Dr. Reuter Investor Relations: Einschätzung von SMC-Research zur Biofrontera AG: Speculative Buy aufgrund erwarteten Break-evens

Die Experten von SMC-Research haben in einem kürzlich veröffentlichten Researchbericht die in Leverkusen ansässige Biofrontera mit einem Speculative Buy bewertet. Die Analysten begründen ihre Einschätzung mit erwarteten Lizenzzahlungen durch die US-Gesellschaft Biofrontera Inc., welche bei der Biofrontera AG schon in diesem Jahr zu einem Break-even führen könnte.

In ihren Ausführungen heben die Research-Experten das Entwicklungsprogramm für die USA hervor, welches der Erschließung des vollen Marktpotenzials von Ameluz in den USA dient. Insbesondere in dem geringen Marktanteil der Medikation Ameluz zur Behandlung der aktinischen Keratose im Rahmen der photodynamischen Therapie werden große Wachstumschancen gesehen. Die Corona-Krise hat den Marktausbau in den USA deutlich abgeschwächt, da die photodynamische Therapie als bevorzugte Behandlungsmethode eine längere Verweildauer des Patienten in der Praxis erfordert. Dies konnte in Zeiten der Corona Pandemie nicht gewährleistet werden.

Als besondere Stärke heben die Experten von SMC-Research die hervorragenden Resultate bei der PDT-Behandlung von aktinischer Keratose und Basalzellkarzinomen hervor. Weiterhin werden ein schlagkräftiger Vertrieb, eine erwartete Steigerung der Produkterlöse, die Partizipation an den US-Erlösen der Biofrontera Inc. sowie Maruho (ein japanischer Dermatologiekonzern) als strategischer Ankeraktionär betont.

Hingegen sehen die Experten Schwächen bei der Erlösdynamik in jüngerer Zeit, der eingeschränkten Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Entwicklung des US-Geschäfts, einer insg. enttäuschenden Entwicklung der Erlösbeiträge im Lizenzgeschäft in Europa sowie einer durch die Regulierung begrenzten Preissetzungsmacht.

In ihrem Gesamturteil zu Biofrontera heben die Analysten von SMC-Research hervor, dass das Potenzial des Unternehmens in den nächsten Jahren sehr groß ist. Dabei ist Biofrontera allerdings beim Erreichen eines zügigen Break-evens sehr stark von dem US-Geschäft abhängig. Durch diese große Abhängigkeit und die trotzdem reichlich vorhandenen Chancen schätzen die Experten von SMC Research das Unternehmen Biofrontera mit Speculative Buy ein.

Sitz: Leverkusen

Branche: Pharmazie

Mitarbeiter: ca. 100 (ohne Inc.)

ISIN: DE0006046113

Kurs: 1,11

Marktsegment: Prime Standard

Aktienzahl: 56,7 Mio. Stück

Market Cap: 62,96 Mio.

Kurs Hoch/Tief (12 M): 3,14 / 1,105

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Biofrontera können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://www.biofrontera.com/de/investoren/basisdaten-aktie heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Biofrontera AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Biofrontera AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Biofrontera AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

