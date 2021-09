IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics finalisiert ihre Ziele zum Start einer Phase-I-Studie gegen Brustkrebs

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics finalisiert ihre Ziele zum Start einer Phase-I-Studie gegen Brustkrebs

Vancouver, BC, Kanada, 29. September 2021 - Die Firma Defence Therapeutics Inc. (Defence bzw. die Gesellschaft), ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das an der Entwicklung von Krebstherapien bzw. Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten arbeitet, kündigte heute eine Reihe abschließender Studien an, nach deren Abschluss die Gesellschaft eine Phase-I-Studie mit einem ihrer führenden AccuTOX-Medikamentenkandidaten gegen Brustkrebs beginnen darf.

Ursprünglich wurde die Technologieplattform AccumTM entwickelt, um die Akkumulation spezifischer Proteine, Antikörper (ADCs) bzw. Antigene in Zielzellen zu verbessern. In den von Defence durchgeführten Studien konnte jedoch auch bei alleiniger Verabreichung von AccumTM eine starke therapeutische Wirkung nachgewiesen werden. Das bedeutet, dass die Einnahme von freiem oder nacktem AccumTM (AccuTOX-001) bei einer Vielzahl von Krebszellen, einschließlich bei Brustkrebs, den Zelltod auslöst und von Tieren mit demselben Behandlungsplan gut vertragen wurde.

Wir verfolgen derzeit aktiv unser AccuTOX-Programm, um im 1. oder 2. Quartal 2022 eine Phase-I-Studie gegen Brustkrebs beginnen zu können erklärte Sebastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. Dafür werden wir unsere Daten weiter aufbereiten, um nachweisen zu können, wie leistungsstark AccuTOX-001 in verschiedenen Tiermodellen bei der Bekämpfung von Brustkrebs wirkt, einschließlich beim Einsatz von patientenabgeleiteten Xenografs (PDX). Unser sekundäres Ziel wäre ein Vergleich der hohen Wirksamkeit von AccuTOX-001 zwischen einer alleinigen Verabreichung und einer Kombinationstherapie mit den derzeit genutzten Immun-Checkpoint-Inhibitoren, fährt er fort.

Das Team von Defence arbeitet gerade am Nachweis, dass AccuTOX-001 allein bzw. in Kombination mit anti-PD1 das Absterben vorab festgelegter 4T1 Brustkrebszellen in immunkompetenten Zellen auslösen kann. Gleichzeitig soll die Wirksamkeit des führenden Medikaments in bereits charakterisierten PDX-Modellen nachgewiesen werden, um zu gewährleisten, dass sich das bei Mäusen beobachtete Modell gut auf menschliche Studien übertragen lässt. Nach dem Abschluss sollten diese Daten und jene aus der für das 4. Quartal 2021 geplanten GLP-Studie der FDA präsentiert werden, um von der US-amerikanischen Arzneimittel-Zulassungsbehörde die Freigabe für eine Phase-I-Studie gegen Brustkrebs zu erhalten.

Defence arbeitet auf Basis dieser AccumTM-Technologieplattform weiter an umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, darunter auch am AccuTOX-Programm. Die Gesellschaft hat einen DC-Krebsimpfstoff entwickelt, der für 4 verschiedene Indikationen geeignet ist (AccuVAC-D), zwei ADCs, die sich im Endstadium der präklinischen Entwicklung befinden (AccuADC) sowie verschiedene Impfstoffe auf Proteinbasis, die gegen Infektionskrankheiten wie COVID und HPV eingesetzt werden können (AccuVAC-PTs sowie AccuVAC-INs).

Im Einklang mit der Strategie von Defence, zu Beginn des zweiten Quartals 2022 einen Antrag auf Notierung an der Nasdaq zu stellen, hat Defence Therapeutics die Firma Lifewater Media damit beauftragt, die Gesellschaft und ihre Produkte der Anlegergemeinschaft in den USA vorzustellen. Der Vertrag mit Lifewater Media umfasst ein Budget von 150.000 USD und gilt für einen Zeitraum von 30 Tagen. Lifewater Media verfügt über insgesamt 40 Jahre an Erfahrungen und ist als Pionier der US-amerikanischen Marketingstrategie und des digitalen Marketings ein bekannter Name in der Medienbranche.

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Das Herzstück der Plattform des Unternehmens bildet die ACCUMTM-Technologie, mit der sich Impfantigene oder ADC in intakter Form zu den Zielzellen transportieren lassen und deren Aufspaltung induzieren. Dies hat eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten zur Folge.

