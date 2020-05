IRW-News: DGWA - Finest Financial Engineering: Pensana Rare Earths DGWA Interview

IRW-PRESS: DGWA - Finest Financial Engineering: Pensana Rare Earths DGWA Interview

Die DGWA freut sich ein Video Update mit Paul Atherley, dem Chairman von PENSANA RARE EARTHS (ASX: PM8, WKN: A2PZ9A ) bereitzustellen, in dem er das Unternehmen vorstellt und einen Einblick in den Seltenerdmetallmarkt gibt:

Pensana Rare Earths (ASX: PM8, WKN: A2PZ9A) - Video mit Chairman Paul Atherley

Zudem hat Pensana kürzlich seine Unternehmenspräsentation auf Deutsch zur Verfügung gestellt:

Investorenpräsentation Pensana Rare Earths

Über Pensana Rare Earths

Pensana Rare Earths Limited (ASX: PM8 und in kürze an der LSE gelistet (LSE: PRE) ist ein auf Seltenerdmetalle spezialisiertes Bergbauunternehmen, das ein NdPr-Projekt in Longonjo, Angola betreibt. Das Longonjo Projekt ist eines der größten und hochwertigsten Seltenerdprojekte der Welt. Es befindet sich neben der Benguela-Bahnlinie, die vor kurzem für 1,8 Milliarden US-Dollar saniert wurde und bietet beispiellose Transportverbindungen und eine Quelle für hochwertige Seltenerdmetalle von der Mine zum Kunden. Jahrelange Branchenerfahrung, gepaart mit unserer Garantie für Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Versorgung, führen wir eine innovative NdPr-Lösung für Elektromagnete, Windturbinen, Hybridfahrzeuge und mehr ein.

