IRW-News: Denarius Silver Corp.: Denarius gibt Start des Diamantbohrprogramms auf seinem Lomero-Poyatos-Projekt in Spanien bekannt

IRW-PRESS: Denarius Silver Corp.: Denarius gibt Start des Diamantbohrprogramms auf seinem Lomero-Poyatos-Projekt in Spanien bekannt

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 20. Oktober 2021 ("Denarius" oder das "Unternehmen") (TSXV: DSLV - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es diese Woche mit seinem Diamantbohrprogramm auf seinem polymetallischen Projekt Lomero-Poyatos beginnt. Das Projekt Lomero-Poyatos umfasst eine 100%ige Beteiligung an der P.I. Rubia, Lizenz Nr. 14.977, die die Gebiete der ehemaligen Lomero-Poyatos-Konzessionen und die darin befindliche Mine im iberischen Pyritgürtel in der Region Andalusien in Südspanien umfasst. Es handelt sich dabei um die erste Diamantbohrkampagne des Unternehmens in seinem Vorzeigeprojekt in Spanien. Sie umfasst etwa 81 Bohrlöcher, einschließlich 17 Erweiterungsbohrungen, mit einer Gesamtlänge von etwa 23.500 Metern, um einige ausgewählte historische Bohrlöcher in der bestehenden Mine zu bestätigen und anschließend ein 50x50 Meter großes Auffüllbohrprogramm in den unteren Ebenen derselben Mine durchzuführen. Das Unternehmen ist vollständig finanziert, um dieses Bohrprogramm durchzuführen.

Serafino Iacono, Executive Chairman und Interims-CEO von Denarius, sagte: "Wir freuen uns, mit dem Diamantbohrprogramm auf dem Projekt Lomero-Poyatos zu beginnen, das es uns ermöglicht, die bestehende Lagerstätte zu erproben, die eine historische Schätzung in der abgeleiteten Kategorie von 20,9 Mt mit 3,1 g/t Gold, 62 g/t Silber, 0,9 % Kupfer, 0,9 % Blei und 3,1 % Zink aufweist. Die Lagerstätte Lomero-Poyatos wurde weder neigungsabwärts noch entlang des Streichs abgeschnitten, was auf das Potenzial für ein beträchtliches Wachstum hinweist. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Denarius, dem weitere folgen werden, um langfristige Werte für unsere Aktionäre zu erschließen".

Zwei von Explomin Perforaciones UE zur Verfügung gestellte Bohranlagen werden zunächst das Bohrprogramm durchführen. Das Unternehmen hat COVID-19-Sicherheitsprotokolle erstellt, um ein sicheres Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten. Weitere Einzelheiten zu diesem Bohrprogramm und der historischen Mineralressourcenschätzung für das Projekt Lomero-Poyatos entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 26. Juli 2021.

Überprüfung durch qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ben Parsons, Principal Consultant (Resource Geology) bei SRK Consulting (US) Inc, einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Denarius

Denarius ist ein an der kanadischen Börse notiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Gebieten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero-Poyatos in Spanien und dem Projekt Guia Antigua in Kolumbien liegt. Das Unternehmen besitzt auch das Projekt Zancudo in Kolumbien, das derzeit von IAMGOLD Corp. im Rahmen eines Optionsabkommens für die Exploration und den potenziellen Erwerb einer Beteiligung an dem Projekt erkundet wird.

DENARIUS SILVER CORP.

Serafino Iacono, Vorstandsvorsitzender und Interims-CEO

