärken und die Emissionen im erforderlichen Umfang und mit der erforderlichen Dringlichkeit zu reduzieren.

Die NACW ist eine hervorragende Gelegenheit für unser Team, Beziehungen zu knüpfen und bei den wichtigsten Akteuren des Klimasektors Interesse an der Einführung unserer Plattform MintCarbon.io zu wecken. Die Konferenz wird sich mit einigen der aktuellen Probleme im Zusammenhang mit der Preisgestaltung für Emissionszertifikate und der Illiquidität von verifizierten Emissionszertifikaten befassen. Wir wollen unsere Plattform als ideale Lösung für diese Probleme positionieren, indem wir Menschen auf der ganzen Welt einen einfachen Zugang zu einem sicheren und transparenten Markt bieten und einem breiteren Publikum neue Projekte vorstellen. Wir freuen uns darauf, führenden Vertretern der Branche auf der NACW zu zeigen, wie MintCarbon.io den Handel mit Emissionszertifikaten verändern wird, so der CEO von DeepMarkit, Ranjeet Sundher.

Entwurf einer SEC-Regel zur Offenlegung von Kohlenstoffemissionen

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat vor kurzem eine Regelung vorgeschlagen, nach der alle börsennotierten Unternehmen ihre Kohlenstoffemissionen offenlegen müssen. Die Vorschrift würde die Transparenz der Berichterstattung börsennotierter Unternehmen erhöhen und Anlegern helfen, mehr darüber zu erfahren, wie sich Klimarisiken auf ihre Investitionen auswirken. Klimarisiken werden für Investoren immer wichtiger, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Informationen werden auch zeigen, welche Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck verringern. Die Vorschrift würde die SEC zum Hauptakteur bei der Durchsetzung klimabezogener Finanzinformationen machen. Der Vorschlagsentwurf wird voraussichtlich vor Ende 2022 fertiggestellt sein.1

DeepMarkit befürwortet den bahnbrechenden Entwurf der SEC. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass eine solche Vorschrift nicht nur die Messlatte für die Offenlegung von Unternehmensdaten höher legen würde. Sobald sie umgesetzt ist, könnte sie das allgemeine Bewusstsein für Kohlenstoffemissionen und die Quelle und Preisgestaltung von Kompensationszertifikaten schärfen und die Entwicklung des Handels mit Emissionszertifikaten beschleunigen. DeepMarkit und seine Plattform MintCarbon.io sind gut positioniert, um den Entwurf in eine formelle Vorschrift umzuwandeln, und stehen zur Verfügung, um mit den Inhabern von Emissionszertifikaten zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, ihre Emissionszertifikate in NFTs umzuwandeln, die von Unternehmen, die eine Netto-Null-Emissionsposition anstreben, oder von Kleinanlegern auf dem freiwilligen Markt genutzt werden können.

Über DEEPMARKIT

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol MKT gehandelt. DeepMarkits hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. (FCC) ist ein Softwareinfrastruktur-Unternehmen, das in der Tokenisierungs-Vertikale der Blockchain operativ tätig ist. FCCs wichtigstes Asset, MintCarbon.io, ist eine webbasierte Software-as-a-Service-Plattform, welche die Prägung von Emissionszertifikaten in NFTs (gemäß Standard ERC-1155) oder anderen sicheren Token (gemäß Standard ERC-20) ermöglicht. MintCarbon.io befindet sich derzeit in der Testphase und FCC rechnet mit einem offiziellen Start der Plattform in naher Zukunft.

Im Namen von:

DEEPMARKIT CORP.

Ranjeet Sundher

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Tel: 403-537-0067

E-Mail: corp@deepmarkit.com

Web: www.deepmarkit.com

1. SEC Proposed Rule on Carbon Emissions Disclosure, CarbonCredits.com, abgerufen am 22. März 2022, https://carboncredits.com/sec-carbon-emissions/

