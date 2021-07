IRW-News: Defense Metals Corp. : Defense Metals bereitet sich auf die Bohrkampagne 2021 in der Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda vor

IRW-PRESS: Defense Metals Corp. : Defense Metals bereitet sich auf die Bohrkampagne 2021 in der Seltenerdelement-Lagerstätte Wicheeda vor

Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia - 16. Juli 2021: Defense Metals Corp. (Defense Metals) (TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Dienste eines erfahrenen Auftragnehmers für den Bau von Kernbohrplattformen mit Sitz in British Columbia in Anspruch genommen haben, um mit dem Bau der Bohrplattformen in steilem Gelände in Erwartung des Beginns seines Kernbohrprogramms 2021 zur Ressourcenerweiterung und -abgrenzung in der Seltenerdelement-(Rare Earth Element, REE)-Lagerstätte Wicheeda zu beginnen.

Das Unternehmen erwartet, dass Ende Juli 2021 mit der Standortauswahl und dem Bau der Bohrplattformen begonnen wird. Um diese Aktivitäten zu unterstützen, bereiten sich die für das Projektmanagement und die geologischen Oberflächenkartierungen zuständigen Teams von Defense Metals auf die Mobilisierung vor. Ausreichende Mengen an Bauholz und Schnittholz wurden bereits bei Sägewerken in dem Gebiet bestellt und werden planmäßig vor Ort eintreffen.

Defense Metals entwickelt derzeit das straßenzugängliche Konzessionsgebiet Wicheeda, das kritische Seltenerdelemente (Critical Rare Earth Element, REE) beherbergt, weiter. Wicheeda liegt in der Nähe der Infrastruktur, etwa 80 km nordöstlich von Prince George, British Columbia (BC). Das Wicheeda-Projekt verfügt über angedeutete Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit durchschnittlich 3,02 % LREO (Light Rare Earth Elements = leichte Seltenerdelemente) und vermutete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit durchschnittlich 2,90 % LREO Der Technische Bericht über das Konzessionsgebiet Wicheeda, British Columbia, vom 27. Juni 2020, erstellt von APEX Geoscience Ltd. (Steven J. Nicholls, B.A. Sc., MAIG und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo.) ist unter dem Profil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar.

.

Das technische Team von Defense Metals ist derzeit, vorbehaltlich ihrer eigenen internen Überprüfung, mit der endgültigen Festlegung der Bohrstandorte beschäftigt, die konzipiert wurden, um auf den Erfolgen der Kampagne 2019 aufzubauen. Das Wicheeda-Bohrprogramm 2021, das mindestens 2.000 m und bis zu 5.000 m umfassen wird, wird sich auf die Erweiterung der Zone des mit REE mineralisierten Dolomit-Karbonatits nach Norden konzentrieren sowie auf die weitere Abgrenzung bestehender vermuteter Ressourcen in den zentralen und nordwestlichen Bereichen der Lagerstätte (siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 26. Mai 2021).

Details zum bevorstehenden Bohrplan für 2021 werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem die Gewährung von Incentive-Aktienoptionen (Optionen) an bestimmte seiner Board-Mitglieder, leitenden Angestellten und Berater zum Erwerb von insgesamt 950.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 Dollar pro Stammaktie für einen Zeitraum von drei Jahren bekannt. 50.000 Optionen, die Bluesky Corporate Communications Ltd. gewährt wurden, werden stufenweise über einen Zeitraum von 12 Monaten zu gleichen Teilen alle drei Monate ab dem Tag der Gewährung übertragen. Die verbleibenden Optionen werden am Tag der Gewährung übertragen.

Updates zu REE-Mineralkonzentratproben für den Versand an potenzielle Partner

Mit Bezug auf die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. März 2021 und 12. April 2021 wird Defense Metals Antrag auf Erteilung einer Exportgenehmigung für seine REE-Mineralkonzentratproben von der kanadischen Regierung noch beraten und geprüft.

North Equities für das Marketing engagiert

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen siebenmonatigen Beratungsvertrag (der Beratungsvertrag) mit North Equities Corp. (North Equities), einer Marketingfirma mit Sitz in Toronto, Kanada, abgeschlossen hat. North Equities wurde beauftragt, digitale Marketingdienstleistungen zu erbringen und die aktuelle Präsenz des Unternehmens in den sozialen Netzwerken zu erweitern. In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Beratungsvertrags hat das Unternehmen der Zahlung von 100.000 CAD in bar und der Ausgabe von 400.000 Optionen als Vergütung für die Dienstleistungen von North Equities zugestimmt.

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, sagte: Wir haben gesehen, dass die Bergbau- und Mineralexplorationssaison in BC auch in diesem Jahr sehr geschäftig ist. Explorationsunternehmer und technisches Personal sind alle sehr gefragt. Die Ankündigung, dass wir in den kommenden Wochen mit der Vorbereitung der Bohrstandorte beginnen werden, ist ein wichtiger Meilenstein, der uns auf den Weg bringt, unsere Ziele, die Erweiterung der vorhandenen Mineralressource in der REE-Lagerstätte Wicheeda und die Stärkung des Vertrauens in diese, zur Unterstützung potenzieller zukünftiger fortgeschrittener Wirtschaftlichkeitsstudien zu erreichen.

Über das Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Wicheeda

Das 1.708 Hektar große Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.

Geologisch gesehen liegt das Konzessionsgebiet im Foreland Belt und im Rocky Mountain Trench, einer wichtigen kontinentalen geologischen Struktur. Der Foreland Belt beherbergt einen Teil einer umfassenden Alkali-Vulkanprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt und mehrere Carbonatit- und Alkali-Intrusivkomplexe enthält, die die Lagerstätten Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REE) beherbergen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten überprüft, wobei auch die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrundeliegenden Analyse- und Testdaten überprüft wurden.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, beim Militär, für die nationale Sicherheit sowie bei der Herstellung GRÜNER Energietechnologien, wie etwa hochfester Legierungen und Seltenerdmetallmagnete, eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des 1.708 Hektar großen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel DEFN an der TSX Venture Exchange, in den USA unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter 35D.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vice President, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-mail: todd@blueskycorp.ca

