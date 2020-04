IRW-PRESS: Discovery Metals Corp.: Discovery Drills 1,0 m mit 2.153 g/t Silberäquivalent sowie 62,8 m mit 217 g/t Silberäquivalent im Projekt Cordero, Mexiko

7. April 2020, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/discovery-metals-well-financed-for-development-further-exploration-at-cordero/ ) freut sich, die Ergebnisse von zehn Diamantbohrlöchern bekannt zu geben, die auf seinem Vorzeigeprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua abgeschlossen wurden. Die Bohrlöcher sind Teil eines 30.000-35.000 Meter ("m") langen Phase-1-Bohrprogramms, das im September 2019 begonnen hat. Ziel dieses Programms ist es, ein Projekt mit hoher Marge und einer Größenordnung zu definieren, das eine ausgezeichnete Hebelwirkung auf steigende Metallpreise hat. Wie bereits am 31. März 2020 angekündigt, wurden die Explorationsaktivitäten bei Cordero als Reaktion auf die Bedenken bezüglich COVID-19 vorübergehend ausgesetzt. Es wurden Pläne zur Geschäftskontinuität aufgestellt, so dass das Bohrprogramm der Phase 1 rasch hochgefahren werden kann, sobald die aktuellen Risiken nachlassen.

Taj Singh, Präsident und CEO, erklärt: "Diese Bohrergebnisse sind aus zwei Gründen besonders positiv. Erstens bestätigen sie, dass sich die hochgradige brekzienhaltige Ag-Au-Pb-Zn-Mineralisierung in Richtung Nordosten über die zuvor definierten Grenzen der Zone Pozo de Plata hinaus erstreckt. Zweitens wurden bei den Bohrungen entlang des südlichsten Adertrends mehrere Sulfidadern durchschnitten, die Abschnitte mit einem Silberäquivalent von einem Kilogramm pro Tonne ergaben. Der erste Bohrtest der Adern unterstreicht das hervorragende Potenzial, das innerhalb dieses und anderer Adertrends auf dem Grundstück bestehen könnte. Nachfolgebohrungen, die auf die Erweiterung hochgradiger Ressourcen abzielen, sind sowohl auf der nordöstlichen Erweiterung als auch auf den Aderzielen geplant, sobald die Exploration bei Cordero wieder aufgenommen wird.

HIGHLIGHTS1 (die besten Abschnitte sind fettgedruckt)

Loch-ID Von Bis BreiteAg Au Pb Zn Agäq.2Mineralisie

(m) (m) (g/t)(g/t)(%) (%) ( rung

(m) g/t)

C19-307 17.5 19.5 2.0 700 0.06 1.33 2.05 837 Ader/Aufbau

und 155.3156.10.8 1,1750.22 7.41 4.53 1,642 Ader

und 202.7204.01.3 516 0.05 5.65 6.94 1,007 Ader

C19-308 3.6 17.6 14.0 185 0.02 0.05 0.13 194 Brekzie

und 128.5128.90.3 645 0.14 7.16 17.251,624 Ader

C19-309 59.1 60.3 1.3 673 0.26 10.133.73 1,205 Ader-/Falte

n

brekzie

C20-310 51.1 52.3 1.2 904 0.08 5.40 8.08 1,436 Ader-/Falte

n

brekzie

und 137.0137.90.9 576 0.06 1.64 3.99 805 Ader/Aufbau

C20-311 3.0 74.0 71.1 18 0.15 0.24 0.19 46 Brekzie

C20-312 3.0 127.1124.1 46 0.03 0.23 0.54 79 Brekzie &

Vene

einschlie76.7 81.9 5.3 273 0.16 0.85 5.53 546 Brekzie &

ßlich Vene

einschlie81.3 81.9 0.6 1,5000.87 3.24 30.002,929 Ader

ßlich

C20-313 214.1224.110.0 15 0.00 0.63 1.58 103 Venen-Brekz

ie

C20-314 135.0241.0106.1 51 0.37 0.97 0.56 139 Brekzie

Einschlie164.1168.94.8 355 2.08 6.62 4.54 946 Brekzie

ßlich

C20-315 136.6150.614.0 31 0.01 0.23 1.18 89 Mehrere Ven

en

einschlie146.4148.21.8 66 0.00 0.48 4.28 261 Ader

ßlich

C20-316 163.1190.727.7 119 0.55 2.02 0.28 247 Brekzie

einschlie166.4167.41.0 1,2551.10 20.002.49 2,153 Brekzie

ßlich

und 181.0182.51.5 721 2.30 12.711.89 1,435 Brekzie

einschli

eßlich

und 222.3285.062.8 79 0.58 1.19 1.15 217 Brekzie

einschlie240.5250.410.0 212 1.14 3.45 2.29 522 Brekzie

ßlich

und 256.8268.711.9 151 0.75 2.30 3.09 422 Brekzie

einschli

eßlich

* Die vollständigen Untersuchungsergebnisse für die Löcher C19-307 bis C20-316 finden Sie unter dem Link im Abschnitt "Diskussion" unten. Einzelheiten zu den Annahmen und Berechnungen finden Sie im Abschnitt "Technische Hinweise" weiter unten. Gramm pro Tonne wird mit "g/t" abgekürzt, das Silberäquivalent mit "AgEq".

DISKUSSION:

Gernot Wober, VP Exploration, kommentiert: "Seit wir das Projekt im letzten Jahr erworben haben, haben wir bedeutende Fortschritte in unserem geologischen Verständnis von Cordero gemacht. Unser Ausgangspunkt war ein sehr großes polymetallisches System mit über einer Milliarde Tonnen mineralisierten Gesteins, das Ag, Pb, Zn und Au-Mineralien enthält (siehe Ressourcenschätzung für Levon im Jahr 2018) und es wird deutlich, dass die große Größe dieses Systems ein Spiegelbild der robusten und langlebigen Strukturen ist, die die mineralisierenden Flüssigkeiten transportierten. Es scheint, dass diese Strukturen die dominierenden nordöstlichen Trends der historisch abgebauten Adern und der hochgradigen Brekzien definieren. Die entscheidende Gelegenheit für das Unternehmen und der Schwerpunkt unseres Phase-1-Bohrprogramms liegt in der Abgrenzung der hochgradigen Mineralisierung entlang dieser Trends".

Vor der vorübergehenden Einstellung der Explorationsbohrungen bei Cordero am 31. März 2020 waren 48 Bohrungen mit insgesamt 17.500 m abgeschlossen. Die Ergebnisse von 24 Löchern sind noch ausstehend. Alle Bohrlöcher wurden ungefähr senkrecht zum nordöstlichen Trend der höherwertigen Blöcke gebohrt, die im Ressourcenmodell von Levon Resources Ltd ("Levon")3 beschrieben sind.

Die Bohrlöcher C19-307 bis C20-316 bilden den dritten Satz von Bohrergebnissen, die von Discovery veröffentlicht wurden. Die Bohrlochpositionen, die sich auf die aktuelle Veröffentlichung beziehen, sind in Abbildung 1 dargestellt.

Fünf Bohrlöcher, die in dem Korridor nördlich der Hauptverwerfung Cordero (der "Nordkorridor" in Abbildung 1) gebohrt wurden, durchschnitten alle eine silberreiche Brekzienmineralisierung. Zwei der Bohrlöcher, die sich entlang der nordöstlichen Erweiterung der gut mineralisierten Zone Pozo de Plata befinden, ergaben beide höhergradige Abschnitte mit ausgezeichneter Kontinuität: Bohrloch C20-314 durchschnitt 106,1 m mit 139 g/t AgEq2; und Bohrloch C20-316 durchschnitt 62,8 m mit 217 g/t AgEq2. Folgebohrungen sind geplant, um das Potenzial der nordöstlichen Erweiterung des Nordkorridors zu testen, wenn die Explorationsaktivitäten wieder aufgenommen werden.

Die anderen fünf Bohrlöcher wurden am Rand des Südkorridors in den zuvor noch nicht getesteten südlichsten Adertrend gebohrt. Alle Löcher durchschnitten eine Ag-Pg-Zn reiche Adermineralisierung. Das Ziel dieser Bohrlöcher war es, das Verständnis des Unternehmens für die strukturellen und geologischen Kontrollen der Sulfidadern zu verbessern. Diese ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend; die wichtigsten Abschnitte umfassen 1,2 m mit 1.436 g/t Agäq2 in Bohrloch C20-310 und 0,6 m mit 2.929 g/t Agäq2 in Bohrloch C20-312. Diese Ergebnisse werden in Verbindung mit einer Untersuchung der historischen Untertagearbeiten vor dem geplanten Hochfahren der Bohrungen auf den Aderzielen überprüft, wenn die Explorationsaktivitäten bei Cordero wieder aufgenommen werden.

Unterstützende Karten und Abschnitte, Bohrlochstandorte und vollständige Untersuchungsergebnisse finden Sie unter folgendem Link: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5366/20200407_sections.pdf

Ein Exemplar dieser Pressemitteilung mit unterstützenden Karten und Abschnitten als Anhang finden Sie unter folgendem Link: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5366/20200407_pr.pdf

Über das Cordero-Projekt

Discovery erwarb das Cordero-Projekt durch die Übernahme von Levon Resources Ltd. ("Levon") im August 2019 erworben. Cordero befindet sich am östlichen Rand der Sierra Madre Occidental-Berge im nördlichen Teil des zentralmexikanischen Silbergürtels, Mexikos wichtigstem Porphyr- und Karbonat-Ersatzlagerstätten-Distrikt. Die Mineralisierung bei Cordero ähnelt in ihrer Art den bekannten nahegelegenen Edelmetallminen und -projekten mit großen Tonnagen (z.B. die Peñasquito-Mine der Newmont Corporation und Orla Mining Ltd. das Projekt Camino Rojo). Das Potenzial der Lagerstätte Cordero wurde von Levon erstmals 2009 erkannt und die Ressource wurde durch 132.000 m Bohrungen in 292 Löchern definiert. Die jüngste Ressourcenschätzung3 (siehe Tabelle unten) wurde 2018 veröffentlicht (technischer Bericht auf der Website von Discovery und Levons SEDAR-Profil) und basierte auf einem Basisfall-Cutoff-Gehalt von 15 g/t AgEq (siehe unten). Die Tabelle enthält eine Sensitivitätsanalyse, die auch Tonnage- und Gehaltsschätzungen bei höheren AgEq-Cutoff-Gehalten innerhalb der Ressourcenhülle zeigt.

AgEq3 Tonnage und Gehalt innerhalb der Enthalt Enthal

(g/t) Mineralressourcen-Grubenschale ene Ag tene

( AgEq3

Grenzwe Mio. (M

rt Unzen io.

) Unzen

)

KlasseTonnenAgäq3 Ag (gAu Pb (%Zn (

( ( /t (g/t) %

M) g/t) ) ) )

15 Angeze990 32 13 0.04 0.2 0.4 408 1,022

igt

Abgele282 56 21 0.04 0.3 0.8 188 513

itet

25 Angeze467 46 19 0.06 0.3 0.5 278 686

igt

Abgele183 77 28 0.05 0.4 1.0 163 451

itet

50 Angeze99 95 40 0.11 0.6 1.0 128 303

igt

Abgele100 112 41 0.06 0.7 1.5 131 360

itet

Historische Minen und Prospektion in Cordero gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Derzeit werden bei Cordero etwa 40 flache, vertikale Schächte und damit verbundene Grubenbaue identifiziert, die im Allgemeinen entlang der zu Tage tretenden, nach Südwesten strebenden, hochgradigen Silber-Zink-Blei-Gold-Sulfid-Adern sowie der hochgradigen Skarn-Mineralisierung erschlossen wurden. Die lokalen Kleinminen-Bergleute berichten, dass der größte Teil der früheren und jüngsten Produktion aus direkt verwendbarem Erz bestand, das von Hand sortiert, verschifft und in der nahe gelegenen Stadt Parral verarbeitet wurde. Trotz einer langen Bergbaugeschichte wurden diese Adern nie durch Bohrungen erkundet und haben das Potenzial, die hochgradige Mineralisierung bei Cordero erheblich zu steigern.

Über Discovery

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, das sich auf historische Bergbaugebiete in Mexiko konzentriert. Das Flaggschiff von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Das 35.000 Hektar große Grundstück erstreckt sich über einen großen Bezirk, der die angekündigte Ressource sowie zahlreiche Explorationsziele für Diatrem-Lagerstätten mit großen Tonnagen, porphyrartige und Karbonat-Ersatzvorkommen beherbergt. Darüber hinaus erkundet Discovery auch mehrere hochgradige Karbonat-Ersatz-Silber-Zink-Blei-Vorkommen in einem Landpaket von etwa 150.000 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila. Der Landbesitz enthält zahlreiche historische Erzabbauten mit direkt nutzbarem Erz und eine bedeutende untertägige Vortriebe aber es wurden noch nie Bohrungen auf diesem Gebiet durchgeführt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

forbes.gemmell@dsvmetals.com

+1416-613-9414

Im Auftrag des Vorstands,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

TECHNISCHE HINWEISE UND REFERENZEN:

1 Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Proben sind ungeschnitten und unverdünnt. Die Breiten sind gebohrte Breiten, nicht die tatsächlichen Breiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht vollständig ist. Die Kompositmaterialien für diese Pressemitteilung wurden bei einem AgEq-Cutoff von 25 g/t ausgewählt, wobei nicht mehr als 5 m Material unterhalb des Cutoffs in einem Kompositabschnitt enthalten sind.

2 AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrergebnisse basieren auf USD $16,50/oz Ag, $1.350/oz Au, $0,85/lb Pb, $1,00/lb Zn und gehen von einer 100%igen metallurgischen Ausbeute aus. Siehe Anmerkung vier unten für metallurgische Ausbeuten, die in der 2018 auf Cordero abgeschlossenen PEA angenommen wurden.

3 Einzelheiten zur jüngsten Ressourcenschätzung für Cordero finden Sie im Abschnitt "Über das Cordero-Projekt" in dieser Pressemitteilung. Die für die Ressourcenschätzung verwendeten Rohstoffpreise waren (USD): $17,14/oz Ag, $1,11/lb Zn, $0,96/lb Pb, $1.262/oz Au. Weitere Informationen über die Ressourcenschätzung sind auf der Website von Discovery verfügbar.

4 Eine PEA wurde von M3 Engineering, Resource by IMC, 1. März 2018 abgeschlossen (verfügbar auf der Website von Discovery). Verwendete Rohstoffpreise ($US): $17,14/oz Ag, $1,11/lb Zn, $0,96/lb Pb, $1.262/oz Au; der Minenplan verwendet eine Untergruppe von angezeigten und abgeleiteten Ressourcen mit einem AgEq-Cutoff von 15 g/t. PEA geht von metallurgischen Ausbeuten von 89% Ag, 84% Pb, 72% Zn, 40% Au aus.

Probenanalyse und QA/QC-Programm: Die wahren Breiten der gemeldeten Bohrabschnitte wurden nicht ermittelt. Die Proben sind ungeschnitten, sofern nicht anders angegeben. Alle Kernproben stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Der Bohrkern wird protokolliert und in einem sicheren Kernlager am Projektstandort 40 km nördlich der Stadt Parral beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamantschneidsäge in zwei Hälften geschnitten und an ALS Geochemistry-Mexico zur Vorbereitung in Chihuahua City, Mexiko, geschickt, und anschließend werden die Zellstoffe zur Analyse an ALS Vancouver, Kanada, geschickt, das ein akkreditiertes Mineralanalyselabor ist. Alle Proben werden mit einer Methode vorbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70% mit einem Durchgang von -2 mm zerkleinert wird, ein Teil von 250 g entnommen und auf besser als 85% mit einem Durchgang von 75 Mikron pulverisiert wird. Die Proben werden mit Hilfe von Standard-Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50 g schweren Zellstoff auf Gold analysiert. Überschreitungen der Grenzwerte werden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mittels dreißig Drei-Elemente induktiv gekoppelter Plasmamethode ("ME-ICP61") analysiert. Die Proben werden erneut auf Grenzwertüberschreitungen untersucht: (1) Werte von Zink > 1%; (2) Werte von Blei > 1%; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem ME-OG62 (hochwertiges Material ICP-AES) Analysepaket erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Ag-CON01-Analysemethode, einer Standard-Brandprobe von 30 g mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Rohlinge werden routinemäßig in alle Probenlieferungen eingefügt, um die Integrität des Analyseverfahrens zu gewährleisten. Ausgewählte Proben werden aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der Originalprobe für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person: Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Metals Corp., ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch soll es einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das "Gesetz von 1933") oder nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Warnhinweis zu vorausschauenden Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in vorausblickenden Aussagen beschriebenen abweichen, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51458

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51458&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA25471U1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.