IRW-News: DGWA - Finest Financial Engineering: DGWA zu Asante Gold: Asante Gold veröffentlicht Investoren Video und deutschsprachige Website

Asante Gold Corporation (CSE: ASE I FRA: 1A9 I U.S.OTC: ASGOF) freut sich eine Website für deutschsprachige Investoren bereitzustellen. Im folgenden Link finden Sie alle aktuellen Informationen, Präsentationen und Pressemitteilungen - begleiten Sie uns auf unserem Weg zum nächsten großen Goldproduzenten Ghanas:

Asante Gold - Deutsche Website (https://www.asantegold.com/german)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63177/DGWA-Asante_PRcom.001.png

Zudem finden Sie im folgenden Link Impressionen vom DGWA Site Visit:

Asante Gold - DGWA Site Visit

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63177/DGWA-Asante_PRcom.002.png

Link zum Projektvideo: https://www.youtube.com/watch?v=dM4YeK12p_k

Über Asante Gold

Asante ist ein reines Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana, dem großten und sichersten Goldproduzenten Afrikas.

Wir sind auf die Erschließung von Projekten mit hohen Margen, unter anderem die Golderschließungsprojekte Bibiani (5 Mio. Unzen Produktion in der Vergangenheit) und Kubi, die sich in den ergiebigen Goldgurteln Bibiani und Ashanti befinden, konzentriert. Die Modernisierung der Verarbeitungsanlage der Mine Bibiani hat begonnen und soll im 3. Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Asante verfugt uber ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, das in Ghana zusammen mehr als 24 Millionen oz an Goldressourcen und -reserven entdeckt und erschlossen hat. Asante ist an der Canadian Securities Exchange und an der Borse Frankfurt notiert und gab vor kurzem Plane bekannt, seine Aktien zusatzlich auch in Ghana zu notieren. Wir sind außerdem in unseren Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemuht; samtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nahe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung.

Asante Gold Corp.:

WKN: A1JUY6 ISIN:

ISIN: CA04341X1078

Kurs: 1,19 CA$

Jahres Hoch / Tief: 1,50 / 0,08 CA$

