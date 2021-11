IRW-PRESS: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies gibt Handelsbeginn von Uniswap Exchange Traded Product (ETP) am Nordic Growth Market über Tochtergesellschaft Valour bekannt

- Neuer ETP, Valour Uniswap (UNI) SEK, ermöglicht Institutionen und Einzelpersonen eine genauso einfache Investition in Uniswap (UNI) wie es der Kauf von Aktien über ihre Bank oder ihren Broker ist

- Uniswap ist die weltweit größte, dezentrale Börse mit einer Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-$ Zahlen stammen von coinmarketcap.com 28. November 2021

und einem Total Value Locked (TVL) von 4 Mrd. US-$ im Protokoll Zahl stammt von https://info.uniswap.org/#/ 28. November 2021

- Im November 2021 erreichte Valour mit seinen bestehenden Produkten ein AUM von über 370 Mio. US-$

- Beginn des Handels von UNI SEK am Nordic Growth Market am 1. Dezember 2021

Toronto, Kanada, 29. November 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den herkömmlichen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzsystem schließt, hat heute die Einführung von Valour Uniswap SEK (VALOUR UNISWAP (UNI) SEK - CH1114178754) (Valour Uniswap ETP) an Stockholms Nordic Growth Market (NGM) über seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (Valour), dem Emittenten von Digital Asset ETPs, bekanntgegeben.

Valour führte im Oktober seine in Euro lautenden Valour Uniswap ETP, die ersten Uniswap ETP der Welt, an der Frankfurter Börse ein. Mit dem auf Schwedische Kronen (SEK) lautenden Produkt Valour Uniswap (UNI) SEK, das an der NGM notiert ist, können Anleger aus den nordeuropäischen Ländern erstmalig ganz einfach und sicher über ihre Bank oder einen Broker in UNI investieren, dem native Token der weltweit größten dezentralisierten Börse Uniswap.

Uniswap, die weltweit beliebteste dezentralisierte Börse (DEX), verzeichnet derzeit ein beispielloses Wachstum und verfügt momentan über eine Gesamtliquidität auf der Plattform in Höhe eines Total Value Locked (TVL) von 4,13 Mrd. Total value locked in USD stammt aus https://info.uniswap.org/#/ 28. November 2021.

. Als Open-Source-Protokoll, das auf der Ethereum-Blockchain basiert, liefert es Liquidität für den Handel mit Token im Ethereum-Netzwerk, bekannt als ERC-20-Token. Im November überschritt das gesamte Handelsvolumen des Uniswap-Protokolls laut Uniswap Labs die Marke von 600 Mrd. US-$ seit seiner Einführung im November 2018.

Die CEO von Valour und Chief Strategy Officer von DeFi Technologies Diana Biggs sagte: Der Anlagemarkt Nordeuropas für Digital Assets ist einer der am weitesten entwickelten in der Welt und verfügt über eine große Liquidität und engagierte Teilnehmer. Im Dezember 2020 haben wir Valour bewusst hier eingeführt, und jetzt notieren wir unser bahnbrechendes UNI SEK-Produkt, damit Anleger von dem Wachstum profitieren können, das Uniswap erfährt. Bei Valour ist es unsere Mission, Anlegern die Möglichkeit zu geben, an Innovationsbereichen teilzunehmen, insbesondere dezentralen Finanzsystemen (DeFi). Unser Valour Uniswap ETP, das erste weltweit, macht genau dies.

Wir freuen uns sehr über das Wachstum von DeFi und arbeiten hart daran, weitere innovative Produkte, wie zum Beispiel Valour Uniswap ETP, auf den Markt zu bringen und dieses wichtige Ökosystem der Innovation über Mainstream-Investitionskanäle für den nordeuropäischen Markt bereitzustellen.

Im November hatte Valour durch den Handel seiner Produkte am Nordic Growth Market (NGM) und an der Frankfurter Börse ein verwaltetes Vermögen (assets under management - AUM) von mehr als 370 Mio. US-$. Dieser Erfolg kennzeichnet ein außergewöhnliches Ergebnis für die ersten elf Monate des Jahres 2021, in denen das verwaltete Vermögen seit Jahresbeginn um mehr als 4.000 % gestiegen ist.

Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, der Risikominderung und der operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist. Für jedes Produkt von Valour, das an der NGM oder der FWB ge- und verkauft wird, kauft Valour die entsprechende Menge der zugrunde liegenden Vermögenswerte, d. h. die Produkte sind jederzeit vollständig gedeckt.

Mehr über DeFi Technologies und Valour erfahren Sie unter defi.tech und valour.com.

Über Valour Uniswap (UNI) SEK

Valour Uniswap (UNI) SEK ist das weltweit erste voll abgesicherte passive Investmentprodukt mit dem nativen Token UNI von Uniswap als zugrunde liegendem Vermögenswert. Das Valour Uniswap SEK ETP (ISIN-Code CH1114178754) wird am Nordic Growth Market, einer regulierten Börse in Schweden, gehandelt werden. Valour Uniswap SEK, das genauso wie andere Wertpapiere über Banken oder Broker erhältlich ist, nimmt dem Investment und der Verwahrung von UNI das Rätselhafte, die Komplexität und die Kostenintensität, die bislang der breiten Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und dezentralisierter Finanzinstrumente im Wege standen.

Über Valour Inc.:

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF). Nähere Informationen zu Valour finden Sie unter www.valour.com.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche, und wir bauen auf und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Besuchen Sie https://defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen zu abonnieren.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Notierung des Valour Uniswap ETP und anderer ETPs von Valour, das Wachstum des verwalteten Vermögens, die Expansion von DeFi Technologies und Valour in andere geografische Gebiete, sowie das Wachstum und die Akzeptanz von dezentraler Finanzierung die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch NGM, FWB, Euronext und andere Börsen; die Anlegernachfrage nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährung sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Marie Knowles

MFK Publicity

marie@mfkpublicity.co

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62885

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62885&tr=1

