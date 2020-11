IRW-PRESS: Deutsche Goldmesse: Noch 48 Stunden bis zur Deutschen Goldmesse 2020 mit Prof. Dr. Polleit, Ronald Stöferle, Rick Rule, Endeavour Mining, Ascot Resources, Corvus Gold & anderen

DEUTSCHE GOLDMESSE 2020

Donnerstag 05. November & Freitag 06. November

Täglich ab 12:50 Uhr MEZ (Mitteleuropäischer Zeit) / 6:50 Uhr ET (Ostküste US/KAN)

JETZT KOSTENLOS ANMELDEN: https://bit.ly/3kgr23C

AGENDA: https://bit.ly/35XQWnb

KONFERENZBROCHÜRE: https://bit.ly/3kVGNOg

Die erste Deutsche Goldmesse findet in sicher den volatilsten und möglicherweise Leben verändernsten Zeiten überhaupt statt. Die nächsten Monate werden die kommende Dekade nicht nur global, sondern lokal und für jeden einzelnen enorm prägen.

Wenige Stunden nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse der US-Präsidentschaftswahl, werden ihnen unsere fantastischen Keynote-Redner klare und präzise Informationen darüber liefern, was Sie zu erwarten haben, wie sie sich positionieren sollten und möglicherweise lebensverändernde Gewinne erzielen können.

Glauben Sie uns aber, dies wird definitiv nicht das einzige Thema während der beiden Konferenztage sein.

Die Agenda spricht für sich selbst. Wir haben es geschafft die interessantesten und relevantesten Keynote-Redner im Edelmetallsektor zu gewinnen.

Wir wir werden von Prof. Dr. Thorsten Polleit, dem Chef-Ökonom von Europas größtem Bullionhändler Degussa, Rick Rule von Sprott Inc., Michael Mross, Markus Bußler von Der Aktionär und Goldfolio, der Bergbaulegende Rob McEwen, Solvecon Chefökonom Folker Hellmeyer, Willem Middlekoop vom Commodity Discovery Fund und auch Frank Holmes von US Global hören.

Zwischen den Keynote-Präsentation werden sich 29 handverlesene Unternehmen aus dem Miningsektor präsentieren. Diese befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Unternehmensentwicklung vom Junior Explorer bis hin zum 1 Mio. Unzen Goldproduzenten. So werden sich Firmen wie Produzenten wie Endeavour Mining, Developer wie zum Beispiel Minera Alamos, Ascot Gold und Corvus Gold sowie Explorer wie Great Bear Resources, Cartier Resources und Osino Resources präsentieren.

Andere Highlights sind:

- Simultane Übersetzung aller Präsentationen (Deutsch <> Englisch)

- Live Chat mit anderen Investoren, CEOs und Keynote-Rednern

- Die Chance spannende Preise zu gewinnen, u.a. Gold- und Silbermünzen.

Programm - Do. 5. November

MEZ Präsentation Ticker(s)

12:50 Willkommen & Einleitung: Kai Hoffmann,

CEO Soar

Financial

13:00 Opening Keynote: Ronald-Peter

Stöferle, Managing Partner &

Investment Manager

Incrementum

13:30 Endeavour Mining (TSX: EDV | E5Y1)

Corporation

13:45 Silver Tiger Metals (TSX-V: SLVR |

Inc. FRA:

1OC

)

14:00 Aurion Resources Corp.(TSX-V: AU |

FRA:

8RA)

14:15 Aurelius Minerals (TSX-V: AUL |

FRA:

1GA

)

14:30 Minera Alamos Inc. (TSX-V: MAI |

FRA:

PYCP)

14:45 Featured Presentation: tba

15:15 Wallbridge Mining (TSX: WM | WC7)

Company

Limited

15:30 Newcore Gold Ltd. (TSX-V: NCAU |

FRA:

PI8

)

15:45 Sable Resources Ltd. (TSX-V: SAE |

FRA:

5XL

)

16:00 Featured Presentation: Willem

Middelkoop, Founder Commodity

Discovery

Fund

16:15 Ely Gold Royalties (TSX-V: ELY |

Inc. FRA:

I4U

)

16:30 Rio2 Limited (TSX-V: RIO)

16:45 Aftermath Silver Ltd. (TSX-V: AAG)

17:00 GR Silver Mining Ltd. (TSX-V: GRSL |

FRA:

GPE

)

17:15 Featured Presentation: Michael Mross, G

ründer

MMNews

17:45 Fireweed Zinc Ltd. (TSX-V: FWZ |

FRA:

2OF

)

18:00 Kodiak Copper Corp. (TSX-V: KDK |

FRA:

5DD1

)

18:15 Great Bear Resources (TSX-V: GBR |

Ltd. FRA:

0G6A

)

18:30 Closing Keynote: Welcome to the Main

Event! Gold Declared Winner in

Trump-Biden

Knockout

- Frank Holmes, CEO & CIO U.S. Global

Investors.

Porgramm - Fr. 6. November

MEZ Präsentation Ticker(s)

12:50 Willkommen & : Kai Hoffmann, CEO Soar

Financial

13:00 Opening Keynote: Folker Hellmeyer,

Chief Analyst

Solvecon

13:30 Osino Resources Corp. (TSX-V: OSI |

FRA:

RSR1

)

13:45 Talisker Resources (TSX: TSK |

Ltd. FRA:

2E6A

)

14:00 GoGold Resources Inc. (TSX: GGD |

FRA:

GGD

)

14:15 Nighthawk Gold Corp. (TSX: NHK | M2M2

)

14:30 O3 Mining Inc. (TSX-V: OIII)

14:45 Featured Presentation: Markus Bussler,

Journalist & TV Host Der

Aktionär

15:15 Orezone Gold (TSX-V: ORE |

Corporation FRA:

OEX

)

15:30 Inflection Resources (CSE: AUCU |

Ltd. FRA:

5VJ

)

15:45 Ascot Resources Ltd. (TSX: AOT |

FRA:

BGQ

)

16:00 Keynote Presentation: Prof. Dr. Thorste

n Polleit, Chief Economist Degussa

Gold und

Silber

16:30 Midas Gold Corp. (TSX: MAX |

FRA:

1G:

)

16:45 Corvus Gold Inc. (TSX: KOR |

FRA:

1GL

)

17:00 Chakana Copper Corp. (TSX-V: PERU |

FRA:

1ZX)

17:15 Keynote Presentation: Rick Rule, CEO Sp

rott

17:45 Metalla Royalty & (TSX-V: MTA |

Streaming Ltd. FRA:

X9C

)

18:00 Westhaven Gold Corp. (TSX-V: WHN |

FRA:

1W5

)

18:15 Cartier Resources (TSX-V: ECR |

Inc. FRA:

6CA

)

18:30 Closing Keynote: Rob McEwen, Chairman

& Chief Owner McEwen Mining (TSX:

MUX)

Bitte finden Sie weitere Informationen unter: www.deutschegoldmesse.online

Kontakt:

info@deutschegoldmesse.com

Deutsche Goldmesse wird veranstaltet von:

Soar Financial Partners, a brand of NorthStar Communications GmbH

Auf der Wilze 12 | 64859 Eppertshausen | Germany

T: +49 69 175 54832 0

info@deutschegoldmesse.com

https://www.deutschegoldmesse.online

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54054/DGM-PressRelease-IRW-DE.001.jpeg

