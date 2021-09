IRW-PRESS: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies meldet Einführung von börsengehandeltem Produkt Solana an Nordic Exchange über seine Tochtergesellschaft Valour

- Neues börsengehandeltes Produkt Valour Solana (SOL) SEK wird es Institutionen und Privatpersonen ermöglichen, in SOL-Token so einfach zu investieren wie in den Kauf von Aktien bei ihrer Bank oder ihrem Broker

- Handel mit Valour Solana (SOL) SEK wird am 16. September 2021 an Börse Nordic Growth Market (NGM) beginnen

Toronto (Ontario), 13. September 2021. Valour Inc. (Valour), eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF) (DeFi Technologies oder das Unternehmen) und der Ausgeber von Investmentprodukten mit Schwerpunktlegung auf digitale Aktiva, hat bekannt gegeben, dass sein börsengehandeltes Produkt Solana (VALOUR SOLANA (SOL) SEK - CH1114178762) am NGM notieren wird. Der Handel mit Valour Solana (SOL) SEK wird voraussichtlich am 16. September 2021 beginnen. Das börsengehandelte Produkt Valour Solana ermöglicht es Investoren, einfach und sicher über ihre Bank oder ihren Broker Zugang zu SOL, die native Kryptowährung im Ökosystem von Solana, zu erhalten.

Solana ist mit über 400 Projekten, die DeFi, NFTs, Web3 und vieles mehr umfassen, die schnellste Blockchain der Welt und das am schnellsten wachsende Ökosystem im Kryptowährungsuniversum. Mit 52,36 Milliarden US$ (Stand: 13. September) zählt es gemessen an der Marktkapitalisierung Coinmarketcap.com per 2 September 2021

zurzeit zu den zehn größten Kryptowährungen der Welt.

Solana ist eine programmierbare Blockchain, die mehrere dezentrale Finanzoperationen ausführen kann.

Die Einführung des börsengehandelten Produkts Valour Solana ist ein weiterer Erfolg unseres Teams im Rahmen unserer Mission, das Ökosystem der digitalen Aktiva über Mainstream-Kanäle zugänglich zu machen, sagte Diana Biggs, CEO von Valour. Wir haben enormes Interesse am Ökosystem von Solana verzeichnet und dieses Produkt ist ein Beweis für die Fähigkeit des Teams, rasch auf diese Nachfrage zu reagieren, indem es nicht nur innovative, sondern auch die kosteneffizientesten Produkte für Investoren auf den Markt bringt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für Valour und Defi Technologies, zumal wir weiterhin nicht nur revolutionäre Produkte, sondern auch einen Aktionärswert schaffen möchten. Mit dem börsengehandelten Produkt Valour Solana und anderen innovativen börsengehandelten Produkten, die zurzeit in Arbeit sind, sowie der bevorstehenden Notierung unserer Produkte an zahlreichen anderen globalen Börsen rechnen wir mit einem raschen Wachstum unserer verwalteten Aktiva.

Durch den erhaltenen Zugang zu digitalen Aktiva über Valour profitieren die Investoren von DeFi Technologies von der Standardisierung, Risikominderung und Betriebseffizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert. Für jedes börsengehandelte Produkt von Valour, das an der Börse gekauft und verkauft wird, kauft oder verkauft Valour die entsprechende Menge der zugrundeliegenden digitalen Aktiva, wodurch die Produkte jederzeit vollständig abgesichert sind.

Solana hat in der breiteren Blockchain-Community eine enorme Dynamik entwickelt. Es ist großartig zu sehen, dass unser Team dies so rasch erkannt hat, indem es ein neues börsengehandeltes Produkt geschaffen hat, wobei Investoren auf dem öffentlichen Markt von diesem erst im Entstehen begriffenen, jedoch bereits wachsenden Protokoll profitieren können, sagte Wouter Witvoet, Chief Executive Officer von DeFi Technologies.

Über Valour Solana (SOL) SEK

Valour Solana (SOL) SEK ( ISIN: CH1114178770 ) ist ein vollständig abgesichertes, passives Investmentprodukt mit dem eigenen Token von Solana, SOL, als zugrunde liegendes Aktivum. Das neue börsengehandelte Produkt Valour Solana, das in schwedischen Kronen erhältlich ist, wird am NGM, einer regulierten Börse mit Sitz in Stockholm in Schweden unter dem lokalen Börsenticker VALOUR SOLANA SEK gehandelt. Das börsengehandelte Produkt Valour Solana kann wie jedes andere Wertpapier über Banken oder Broker erworben werden. Damit entfallen die Geheimnisse, die Komplexität und die Kosten für den Handel und die Verwahrung von SOL, die bis dato die allgemeine Akzeptanz von digitalen Aktiva und dem dezentralen Finanzwesen behindert haben.

Über Valour Inc.:

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF). Nähere Informationen zu Valour finden Sie unter www.valour.com.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Investmentunternehmen für digitale Aktiva, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel besteht darin, Investoren den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien und der Zukunft des Finanzwesens zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass dezentralisierte Technologien das Herzstück der Innovation des Finanzwesens sind. Im Namen unserer Aktionäre und Investoren identifizieren wir Möglichkeiten und Innovationsbereiche, bauen neue Technologien und Unternehmen auf und investieren in diese, um einen diversifizierten Zugang über das dezentrale Finanzwesen bereitzustellen. Als zuverlässiger Partner für unsere Kunden und Investoren bieten wir branchenführende Produkte sowie erstklassige Forschung und Ausbildung in diesem schnell wachsenden Bereich. Weitere Informationen erhalten unter https://defi.tech/.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentralisierter Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies, das Angebot und den Handel von Valour Solana ETP am NGM, die Entwicklung zukünftiger ETPs und die Vorzüge oder oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des Valour Solana ETP und des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi, die behördliche Genehmigung von ETPs, die künftige Akzeptanz der ETPs von Valour und die Wirksamkeit von Marketingkampagnen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

