IRW-News: Discovery Metals Corp.: Discovery Metals gibt Update zum Unternehmen wegen COVID-19

31. März 2020, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/discovery-metals-well-financed-for-development-further-exploration-at-cordero/ ) gibt bekannt, dass es aufgrund der erhöhten Gesundheits- und Sicherheitsrisiken in Verbindung mit der wachsenden Zahl von COVID-19-Fällen in Mexiko vorübergehend alle Explorationsaktivitäten in seinen Betrieben eingestellt hat. Das Unternehmen hat Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs aufgestellt, so dass die Explorationsaktivitäten schnell wieder aufgenommen werden können, sobald dies als sicher erachtet wird.

Die Entscheidung zur Aussetzung der Explorationstätigkeit steht auch im Einklang mit einer am 24. März 2020 veröffentlichten Empfehlung der mexikanischen Bundesregierung, alle nicht wesentlichen Dienstleistungen bis zum 19. April 2020 vorübergehend einzustellen, und berücksichtigt auch die Schließung lokaler Unternehmen zur Unterstützung der Exploration als Reaktion auf COVID-19.

Discovery hat bereits 48 Löcher auf insgesamt 17.500 Metern des geplanten 30.000 - 35.000 Meter langen Phase-1-Bohrprogramms abgeschlossen. Das Unternehmen wird laufende Explorations-Updates für die 34 Bohrlöcher, die bisher noch nicht in der Presse veröffentlicht wurden, bereitstellen, sobald die Ergebnisse vorliegen und validiert wurden.

Taj Singh, Präsident und CEO, erklärt: "Es gab keine bestätigten oder vermuteten Fälle von COVID-19 in unserem Betrieb aber wir hielten es für eine vorsichtige Maßnahme, die Explorationsaktivitäten vorübergehend auszusetzen. Wir werden tun, was wir können, um unseren lokalen Gemeinden zu helfen, die Auswirkungen des Virus zu begrenzen, und wir werden diese Zeit nutzen, um die große Menge der bisher gesammelten Daten auszuwerten, um die bedeutenden Fortschritte zu fördern, die wir bereits beim Verständnis und der Definition der höherwertigen Zonen bei Cordero erzielt haben.

Das Unternehmen verfügte zum 31. Dezember 2019 über ein Barguthaben von etwa 24 Millionen CAD$.

Über Discovery

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, das sich auf historische Bergbaugebiete in Mexiko konzentriert. Das Flaggschiff von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Das 35.000 Hektar große Grundstück erstreckt sich über einen großen Bezirk, der die angekündigte Ressource sowie zahlreiche Explorationsziele für Diatrem-Lagerstätten mit großen Tonnagen, porphyrartige und Karbonat-Ersatzvorkommen beherbergt. Darüber hinaus erkundet Discovery auch mehrere hochgradige Karbonat-Ersatz-Silber-Zink-Blei-Vorkommen in einem Landpaket von etwa 150.000 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila. Der Landbesitz enthält zahlreiche historische Erzabbaue in direkter Schiffsführung und eine bedeutende unterirdische Erschließung, aber es wurden noch nie Bohrungen auf diesem Gebiet durchgeführt.

