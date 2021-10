IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Discovery Silver meldet gemessene und angezeigte Ressource von 910 Mio. Unzen Agäq. und abgeleitete Ressource von 140 Mio. Unzen Agäq. für Cordero

20. Oktober 2021, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("Ressource") für sein Vorzeige-Silberprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt zu geben. Die Ressource ist auf eine Grube beschränkt und weist ein geschätztes Verhältnis von Abfall zu Erz von 1,1 auf. Sie stützt sich auf 224.000 m Bohrungen in 517 Bohrlöchern und neu interpretierte strukturelle und geologische Modelle der Lagerstätte. 87 % des enthaltenen Metalls befinden sich in der gemessenen und angezeigten Kategorie. Die Ressource wird als Grundlage für eine aktualisierte PEA dienen, die noch in diesem Quartal abgeschlossen werden soll. Die Größe der Ressource positioniert Cordero als eines der größten Silberprojekte in der Entwicklungsphase weltweit. Zu den Highlights gehören:

SULPHID-RESSOURCEN (es wird davon ausgegangen, dass mittels Mühle/Flotation verarbeitet werden)

- Gemessene und angezeigte Ressource von 837 Moz AgEq1 mit einem Durchschnittsgehalt von 48 g/t AgEq1 (541 Mt mit einem Gehalt von 20 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,29% Pb und 0,51% Zn)

- Abgeleitete Ressource von 119 Moz AgEq1 mit einem Durchschnittsgehalt von 34 g/t AgEq1 (108 Mt mit einem Gehalt von 14 g/t Ag, 0,03 g/t Au, 0,19% Pb und 0,38% Zn)

- Hochgradige Teilmenge - bei einem NSR-Cut-off von 25 $/t eine gemessene und angezeigte Ressource von 509 Moz AgEq1 mit einem Durchschnittsgehalt von 101 g/t AgEq1 (42 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 0,64 % Pb und 1,04 % Zn)

OXID-/ÜBERGANGSRESSOURCEN (angenommen, dass diese mittels Haufenlaugung verarbeitet werden)

- Gemessene und angezeigte Ressource von 74 Moz AgEq1 mit einem Durchschnittsgehalt von 23 g/t AgEq1 (98 Mt mit einem Gehalt von 19 g/t Ag und 0,05 g/t Au)

- Abgeleitete Ressource von 22 Moz AgEq1 mit einem Durchschnittsgehalt von 20 g/t AgEq1 (35 Mio. t mit einem Gehalt von 16 g/t Ag und 0,04 g/t Au)

- Hochgradige Untergruppe - bei einem NSR-Cut-off von 15 $/t eine gemessene und angezeigte Ressource von 26 Moz AgEq1 mit einem Durchschnittsgehalt von 60 g/t AgEq1 (52 g/t Ag und 0,09 g/t Au)

Taj Singh, Präsident und CEO, erklärt: "Diese Ressourcenschätzung stellt aus zwei wichtigen Gründen einen großen Fortschritt für die Weiterentwicklung von Cordero dar. Erstens befinden sich fast 90 % des enthaltenen Metalls in der gemessenen und angezeigten Kategorie. Diese Leistung spiegelt die engen Bohrabstände wider, die die Ressource unterstützen, sowie die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb jeder Schätzungsdomäne. Zweitens zeigt die Ressource das große Volumen der höhergradigen Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte. Dies, zusammen mit dem niedrigen Abraumverhältnis, der ausgezeichneten Metallurgie und der angrenzenden Infrastruktur, stellt eine starke Plattform dar, da wir unser Ziel verfolgen, in unserer PEA später in diesem Quartal eine durchschnittliche Produktionsrate von mindestens 15 Moz AgEq pro Jahr für einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren mit Bargeldkosten in der unteren Hälfte der Kostenkurve der Branche zu beschreiben. Schließlich möchten wir auch die hervorragende Arbeit unseres mexikanischen Teams würdigen, das unser umfangreiches Bohrprogramm zur Erschließung dieser sehr großen und technisch soliden Ressource geleitet hat.

SULFID-RESSOURCE:

Die Sulfidmineralisierung wird als sämtliche Mineralisierung kategorisiert, die unterhalb der Oxid-Übergangsgrenze liegt, und es wird davon ausgegangen, dass sie mittels Standard-Flotationsverfahren verarbeitet wird. Die Sulfidmineralisierung erstreckt sich bis in Tiefen von mehr als 800 m unter der Oberfläche. Die Schätzungen in der nachstehenden Tabelle befinden sich innerhalb eines Grubenmantels, der sich bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 600 m erstreckt.

Bei der Sulfidressource, die in der nachstehenden Tabelle dargestellt ist, wurde ein Cutoff-Gehalt von 7,25 $/t Net Smelter Return ("NSR") angenommen (siehe Abschnitt Zusammenfassung der Ressourcenschätzung weiter unten).

NSR Klasse TonneKlasse Enthaltenes Metall

$/t n

cut-o

ff

Ag Au Pb Zn AgEqAg Au Pb Zn AgEq

(Mt) (g/t(g/t(%) (%) (g/t(Moz(koz(Mlb(Mlb(Moz

) ) ) ) ) ) ) )

$7.25Gemesse128 22 0.080.310.5252 89 328 881 1,47212

/t n 0

Angegeb413 19 0.050.280.5147 255 707 2,544,66625

en 3 3

M&I 541 20 0.060.290.5148 344 1,033,426,13837

5 4 2

Abgelei108 14 0.030.190.3834 49 99 451 909 119

tet

1. Bitte beachten Sie den Abschnitt Unterstützende technische Offenlegung für vorsichtige Aussagen und zugrundeliegende Annahmen für die Ressource.

Sulfid-Ressourcenschätzung - Empfindlichkeit des NSR-Grenzwerts

Ein beträchtlicher Teil der sulfidischen Ressource bleibt auch bei höheren NSR-Cutoffs bestehen, wie in der nachfolgenden Grafik hervorgehoben wird. Bei einem NSR-Cut-off von 25 $/oz beträgt die gemessene und angezeigte Ressource 509 Moz AgEq1 mit einem Durchschnittsgehalt von 101 g/t AgEq1, was über 60 % der gesamten gemessenen und angezeigten Sulfidressource entspricht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.001.png

Anmerkung - Der NSR-Cut-off von 7,25 $/t ist der Berichts-Cut-off für Sulfidmineralisierungen.

OXID/ÜBERGANGSRESSOURCE:

Die Oxid-/Übergangsmineralisierung wird als alle Mineralisierungen kategorisiert, die sich an oder nahe der Oberfläche befinden und verwittert (Oxid) oder teilweise verwittert (Übergang) sind. Es wird davon ausgegangen, dass die Oxid-/Übergangsmineralisierung durch Haufenlaugung verarbeitet wird. Blei und Zink sind in der Ressource Oxid/Übergang nicht enthalten, da diese Metalle nicht durch Haufenlaugung gewonnen werden können. Die Tiefe der Oxid-/Übergangszone variiert innerhalb der Lagerstätte von etwa 20 m in der Zone Pozo de Plata bis zu einer Tiefe von bis zu 100 m in bestimmten Gebieten im Südkorridor und im äußersten Nordosten der Lagerstätte.

Bei der in der nachstehenden Tabelle dargestellten Oxid-/Übergangsressource wurde ein NSR-Cutoff von 4,78 $/t angenommen (siehe Abschnitt Zusammenfassung der Ressourcenschätzung unten).

NSR $/t Klasse Tonnen Klasse Enthaltenes % Oxid

cut Metall /

-off %

Übergan

g

Ag Au AgEqAg Au AgEq

(Mt) (g/t(g/t(g/t(Moz(koz(Moz

) ) ) ) ) )

$4.78/t Gemessen23 20 0.0625 15 43 19 92% / 8%

Angegebe75 19 0.0523 45 125 56 87% /

n 13%

M&I 98 19 0.0523 60 168 74 88% /

12%

Abgeleite35 16 0.0420 18 44 22 63% /

t 37%

1. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Unterstützende technische Offenlegung" für vorsichtige Aussagen und zugrunde liegende Annahmen für die Ressource

Oxid-/Übergangsressourcenschätzung - NSR-Cut-off-Empfindlichkeit

Ein Diagramm, das die Empfindlichkeiten gegenüber dem NSR-Cutoff-Wert zeigt, ist ebenfalls unten zu finden. Bei einem NSR-Cut-off von 15 $ beträgt die gemessene und angezeigte Oxid-Übergangsressource 26 Moz AgEq1 mit durchschnittlich 60 g/t AgEq1, was das hervorragende Potenzial unterstreicht, in den ersten Jahren der Lebensdauer der Mine einen bedeutenden Cashflow durch Haufenlaugung zu erzielen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.002.png

Hinweis - Der NSR-Cut-off von 4,84 $/t ist der Berichts-Cut-off für die Oxid-Übergangsmineralisierung.

ZUSAMMENFASSUNG DER RESSOURCEN:

Schätzung der Ressourcen:

- Die Ressource wurde von Rock Ridge Consulting Resource Geologists zusammengestellt. Mo Srivastava von Red Dot 3D wurde beauftragt, eine unabhängige Prüfung der Ressourcenschätzungsmethodik vorzunehmen.

- Der unterstützende Bohrdatensatz besteht aus 224.000 m Bohrungen (517 Bohrlöcher); von diesen Bohrungen wurden 92.000 m Bohrungen (225 Bohrlöcher) durch das Unternehmen abgeschlossen.

- Die Ressource berücksichtigt geologische und strukturelle Beschränkungen und ist eine Grubenressource mit insgesamt 782 Mt Mineralressourcen und 893 Mt Abfällen.

Net Smelter Return (NSR) cut-off:

- Die NSR ist definiert als der Nettoerlös aus dem Metallverkauf (unter Berücksichtigung der metallurgischen Gewinnung und der Zahlungsverpflichtungen) abzüglich der Behandlungskosten und der Raffinierungsgebühren.

- Sulfid-Mineralressourcen werden mit einem NSR-Cutoff-Wert von 7,25 $/t gemeldet, der auf den geschätzten Verarbeitungs- und G&A-Kosten für die Sulfidmineralisierung basiert.

- Oxid-/Übergangsmineralressourcen werden mit einem NSR-Cutoff-Wert von 4,78 $/t gemeldet, der auf den geschätzten Verarbeitungs- und G&A-Kosten für Oxid-/Übergangsmineralisierungen basiert.

Grubenbeschränkung und NSR-Berechnungsannahmen:

- Die wichtigsten Annahmen werden im Folgenden direkt skizziert (die vollständige Liste der Annahmen ist im Anhang zu finden):

o Rohstoffpreise: Ag - $24,00/oz, Au - $1.800/oz, Pb - $1,10/lb, Zn - $1,20/lb.

o Metallurgische Ausbeuten: stammen aus dem Testprogramm 2021 des Unternehmens - Sulfide basieren auf Closed-Cycle-Testarbeiten und Oxide/Übergänge auf groben Bottle-Roll-Testarbeiten.

o Betriebskosten:

§ Die Basisabbaukosten von 1,54 $/t für Erz und 1,64 $/t für Abfälle (mit zusätzlichen Kosten von 0,024 $/t pro 10 m Bank unterhalb der Höhe von 1550) wurden von AGP Mining Consultants Inc. entwickelt.

§ Die Verarbeitungskosten von 6,39 $/t für die Mühle/Flotation und 3,92 $/t für die Haufenlaugung sowie die Gemeinkosten von 0,86 $/t wurden von Ausenco Engineering Canada Inc. ermittelt.

o Grubenneigung: Die Annahmen zur Grubenneigung basieren auf einer Bewertung der Grubenneigung, die von Knight Piésold and Co. (USA) durchgeführt wurde.

- Die Annahmen zu den Rohstoffpreisen orientierten sich an der Vorschrift NI 43-101, wonach die Ressource "vernünftige Aussichten" auf einen wirtschaftlichen Abbau haben muss. Das Unternehmen plant, für die PEA ein konservativeres Preisdeck zu verwenden.

Wachstumschancen:

- Zielgebiete mit großen Tonnagen: Nachfolgebohrungen historischer Bohrlöcher, die viel versprechende Abschnitte im äußersten Nordosten der Lagerstätte innerhalb des Bereichs 6 ergaben (siehe Schätzungsbereiche unten).

- Hochgradige Aderziele: Zukünftige Bohrungen zur Erprobung von Erweiterungen entlang des Streichs und in der Tiefe bei Todos Santos und entlang des Streichs nordöstlich des Josefina-Aderverlaufs.

UNTERSTÜTZENDE TECHNISCHE OFFENLEGUNG:

- Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

- AgEq für die Sulfidressource wird berechnet als Ag + (Au x 16,07) + (Pb x 32,55) + (Zn x 35,10); diese Faktoren basieren auf Rohstoffpreisen von Ag - 24,00 $/oz, Au - 1.800 $/oz, Pb - 1,10 $/lb, Zn - 1,20 $/lb und angenommenen Gewinnungsraten von Ag - 84 %, Au - 18 %, Pb - 87 % und Zn - 88 %.

- AgEq für die Oxid-/Übergangsressource wird als Ag + (Au x 87,5) berechnet; dieser Faktor basiert auf Rohstoffpreisen von Ag - 24,00 $/oz und Au - 1.800 $/oz und angenommenen Gewinnungsraten von Ag - 60 % und Au - 70 %.

- Die Ressource wird durch eine Grubenoptimierung eingeschränkt; unterstützende Parameter für diese Grubeneinschränkung sind im Abschnitt Grubeneinschränkungsparameter im nachstehenden Anhang enthalten.

- Die einzelnen Metalle werden zu 100 % des In-situ-Gehalts angegeben.

- Die gemeldeten Sensitivitäts-Cutoffs sind eine Teilmenge der Grubenressourcen.

- Das Datum des Inkrafttretens der Ressource ist der 20. Oktober 2021 und basiert auf Bohrungen bis Juli 2021.

- Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar.

- Es sind keine rechtlichen, politischen, ökologischen oder sonstigen Risiken bekannt, die die potenzielle Erschließung der Ressource wesentlich beeinträchtigen könnten.

- Ein vollständiger technischer Bericht wird in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt und innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht.

APPENDIX:

Einen Anhang mit den folgenden Informationen finden Sie am Ende der Mitteilung oder unter dem folgenden Link: Anhang

- Methodik der Ressourcenabschätzung

- Bereiche der Schätzung

- Variabilität & Kappung

- Grubeneinschränkungsparameter

- Längsschnitte / Querschnitte

- Ressource NSR Cut-off-Tabellen

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der wenigen Silberprojekte weltweit, das Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und wird von einer branchenführenden Bilanz mit über 75 Millionen C$ unterstützt, die für aggressive Explorationen, Ressourcenerweiterungen und zukünftige Erschließungen zur Verfügung stehen. Discovery wurde 2020 mit dem TSX Venture 50 Award und 2021 mit dem OTCQX Best 50 Award ausgezeichnet.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von R. Mohan Srivastava geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist. Herr Srivastava ist Berater von Red Dot 3D, einem geologischen Beratungsunternehmen, das sich auf die Schätzung von Mineralressourcen spezialisiert hat, und gilt im Sinne von Abschnitt 1.5 von NI 43-101 als von Discovery "unabhängig".

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

APPENDIX

METHODIK DER RESSOURCENSCHÄTZUNG:

Ressourcen-Datenbank: Die Ressourcendatenbank umfasst insgesamt 224.148 m an Probenahmen in 517 Bohrlöchern. Von den gesamten Bohrlöchern in der Datenbank sind 221.839 m an Proben aus 478 Bohrlöchern in der Ressource enthalten. Insgesamt 91.713 m (225 Bohrlöcher) wurden vom Unternehmen fertiggestellt; der Rest wurde zwischen 2009 und 2017 gebohrt. Die in 195.553 m Bohrkern protokollierten lithologischen Typen wurden verwendet, um ein aktualisiertes geologisches Modell der Lagerstätte zu erstellen.

Zusammenstellung: Der Bohrkern von Cordero wurde überwiegend in Abständen von 2 m oder weniger beprobt. Die Untersuchungsaufzeichnungen wurden mit einem Domänencode versehen und dann zu Intervallen von etwa 2 m zusammengesetzt. Das zusammengesetzte Intervall wurde bei Bedarf variiert, um zu vermeiden, dass sich an den Domänengrenzen oder an den Enden der Bohrlöcher zu kurze Zusammensetzungen bilden.

Abschätzungsgebiete: Es wurden sechs Schätzungsgebiete erstellt, die durch Hauptverwerfungen begrenzt sind. Innerhalb jeder dieser sechs Domänen gibt es zwei Unterdomänen: eine hochgradige Unterdomäne und eine mittel- bis niedriggradige Stockwork-Domäne. Ein zusätzliches Untergebiet, das einen größtenteils unfruchtbaren, glomerophyrischen Gang darstellt, wurde ebenfalls modelliert. Die harten Grenzen des Blockmodells wurden dann auf diese dreizehn geschätzten Unterbereiche angewendet. Eine grafische Darstellung der Schätzungsbereiche ist in der nachstehenden Übersichtskarte enthalten.

Kappung: Das Vorhandensein hochgradiger Ausreißerwerte wurde untersucht, da diese Werte mit geringer Wahrscheinlichkeit die Schätzung negativ beeinflussen könnten. In allen Schätzbereichen und für alle Elemente waren die hochgradigen Ausreißer nicht in einem bestimmten Gebiet konzentriert, sondern über jeden Bereich verteilt. Geeignete Kappungsgrenzen wurden durch die Untersuchung von Variationskoeffizienten, Wahrscheinlichkeitsgrafiken und Dezilgrafiken ausgewählt. Die auf den zusammengesetzten Datensatz angewendete Kappung führte zu einer Verringerung des Gesamtsilbergehalts um 1,6 % und zu einer Verringerung des Gesamtmetallgehalts (Ag-Au-Pb-Zn) um 1,8 %. Zusätzliche geostatistische Daten, die die Variabilität und die Kappung für jede Unterdomäne zusammenfassen, sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Variographie und Interpolation: Experimentelle paarweise relative Halbvariogramme wurden für jedes Metall in jedem mineralisierten Bereich berechnet und modelliert. Sphärische Zweistrukturmodelle wurden an alle experimentellen Halbvariogramme angepasst. In allen Bereichen gab es genügend Proben, um akzeptable experimentelle Halbvariogramme für jedes Metall zu erstellen. In den meisten Fällen wurde eine starke Anisotropie beobachtet, weshalb richtungsabhängige Variogramm-Modelle verwendet wurden. Die Nugget-Werte (d. h. die Probenvariabilität in geringem Abstand) wurden anhand von Bohrlochvariogrammen ermittelt. Die Nugget-Werte betrugen im Durchschnitt etwa 33 % des gesamten Schwellenwertes für alle Elemente in allen Bereichen. Die Hauptachsenbereiche für die kurze erste Struktur aller Variogramme lagen bei etwa 25 m und die Bereiche für die zweite Struktur bei durchschnittlich 115 m. Anisotrope Suchradien mit variablen Ausrichtungen entlang der Mineralisierungstrends wurden verwendet, um Daten auszuwählen, die als Grundlage für Blockschätzungen dienen. Die Suchradien basierten auf den Variogrammbereichen. Mit Hilfe von Ordinary Kriging wurden alle Blöcke in drei Schätzungsdurchgängen in das Modell aufgenommen.

Blockmodell: Das Blockmodell wurde so konstruiert, dass es die Domänenvolumina mit 20 m x 5 m x 10 m in X-, Y- und Z-Richtung füllte, die auf einen Azimut von 55 gedreht wurden, um die Datendichte und die schmalere, steil abfallende Form der Lagerstätte bestmöglich darzustellen und die Zahl der Blöcke, die nicht durch Daten gestützt werden, zu minimieren. Eine genaue Darstellung des Domänenvolumens wurde dadurch erreicht, dass an den Domänengrenzen Unterblöcke erstellt werden konnten. Jede übergeordnete Zelle konnte in X-, Y- und Z-Richtung aufgeteilt werden. Für beide oben beschriebenen Größen der Mutterzellen wurden die Blöcke in X- und Y-Richtung geteilt, wobei eine Mindestgröße von 2,5 m möglich war und die Höhe des Blocks genau an der Drahtgittergrenze abgeschnitten wurde. Jedem Unterblock wurde die für den übergeordneten Block abgeleitete Schätzung zugewiesen.

Klassifizierung: Das Blockmodell wurde in gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcenkategorien eingeteilt. Den Blöcken wurde eine vorläufige Klassifizierung zugewiesen, die auf der Variografie, den Bohrlochabständen und der Anzahl der Proben in jedem Durchgang sowie auf dem Gebiet basiert. Die Suchabstände für den ersten Durchgang betrugen die Hälfte des Variogrammbereichs; dies wurde als erste Klassifizierung für die Zuordnung der Blöcke zur Kategorie Gemessene Ressourcen verwendet. Die Blöcke, die im zweiten Durchgang geschätzt wurden, hatten einen Suchabstand von der vollen Variogramm-Reichweite und wurden der Ressourcenkategorie Angezeigt zugeordnet. Die im dritten Durchgang geschätzten Blöcke, die eine entspannte Suche bis zum Dreifachen des Bereichs zuließen, wurden der Kategorie "Abgeleitete Ressourcen" zugewiesen. Die vorläufigen Klassifizierungsgrenzen wurden dann angepasst, um die Kontinuität der Blöcke innerhalb der entsprechenden Ressourcenkategorie zu gewährleisten.

Profil des Deckgebirges/Verwitterung: Bohrprotokolle, die das verwitterte oberflächennahe Material vom unverwitterten darunter liegenden Gestein unterscheiden, sowie eine Übergangszone wurden verwendet, um Oberflächen für Oxid-, Übergangs- und frisches Material zu modellieren. Diese Flächen wurden in das Modell einbezogen, um die Dichtewerte zu schätzen und die Blöcke den einzelnen Kategorien zuzuordnen. Aus den Bohrprotokollen wurde auch ein Überlagerungsvolumen modelliert. Die Unterseite der Abraumoberfläche wurde verwendet, um die Gehaltsschätzungen abzuschneiden.

Schüttdichte: Für Rhyodazit, Siltstein und zwei Brekzienproben lagen Dichtewerte aus metallurgischen Versuchen vor. Für die Lithotypen Dyke und Hornfels wurden keine Messungen vorgenommen. Insgesamt wurden 1501 Schüttdichtemessungen an Pulpen für die Oxidzone, 355 Messungen für die Übergangszone und 5244 Pulpenmessungen für frisches Gestein durchgeführt, so dass ein umfangreicher Datensatz zur Pulpendichte vorliegt. Die Dichten wurden berechnet, indem die Unterschiede zwischen den Messungen der Zellstoffdichte und den Werten der metallurgischen Proben für Rhyodazit und Siltstein faktorisiert wurden. Die sich daraus ergebenden Werte wurden den Lithotypen Dyke und Hornfels zugeordnet. Jedem der sechs modellierten Lithotypen wurde ein durchschnittlicher Dichtewert zugewiesen. Die Dichtewerte für die Oxid- und Übergangsbereiche jedes Lithotyps wurden um weitere 4 % verringert und auf die Oxidblöcke angewandt.

SCHÄTZUNGSDOMÄNEN

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.003.jpeg

VARIABILITÄT & KAPPUNG - HOCHGRADIGE SUBDOMÄNEN

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.004.png

VARIABILITÄT & DECKELUNG - STOCKWORK SUB-DOMAINS

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.005.png

GRUBENEINSCHRÄNKUNGSPARAMETER:

Die Mineralressource wird durch eine Grubenoptimierung eingeschränkt, die auf den folgenden Parametern basiert:

PARAMETER UNITS Ag Au Pb Zn

ROHSTOFFPREISE $/oz ode$24.00 $1,800 $1.10 $1.20

r

$/

lb

ROYALTY % 0.5% 0.5% - -

ANNAHMEN ZUR Fünf Sektoren wurden auf der

GRUBENNEIGUNG Grundlage von Kernbohrungen und zwei

geotechnischen Bohrungen mit Winkeln

zwischen den Rampen von 40o bis 59o

modelliert

PROZESSRÜCKGEWINNUNGEN

Haufenlaugung % 60% 70% - -

(Oxid/Übergang)

Flotation (Sulfid)

Brekzie - Vulkanisch

Rückgewinnung zu % 79% 13% 91% -

Pb-Konzentrat

Rückgewinnung zu % 11% 7% - 88%

Zn-Konzentrat

Brekzie - Sedimentär

Rückgewinnung zu % 75% 12% 89% -

Pb-Konzentrat

Rückgewinnung zu % 9% 4% - 86%

Zn-Konzentrat

Vulkanisch

Rückgewinnung zu % 70% 13% 85% -

Pb-Konzentrat

Rückgewinnung zu % 13% 6% - 81%

Zn-Konzentrat

Sedimentäres

Rückgewinnung zu % 70% 13% 83% -

Pb-Konzentrat

Rückgewinnung zu % 10% 5% - 89%

Zn-Konzentrat

METALLVERGÜTUNG

Dore 98% 99.9% - -

(Haufenlaugung)

Konzentrat

(Flotation)

Pb-Konzentrat 95% 95% 95% -

Zn-Konzentrat 70% 70% - 85%

BETRIEBSKOSTEN Basis Pro 10m unter

1550

elev.

Bergbaukosten - Erze$/t $1.54 +$0.024

abgebau 1550

t

Bergbaukosten - $/t $1.64 +$0.024

Abfall abgebau 1550

t

Verarbeitungskosten $/t $3.92

- Haufenlaugung gestape

(14.000 lt

tpd)

Aufbereitungskosten $/t $6.39

- Flotation (40.000 gefräst

tpd)

G&A (40.000 tpd) $/t $0.86

gefräst

BEHANDLUNGS-/RAFFINIERU

NGSKOSTEN

Behandlungsgebühr - $/dmt $100

Pb

con

Behandlungsgebühr - $/dmt $200

Zn

con

Ag Raffinierlohn - P$/oz $1.00

b

con

LÄNGSSCHNITTE / QUERSCHNITTE:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.006.jpeg

Langer Abschnitt A-A'

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.007.png

Langer Abschnitt B-B'

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.008.png

Querschnitt C-C'

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.009.png

Querschnitt D-D'

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.010.png

Querschnitt E-E'

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.011.png

RESSOURCE NSR CUT-OFF SENSITIVITIES:

Sulfid-Ressource

NSR KlasseTonneKlasse Enthaltenes Metall

$/t n

cut-off

Ag Au Pb Zn AgEqAg Au Pb Zn AgEq

(Mt) (g/t(g/t(%) (%) (g/t(Moz(koz(Mlb(Mlb(Moz

) ) ) ) ) ) ) )

$7.25/t Gemes128 22 0.080.310.5252 89 328 881 1,47212

sen 0

Angeg413 19 0.050.280.5147 255 707 2,544,66625

eben 3 3

M&I 541 20 0.060.290.5148 344 1,033,426,13837

5 4 2

Abgele108 14 0.030.190.3834 49 99 451 909 119

itet

$15.00/ Gemes62 36 0.120.530.8183 70 242 715 1,09164

t sen 7

Angeg184 32 0.080.480.8478 188 474 1,943,40463

eben 3 9

M&I 245 33 0.090.490.8380 259 716 2,654,50627

8 6

Abgele35 24 0.040.340.6659 27 47 267 510 66

itet

$25.00/ Geme40 45 0.150.691.00105 59 197 608 888 136

t ssen

Ange117 41 0.100.621.0699 152 374 1,592,72373

geben 2 6

M&I 157 42 0.110.641.04101 211 571 2,203,61509

0 3

Abgele16 34 0.060.470.8881 17 29 169 314 42

itet

- Bitte lesen Sie den Abschnitt "Unterstützende technische Offenlegung", um sich über die vorsichtigen Aussagen und die zugrunde liegenden Annahmen für die Ressource zu informieren.

Oxid/Übergang Ressource

NSR $/t cuKlasse Tonnen Klasse Enthaltenes % Oxid

t Metall / %

-off Trans

Ag Au AgEqAg Au AgEq

(Mt) (g/t(g/t(g/t(Moz(koz(Moz

) ) ) ) ) )

$4.78/t Gemessen23 20 0.0625 15 43 19 92% / 8%

Angegebe75 19 0.0523 45 125 56 87% /

n 13%

M&I 98 19 0.0523 60 168 74 88% /

12%

Abgeleite35 16 0.0420 18 44 22 63% /

t 37%

$10.00/t Gemessen8 36 0.0843 9 19 10 91% / 9%

Angegebe20 37 0.0844 24 49 28 89% /

n 11%

M&I 28 37 0.0843 33 68 39 90% /

10%

Abgeleite8 30 0.0736 8 18 9 41% /

t 59%

$15.00/t Gemessen4 51 0.0959 6 11 7 89% /

11%

Angegebe10 53 0.0961 17 29 19 90% /

n 10%

M&I 14 52 0.0960 23 39 26 90% /

10%

Abgeleite4 37 0.0945 5 11 6 45% /

t 55%

- Bitte lesen Sie den Abschnitt "Unterstützende technische Offenlegung", um sich über die vorsichtigen Aussagen und die zugrunde liegenden Annahmen für die Ressource zu informieren.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62135

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62135&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2546771072

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.