IRW-PRESS: Denarius Metals Corp.: Denarius gibt zusätzliche Bohrergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm auf seinem polymetallischen Lomero-Poyatos Projekt in Spanien bekannt, darunter 2,51% Cu, 0,65% Pb, 3,28% Zn, 49,99 g/t Ag und 6,07 g/t Au über 6,85 Meter

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 23. Februar 2022 - Denarius Metals Corp. ("Denarius" oder "das Unternehmen") (TSXV: DSLV; OTCQB: DNRSF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver-corp/) gab heute bekannt, dass es die vollständigen Untersuchungsergebnisse für vier weitere Bohrlöcher mit insgesamt 1.289 Metern aus dem laufenden Oberflächen-Diamantbohrprogramm auf seinem polymetallischen Projekt Lomero-Poyatos in Südspanien erhalten hat. Bis dato hat Denarius in 28 Bohrlöchern etwa 8.600 Meter gebohrt, was 36 % des ursprünglichen Programms entspricht; zwei weitere Bohrlöcher sind in Bearbeitung.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus den bisherigen Explorationsarbeiten auf dem Projekt Lomero-Poyatos zählen:

- Die aktuellen Bohrdaten erhöhen unser Vertrauen in das geologische Modell, das auf der Grundlage der validierten Daten aus den Bohrkampagnen früherer Explorationsunternehmen erstellt wurde;

- Die zusätzlichen Infill-Bohrergebnisse bestätigen, dass die massiven und semi-massiven Sulfidzonen bei Lomero-Poyatos erheblich mit Gold angereichert sind und bestätigen die Mächtigkeit und die Gehalte ausgewählter Bohrlöcher aus früheren Bohrkampagnen; und,

- Erste geologische Oberflächenkartierungen im nördlichen Sektor der Konzession bestätigen, dass es Hinweise auf eine von Osten nach Westen verlaufende Scherungszone gibt, die subparallel zur bekannten Scherungslagerstätte Lomero-Poyatos verläuft, auf der einige historische Bergbaubetriebe entwickelt wurden. Denarius beabsichtigt, eine geophysikalische Untersuchung durchzuführen, sobald die Instrumente zur Verfügung stehen, um das Potenzial zu bestimmen, dass die Mineralisierung über die Streichlänge der bekannten Lagerstätte fortbesteht.

Serafino Iacono, Executive Chairman und CEO von Denarius, sagte: "Diese zusätzlichen Bohrergebnisse und die ersten geologischen Kartierungen auf dem Projekt Lomero-Poyatos sind sehr ermutigend. Unsere bisherigen Bohrungen haben ein Gebiet innerhalb dieser bekannten VMS-Lagerstätte erprobt, das sich über 1.000 m entlang des Streichs und 190 m tief erstreckt. Alle bisher gebohrten Löcher haben eine Massivsulfidmineralisierung durchteuft. Wir setzen ein drittes Bohrgerät ein, um das laufende Bohrprogramm zu beschleunigen und bis zum dritten Quartal dieses Jahres eine aktualisierte, NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und eine Scoping-Studie erstellen zu können. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Explorationskampagne auf dem Projekt Lomero-Poyatos auch in Zukunft ein wichtiger Werttreiber für Denarius sein wird.

Dies ist die erste Diamantbohrkampagne des Unternehmens in seinem Vorzeigeprojekt in der Region Andalusien in Südspanien, das im iberischen Pyritgürtel liegt. Das Projekt Lomero-Poyatos umfasst eine 100%ige Beteiligung an der P.I. Rubia, Lizenz Nr. 14.977, die die Gebiete der früheren Lomero-Poyatos-Konzessionen abdeckt. Das erste Oberflächenbohrprogramm auf dem Projekt Lomero-Poyatos, das Ende Oktober 2021 begonnen wurde, verfolgt drei Ziele: (i) die Validierung ausgewählter historischer Bohrlöcher, die innerhalb der bestehenden Mine gebohrt wurden, (ii) die Durchführung von Infill-Bohrungen in einem Abstand von 50 mal 50 Metern in den unteren Ebenen der Mine und (iii) Erweiterungsbohrungen, die 17 Bohrlöcher umfassen. Insgesamt sollen in diesem ersten Programm etwa 81 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 23.500 Metern gebohrt werden. Das Unternehmen ist vollständig finanziert, um das laufende Programm abzuschließen und bis zu 40.000 Meter weiter zu bohren. Ein drittes Diamantbohrgerät ist vor Ort eingetroffen, um das laufende Bohrprogramm auf der Lagerstätte Lomero-Poyatos zu beschleunigen, und wird voraussichtlich bis Ende Februar einsatzbereit sein.

Das Unternehmen hat COVID-19 Sicherheitsprotokolle erstellt, um ein sicheres Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten.

Wichtigste Highlights

- Das durch die bisherigen Bohrungen erprobte Gebiet erstreckt sich über 1.000 m entlang des Streichs und bis in eine Tiefe von einem 190 Meter und wird im Laufe des Programms noch erweitert werden. Alle Bohrungen haben eine Massivsulfidmineralisierung durchteuft.

- Die Bohrlöcher LM21009 und LM21007 (über die bereits am 18. Januar 2022 berichtet wurde) sowie das Bohrloch LM21010, dessen Untersuchungsergebnisse noch ausstehen, haben erfolgreich eine hochgradige Gold- und Polymetallmineralisierung auf einer Streichlänge von 200 Metern im östlichen Teil der Lagerstätte abgegrenzt.

- Die Bohrlöcher LM21013 und LM21015 bestätigten erfolgreich eine hochgradige Goldmineralisierung am westlichsten Ende der historischen Mine.

- Erste geologische Oberflächenkartierungen im nördlichen Teil der Konzession haben bestätigt, dass es Anzeichen für eine Ost-West verlaufende Scherungszone gibt, die subparallel zur bekannten Lomero-Poyatos-Lagerstätte verläuft und in einer duktilen Scherungszone liegt, auf der einige historische Bergbaubetriebe, wie der Alianza-Schacht, erschlossen wurden. Diese Scherungszone tritt östlich der nach Nordosten verlaufenden, steil abfallenden Verwerfung zu Tage, die die Grubenbaue am östlichsten Ende der historischen Mine begrenzt und umbiegt.

- Denarius plant die Beauftragung von International Geophysical Technology, S.L. ("IGT") mit der Durchführung einer geophysikalischen Kampagne (gravimetrische und zeitmagnetische Untersuchungen) auf dem Projekt Lomero-Poyatos. Die geophysikalischen Untersuchungen werden das gesamte Gebiet abdecken, um die mögliche Erweiterung der bekannten Lagerstätte entlang des Streichens und in der Tiefe zu bestimmen und neue Mineralvorkommen zu identifizieren. IGT ist ein spanisches geophysikalisches Beratungsunternehmen mit Sitz in Madrid, das bereits in mehr als 30 Ländern mit dem privaten Sektor und öffentlichen Einrichtungen zusammengearbeitet hat. Im iberischen Pyritgürtel war IGT an der Entdeckung der geophysikalischen Anomalie im Zusammenhang mit der Lagerstätte Magdalena VMS beteiligt, die die jüngste kommerzielle Entdeckung in diesem Gürtel ist.

- Eines der Hauptziele des aktuellen Bohrprogramms bei Lomero-Poyatos besteht darin, Material für metallurgische Proben zu gewinnen. Das Verständnis der komplexen metallurgischen Beschaffenheit der Mineralisierung von Lomero-Poyatos wird als entscheidend angesehen, da frühere metallurgische Arbeiten als unvollständig und nicht eindeutig angesehen wurden. Um ein besseres Verständnis der Erzmineralogie der Lagerstätte zu erlangen und die erste Phase der metallurgischen Tests zu unterstützen, hat Denarius Dr. Dolores Yesares, Professorin der Abteilung für Mineralogie und Petrologie der Fakultät für geologische Wissenschaften der Universidad Complutense von Madrid, engagiert, die seit 2008 an verschiedenen Projekten mit Schwerpunkt auf der Metallogenese von Cu-Zn-Pb- und Au-Ag-Mineralisierungen in mehreren erstklassigen Bergbaurevieren beteiligt war.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Abschnitte des laufenden Bohrprogramms Lomero-Poyatos seit der letzten Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Januar 2022 aufgeführt:

Loch IDPhasvon bis LängeCu Pb %Zn %Ag Au min.

e (m) (m) (m) %. g/t g/t Typ

LM21009Infi214.5221.46.85 2.510.653.2849.996.07 MS

ll 5 0

LM21013Infi285.1286.00.85 0.780.220.5770.405.73 MS

ll 5 0

und 288.9292.03.05 0.060.352.201.68 0.32 STW

5 0

LM21014Infi233.4239.96.45 1.580.160.1815.742.10 MS

ll 5 0

einschl 233.4236.63.20 2.880.140.0824.963.14 MS

ießlich 5 5

LM21015Infi248.9253.34.40 0.400.801.9345.193.39 MS

ll 0 0

einschl 248.9250.92.00 0.601.573.5370.254.90 MS

ießlich 0 0

und 259.4268.08.60 0.310.010.03<5.000.17 STW

5 5

und 269.0272.53.56 0.250.110.307.19 0.45 MS

0 5

Anmerkungen: Die Löcher wurden in einem Winkel von -65 bis -85 Grad zur Horizontalen gebohrt. Die Gehalte beziehen sich auf halbmassive bis massive Sulfidabschnitte und einige Stockwork-Zonen. Die Breite ist die Probenlänge und entspricht nicht unbedingt der tatsächlichen Breite des Abschnitts. Alle Grund- und Edelmetallgehalte sind ungeschnitten und werden nicht auf eine Mindestabbaubreite verdünnt. MS, Massivsulfide; STW, Stockwork.

Bitte beachten Sie auch die beigefügten illustrativen Karten, die die Lage der Bohrlöcher und zwei Abschnitte mit den Bohrlöchern LM 21009und LM21014 bzw. den Bohrlöchern LM21013 und LM21015 zeigen.

Überprüfung durch qualifizierte Personen

Dr. Stewart D. Redwood, PhD, FIMMM, FGS, Senior Consulting Geologist des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und erstellte oder überprüfte die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung. Die Verifizierung umfasste eine Überprüfung der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben sowie eine Überprüfung der entsprechenden Untersuchungsdatenbanken und Untersuchungszertifikate.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben von Lomero-Poyatos wurden von AGQ Labs (ISO/IEC 17025) in ihrem Labor in Burguillos, Sevilla, Spanien, aufbereitet und untersucht. Gold wurde mittels 30-g-Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss untersucht, während Silber und unedle Metalle in einem Multielementpaket mittels Königswasseraufschluss und ICP-OES-Abschluss analysiert wurden. Leer-, Standard- und Doppelproben wurden routinemäßig eingesetzt und zur Qualitätssicherung und -kontrolle überwacht.

Über Denarius

Denarius ist ein kanadisches Junior-Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Gebieten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero-Poyatos in Spanien und dem Projekt Guia Antigua in Kolumbien liegt. Das Unternehmen besitzt auch das Projekt Zancudo in Kolumbien, das derzeit von IAMGOLD Corp. im Rahmen eines Optionsabkommens für die Exploration und den potenziellen Erwerb einer Beteiligung an dem Projekt erkundet wird.

Weitere Informationen über Denarius finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.denariusmetals.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien, einschließlich Explorationsprogramme, erwartete Explorationsergebnisse und Mineralressourcenschätzungen, enthalten können. Häufig, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Denarius erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Einreichungserklärung des Unternehmens vom 18. Februar 2021 beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Denarius lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Christopher Haldane

Vizepräsident, Investor Relations

(416) 360-4653

investors@denariusmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anhang 1: Lage der Bohrlöcher

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64355/DSLV_23022022_DEPRcom.001.png

Anhang 2: Querschnitt LM21013 und LM21015 Au-Gehalte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64355/DSLV_23022022_DEPRcom.002.png

Anlage 3: Querschnitt LM21009 Au-Gehalte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64355/DSLV_23022022_DEPRcom.003.png

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64355

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64355&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2482331089

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.