Blaue Innovation zum Weltwassertag: Diese Unternehmen sorgen für einen guten Umgang mit Wasser: Water Ways Technologies, Veolia Environnement, Danaher Corp.

Am 22. März ist es wieder so weit: Dann wird auf der ganzen Welt an die blaue Ader der Erde erinnert. Am Weltwassertag steht das wichtigste Lebenselixier im Mittelpunkt, welches die Menschheit zu bieten hat. Wasser ist nicht nur ein klassischer Rohstoff - und selbstverständlich ist es der Zugang zu Trinkwasser ebenfalls nicht: Rund 2,2 Milliarden Menschen müssen ohne regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser auskommen. Fast eine Milliarde Menschen fehlt es beim Trinkwasser sogar an der Grundversorgung. Auch die Verunreinigung des Wassers ist dramatisch. Krankheiten verbreiten sich besonders schnell, die Hygiene wird zum lebensbedrohlichen Problem. Die Knappheit von sauberem Wasser verhindert sogar Schulbildung, da Kinder oft lange Wege gehen müssen, um dieses zu beschaffen.

Um an den nächsten Weltwassertagen weniger dramatische Zahlen vermelden zu müssen, braucht es innovative Unternehmen, welche für moderne Technologien rund um das Wasser sorgen und die Aufbereitung auf ein neues Level heben. Der Umgang mit Wasser ist entscheidend. Die gute Nachricht: Derartige Unternehmen gibt es - und zwar in vielen Regionen der Welt. Eines davon stellt Water Ways Technologies ( ISIN: CA9411881043 ) dar, welches intelligente Bewässerungssysteme mit fortschrittlicher Technologie entwickelt und produziert. Nordamerika ist ohnehin ein Hotspot für Wasser-Unternehmen rund um die Technologie und Aufbereitung. American Water Works ( ISIN: US0304201033 ), Danaher Corp. ( ISIN: US2358511028 ) und Xylem ( ISIN: US98419M1009 ). Auch in Deutschland gibt es mit Dr. Hönle (

ISIN: DE0005157101 ) und KSB ( ISIN: DE0006292006 ) spannende Aktienunternehmen in diesem Bereich.

Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043): Das kanadische Unternehmen gehört zu den Aktienunternehmen, welche durch moderne Technologien ihren Beitrag für einen besseren Umgang mit Wasser leisten. Der Betrieb aus der Agrotech-Branche hat sich auf Bewässerungslösungen spezialisiert, die vor allem für landwirtschaftliche Produzenten interessant sind. Seit dem Jahr 2021 können Sie die Aktie von Water Ways auch an der deutschen Börse handeln. Die jüngsten Erfolge sind spannend: Im Februar konnte das größte Bewässerungsprojekt der Unternehmensgeschichte an Land gezogen werden, Anfang März kamen dann zwei Projekte für intelligente Bewässerungssysteme in Kanada hinzu, in einem Wert von 500.000 CAD$.

Veolia Environnement ( ISIN: FR0000124141 ): Das französische Unternehmen hat seinen Sitz im Paris und unterhält die Geschäftsschwerpunkte in den Bereichen Wasser und Abwasser. Außerdem ist Veolia in der Energieversorgung tätig. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen rund 170.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Danaher Corp. (ISIN: US2358511028): Der Mischkonzern aus den Vereinigten Staaten ist sowohl an der New Yorker Börse, als auch im S&P 100 gelistet. Danaher wurde im Jahr 1969 gegründet und steht seitdem für innovative Ideen und Lösungen rund um Wasser. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Washington D.C.

OEkoWorld Water for Lif ( ISIN: LU0332822492 ): Über 90 Prozent dieses Fonds können dem Bereich Ökologie und Ethik zugeordnet werden. Top-Holdings sind Advanced Drainage Systems ( ISIN: US00790R1041 ) und Watts Water Technologies (

ISIN: US9427491025 ).

Allianz GIF - Allianz Global Water ( ISIN: LU2226248511 ): Fast 50 Prozent der Unternehmen in diesem Fonds kommen aus den USA, knapp über 10 Prozent aus der Schweiz. Top-Holding ist American Water Works (ISIN: US0304201033), auch Veolia und Danaher sind vertreten.

Die Zeit um den Weltwassertag stellt eine gute Möglichkeit dar, sich genauer mit Wasser-Aktien und Wasser-Fonds zu beschäftigen. Mit einem blauen Anstrich kann Ihr Portfolio Innovation und moderne Technologien vereinen. Faktoren, welche in der modernen Welt große Bedeutung haben.

