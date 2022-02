IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Cogia erweitert sein Produktspektrum

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Cogia erweitert sein Produktspektrum

Der Spezialist für KI-basierte Analyse- und Monitoringtechnologien verspricht sich von der Mehrheitsbeteiligung an der elastic.io GmbH eine deutlich höhere Skalierbarkeit seiner Leistungen.

Für Pascal Lauria, den Vorstandschef der in Frankfurt/Main ansässigen Cogia AG, lässt sich das Alleinstellungsmerkmal seines Unternehmens in zwei Sätzen skizzieren. Als Boutique für Data und Text Mining beziehen wir auch alle online verfügbaren Social Media Daten in die Analyse ein. In diesem Punkt sind wir unseren Wettbewerbern ebenso voraus wie mit unseren eigenen Konnektoren, die als digitale Schnittstellen Datensätze aus unterschiedlichsten Quellen miteinander verknüpfen.

Customer Experience Management ist das Geschäftsfeld, in dem Cogia unterwegs ist. Marktstudien gehen davon aus, dass dieser Markt auf globaler Ebene bis 2030 um 12 Prozent jährlich wachsen wird. Für die Kundenbindung und Marketingkampagnen, aber auch die Personalplanung der Unternehmen spielt die detaillierte Auswertung von Kundenbewertungen branchenübergreifend eine zentrale Rolle. Zu den Kunden von Cogia zählen Autohersteller wie BMW oder die Lufthansa. Bei den Ausschreibungen hat sich das Unternehmen gegen große Unternehmen wie die SAP-Tochter Qualtrics durchgesetzt. Von entscheidender Bedeutung war die Expertise von Cogia in der Analyse der Social Media Daten. Denn für die Generation Z der unter 25-Jährigen und die Millennials, die für alle Unternehmen zwei wichtige Zielgruppen unter den Konsumenten darstellen, bilden Social Media die zentrale Kommunikationsplattform.

Während Qualtrics mit einer Milliarde US-Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2021 ein internationaler Konzern ist, belief sich die Gesamtleistung bei Cogia auf 1,7 Millionen Euro. Cogia hat damit den Vorjahreswert verdreifacht und zugleich mit fast 0,3 Millionen Euro ein positives EBIT erzielt. In den nächsten Jahren will Cogia ein jährliches Umsatzplus von bis zu 100 Prozent erreichen. Um sich gegen Konkurrenten wie Qualtrics weiterhin zu behaupten, erweitert Cogia sein Produktspektrum. Die Mehrheitsbeteiligung an der Bonner Firma elastic.io GmbH spielt dabei eine zentrale Rolle.

Zu den Kunden von elastic.io zählen Telekomanbieter und Fintechs. Weil auch elastic.io eigene Konnektoren für die Datenintegration entwickelt, ergänzen sich beide Unternehmen von ihrem Produktangebot und ihrem IT-Ökosystem, das individuelle kundenspezifische Lösungen entwickelt. Die zentrale Kompetenz des Bonner Startups liegt in der Datenintegration auf cloudbasierten Plattformen. Nachdem die strukturelle Integration von elastic.io im vierten Quartal 2021 abgeschlossen wurde, werden beide Firmen in diesem Jahr bei der Kundenakquise erweiterte Paketlösungen anbieten.

Cogia will die Skalierbarkeit seiner Leistungen erhöhen und hat als potenzielle Kunden Unternehmen mit einer Filialstruktur und internationalen Präsenz im Visier. Jede Filiale erhält dabei einen eigenen Zugang, um die Kundenwahrnehmung und Zufriedenheit individuell zu analysieren. Eine derart differenzierte Analyse nach Regionen und lokalen Niederlassungen erleichtert es Unternehmen, ihre Performanceziele zeitnah neu zu definieren. Regionalleiter können die Performance der einzelnen Filialen miteinander vergleichen. Von jeder Filiale erhält Cogia eine jährliche Gebühr.

Für Cogia geht es in den nächsten Jahren darum, auf der Umsatzseite in eine kritische Größe im zweistelligen Millionenbereich zu wachsen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den höheren Einnahmen über Filialstrukturen zu. Erste größere Aufträge im Tandem mit elastic.io in diesem Jahr sollten das Wachstum beflügeln und zugleich den Micro Cap in das Blickfeld einer wachsenden Zahl von Investoren rücken.

Cogia AG

ISIN: DE000A3H2226

www.cogia.ag

Land: Deutschland

Marktkapitalisierung: 6,65 Mio. Euro

Kurs (Xetra): 1,90 Euro

52W Hoch: 3,40 Euro

52W Tief: 1,10 Euro

