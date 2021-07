IRW-PRESS: District Metals Corp.: District schließt endgültige Vereinbarung über den Erwerb des Konzessionsgebiets Svärdsjö im Bergbaugebiet Bergslagen in Schweden ab

22. Juli 2021 - District Metals Corp. (TSX-V: DMX) (FWB: DFPP); (District oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von EMX Royalty Corp. (TSX-V: EMX) (EMX) eine endgültige Kaufvereinbarung datiert mit 20. Juli 2021 (die Kaufvereinbarung) unterzeichnet hat, um sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Svärdsjö (Abbildungen 1 und 2) im ertragreichen Gebiet Bergslagen in Schweden - dem Standort der Mine Garpenberg von Boliden und der Mine Zinkgruvan von Lundin Mining - zu erwerben. Nach Abschluss der Übernahme des Konzessionsgebiet Svärdsjö wird sich das Unternehmen nach wie vor in erster Linie auf den aggressiven Ausbau des äußerst höffigen Konzessionsgebiets Tomtebo konzentrieren.

Garrett Ainsworth, CEO von District, sagt dazu: Seit dem Erwerb unseres Vorzeigekonzessionsgebiets Tomtebo im Juni 2020 ist unser Vertrauen in das Potenzial für die Entdeckung einer bedeutenden hochgradigen polymetallischen Lagerstätte im Gebiet Bergslagen nur gestiegen. Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir zahlreiche Konzessionsgebiete geprüft, um das Konzessionsgebiet Tomtebo im Rahmen unserer Unternehmensziel, ein vorherrschendes Explorations- und Erschließungsunternehmen im Gebiet Bergslagen zu werden, zu ergänzen. Der Erwerb des Konzessionsgebiets Svärdsjö ist eine große Bereicherung unseres Konzessionsportfolios, da es sich hierbei um ein Konzessionsgebiet in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium mit mehreren historischen Minen und Vorkommen handelt, die hochgradige polymetallische Ziele aufweisen - ähnlich wie unser Konzessionsgebiet Tomtebo. Es freut uns sehr, unseren zweiten Erwerb eines Konzessionsgebiets im Gebiet Bergslagen von unserem Partner EMX abzuschließen.

Wichtigste Eckdaten des Konzessionsgebiets Svärdsjö

- Svärdsjö ist ein Konzessionsgebiet in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium mit 1.037 ha Grundfläche, das sich rund 200 km nordwestlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm befindet.

- Die von Boliden betriebene Mine Garpenberg befindet sich 45 km im Südosten und die historische Mine Falun liegt 15 km südwestlich. Die Mine Zinkgruvan von Lundin befindet sich 200 km südwestlich.

- Svärdsjö liegt 25 km nördlich des Konzessionsgebiets Tomtebo und enthält ähnliche Muttergesteine, Strukturen sowie Alterations- und Mineralisierungstypen wie die Mine Garpenberg, die historische Mine Falun und das Konzessionsgebiet Tomtebo.

- Auf dem Konzessionsgebiet Svärdsjö befinden sich mehrere historische Minen, zahlreiche mineralisierte Prospektionsgebiete und viele unerprobte Ziele.

- Die Bergbauaktivitäten reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück und die Aufzeichnungen zeigen, dass die historische Mine Svärdsjö (1887 bis 1989) 1,03 Mio. t mit 112 g/t Ag, 6,0 % Zn, 2,7 % Pb, 0,6 % Cu und 0,4 g/t Au produzierte1.

- Der Abbau in der historischen Mine Svärdsjö reichte bis in eine Tiefe von 390 m, wo die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens offen zu sein scheint. In der Mine Garpenberg von Boliden und in der Mine Zinkgruvan von Lundin Mining erfolgt der Abbau derzeit in Tiefen von 1.400 m bzw. 1.300 m.

- Zwischen 2009 und 2019 führte Boliden auf dem Konzessionsgebiet Svärdsjö umfassende Explorationsarbeiten durch. Boliden wurde keine Verlängerung seiner Explorationsgenehmigung gewährt und EMX erwarb das Konzessionsgebiet Svärdsjö.

Die Kaufvereinbarung

Gemäß der Kaufvereinbarung wird District sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Svärdsjö zu den folgenden wesentlichen Bedingungen erwerben:

- Bei Abschluss der geplanten Transaktion wird District (i) eine Barzahlung in Höhe von 35.000 Dollar an EMX leisten und (ii) 1.659.084 Stammaktien von District an EMX begeben, wodurch sich die Beteiligung von EMX an District von 8,0 % auf 9,9 % erhöht (auf nicht verwässerter Basis).

- Um die Rechte am Konzessionsgebiet zu behalten, muss District (i) innerhalb von fünf Jahren nach dem Abschluss der geplanten Transaktion berechtigte Ausgaben in Höhe von 1.000.000 Dollar für das Konzessionsgebiet Svärdsjö tätigen, und zwar mindestens 150.000 Dollar pro Jahr, und (ii) innerhalb von fünf Jahren nach dem Abschluss der geplanten Transaktion Bohrungen über mindestens 3.500 m absolvieren.

- Bei Bekanntgabe einer Mineralressourcenschätzung und einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) wird District jeweils eine Gebühr von 275.000 Dollar bzw. in Ermangelung einer Mineralressourcenschätzung und/oder einer PEA einen Gesamtbetrag von 550.000 Dollar bei einer Erschließungsentscheidung an EMX zahlen. Der Betrag kann entweder in bar oder in Form von Stammaktien von District (auf Grundlage des 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittsbörsenkurses der Stammaktien von District an der TSX Venture Exchange) entrichtet werden.

- District wird EMX die Gebühr für die Mineralkonzession für die Jahre 2 und 3 zurückerstatten, die von EMX im Voraus bezahlt wurde, was in etwa 2.500 Dollar entspricht.

- District wird EMX eine NSR-Lizenzgebühr von 2,5 % auf das Konzessionsgebiet Svärdsjö gewähren, wobei die Möglichkeit für District besteht, ein Fünftel (0,5 %) der Lizenzgebühr jederzeit innerhalb von sechs Jahren ab dem Abschluss der geplanten Transaktion für 2.000.000 Dollar zurückzukaufen. In diesem Zusammenhang wird District jährliche Vorauszahlungen in Höhe von 25.000 Dollar ab dem dritten Jahrestag des Abschlusses der geplanten Transaktion leisten, die sich jedes Jahr um 10.000 Dollar auf bis zu maximal 75.000 Dollar pro Jahr erhöhen.

Abbildung 1: Die Mineralkonzessionen von District Metals im Bergbaugebiet Bergslagen

Anmerkung: Die nahegelegenen Minen bieten einen geologischen Kontext für die Konzessionsgebiete von District, sind jedoch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass die Konzessionsgebiete eine Mineralisierung mit ähnlichen Tonnagen oder Gehalten beherbergen.

Abbildung 2: Lageplan des Konzessionsgebiets Svärdsjö

Anmerkung: Die nahegelegenen Minen bieten einen geologischen Kontext für die Konzessionsgebiete von District, sind jedoch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass die Konzessionsgebiete eine Mineralisierung mit ähnlichen Tonnagen oder Gehalten beherbergen.

Referenzen

1 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Map Viewer: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-malm-mineral.html

2 Allen, R.L., Lundström, I., Ripa, M., und Christofferson, H., 1996: Facies analysis of a 1.9 Ga, continental margin, back-arc, felsic caldera province with diverse Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) sulfide and Fe oxide deposits, Bergslagen region, Sweden: Economic Geology, v. 91, S. 979-1008.

3 Ed. Eilu, Pasi, 2012: Geological Survey of Finland, Special Paper 53, Metallogenic areas in Sweden.

4 Bericht des Geologischen Dienstes von Schweden grb_097, 1997.

5 https://www.boliden.com/globalassets/operations/exploration/mineral-resources-and-mineral-reserves-pdf/2020/resources-and-reserves-garpenberg-2020-12-31.pdf

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt oder von ihm genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr Ainsworth hat keine der Informationen zu den Konzessionsgebieten oder Projekten, auf die hierin Bezug genommen wird, ausgenommen die Konzessionsgebiete Svärdsjö und Tomtebo, verifiziert. Eine Mineralisierung in einem anderen Konzessionsgebiet, auf das hierin Bezug genommen wird, lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten Svärdjsö oder Tomtebo zu.

Über District Metals Corp.

District Metals Corp. wird von Branchenexperten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie vorweisen können. Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, durch einen disziplinierten, wissenschaftsbasierten Ansatz vielversprechende Mineralkonzessionsgebiete zu suchen, zu erkunden und zu erschließen, um einen Aktionärswert und Vorteile für andere Interessensvertreter zu schaffen.

Das Konzessionsgebiet Tomtebo, das sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet, liegt im Bergbaugebiet Bergslagen im Süden von Schweden und steht im Mittelpunkt der Arbeiten des Unternehmens. Das Konzessionsgebiet Tomtebo umfasst 5.144 Hektar und befindet sich zwischen der historischen Mine Falun und der Mine Garpenberg von Boliden, die etwa 25 Kilometer weiter nordwestlich bzw. südöstlich liegen. Zwei historische Minen und zahlreiche Vorkommen mit mehreren Metallen befinden sich im Konzessionsgebiet Tomtebo entlang eines etwa 17 Kilometer langen Abschnitts, der eine ähnliche Geologie, Struktur, Alteration und VMS/SedEx-artige Mineralisierung aufweist wie andere bedeutsame Minen innerhalb dieser Region. Die Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens bei den historischen Minen im Konzessionsgebiet Tomtebo offen ist, wurde nicht weiterverfolgt und im Konzessionsgebiet wurden noch nie moderne systematische Explorationen durchgeführt.

Nähere Informationen zum Konzessionsgebiet Tomtebo entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Update Technical Report on the Tomtebo Project, Bergslagen Region of Sweden vom 15. Oktober 2020, der am 26. Februar 2021 überarbeitet und erneut veröffentlicht wurde. Dieser kann auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Für das Board of Directors

Garrett Ainsworth

President und Chief Executive Officer

(604) 288-4430

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen in Bezug auf das Unternehmen, die als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen identifiziert werden, wie z.B. plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, es besteht eine Gelegenheit, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, geht davon aus, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücken oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus beinhalten Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Vorhersagen, Hinweise, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, stellen keine historischen Fakten dar, sondern die Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung in Bezug auf das Unternehmen beinhalten unter anderem Aussagen über: die Absicht des Unternehmens, sich nach Abschluss der Übernahme des Konzessionsgebiets Svärdsjö weiterhin auf die Weiterentwicklung seines Schlüsselkonzessionsgebiets, des äußerst höffigen Konzessionsgebiets Tomtebo, zu konzentrieren; das Vertrauen des Unternehmens in das Potenzial zur Entdeckung einer hochgradigen polymetallischen Lagerstätte im Gebiet Bergslagen; das Ziel des Unternehmens, ein vorherrschendes Explorations- und Erschließungsunternehmen im Gebiet Bergslagen zu werden; die Ansicht des Unternehmens, dass es hochgradige polymetallische Ziele auf dem Konzessionsgebiet Svärdsjö ermittelt hat, die jenen auf dem Konzessionsgebiet Tomtebo ähneln.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen angesichts seiner Erfahrung und Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen hat sowie unter den gegebenen Umständen (Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung) für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der Zuverlässigkeit historischer Daten und der Genauigkeit der öffentlich berichteten Informationen bezüglich vergangener und historischer Minen im Bergbaugebiet Bergslagen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung geplanter Explorationsaktivitäten aufzubringen, die Unternehmenskapazität aufrechtzuerhalten und die Anforderungen an die Explorationsausgaben, die in der endgültigen Kaufvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Verkäufer des Konzessionsgebiets Tomtebo (die Kaufvereinbarung für Tomtebo) festgelegt sind, bis zu den darin festgelegten Zeitpunkten zu erfüllen; und der Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf folgende Faktoren: die Verlässlichkeit historischer Daten bezüglich der Konzessionsgebiete des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung der geplanten Exploration aufzubringen (einschließlich der Durchführung der Explorationsausgaben, die in der endgültigen Kaufvereinbarung vorgeschrieben sind, andernfalls verwirkt das Unternehmen das Konzessionsgebiet Tomtebo ohne Rückzahlung des Kaufpreises); die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; der negative operative Cashflow des Unternehmens und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzmittel; die Ungewissheiten, die mit Explorationsaktivitäten im Frühstadium verbunden sind, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, des behördlichen Prozesses, des Nichterhalts notwendiger Genehmigungen und Zulassungen, technischer Probleme, möglicher Verzögerungen, unerwarteter Ereignisse und der Fähigkeit des Managements, seine zukünftigen Pläne auszuführen und umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen und Mineralreserven zu identifizieren; die beträchtlichen Ausgaben, die erforderlich sind, um Mineralreserven durch Bohrungen und die Schätzung von Mineralreserven oder Mineralressourcen zu ermitteln; die Abhängigkeit des Unternehmens von einem wesentlichen Projekt, dem Konzessionsgebiet Tomtebo; die Ungewissheit von Schätzungen, die zur Quantifizierung von Mineralisierungen verwendet werden; Änderungen staatlicher Vorschriften; die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften; der Wettbewerb um künftige Ressourcenakquisitionen und qualifiziertes Branchenpersonal; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Eigentumsansprüche; Interessenkonflikte; Umweltgesetze und -vorschriften und damit verbundene Risiken, einschließlich der Gesetzgebung zum Klimawandel; Landrekultivierungsanforderungen; Änderungen der Regierungspolitik; die Volatilität des Aktienkurses des Unternehmens; Schwankungen des Aktienkurses des Unternehmens; die Unwahrscheinlichkeit, dass Aktionäre Dividenden vom Unternehmen erhalten; potenzielle zukünftige Akquisitionen und Joint Ventures; Infrastrukturrisiken; Schwankungen der Nachfrage nach und der Preise von Gold, Silber und Kupfer; Wechselkursschwankungen; Gerichtsverfahren und die Vollstreckbarkeit von Urteilen; Risiken im Zusammenhang mit dem Fortbestand des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit den Informationstechnologiesystemen des Unternehmens und Cyber-Sicherheitsrisiken; und Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Epidemien oder Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, einschließlich des jüngsten Ausbruchs von COVID-19. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Faktoren und Annahmen erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Liste der Faktoren und Annahmen darzustellen, die Einfluss auf das Unternehmen haben könnten. Diese Faktoren und Annahmen sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen genannten Erwartungen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Außerdem liegen viele dieser Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt bzw. von ihm geprüft und genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

