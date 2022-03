IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Künstliche Intelligenz als Kundenbarometer

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Künstliche Intelligenz als Kundenbarometer

Für den Text-Mining-Spezialisten Cogia sind die Autohersteller eine der wichtigen Zielgruppen für seine KI-basierten Analysetools.

War der Kunde zufrieden mit seinem Autokauf oder traten im Nachhinein Mängel auf? Verlief die Jahresinspektion reibungslos ohne Wartezeiten und waren kompetente Berater am Werk? Je schneller die Hersteller und Verkäufer von Autos das entsprechende Feedback erhalten, desto schneller können sie darauf reagieren und ihre Marketingstrategien wie auch die Serviceleistungen verbessern. Darüber hinaus spielt die Einschätzung von Kunden und Experten zu einzelnen Fahrzeugmodellen eine Schlüsselrolle bei der Produktentwicklung.

Mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) bei der systematischen Datenanalyse haben die Autohersteller ein Instrument zur Verfügung, mit dem sie sich über die Kundenzufriedenheit zeitnah und flächendeckend informieren können. Ausgehend von den Ergebnissen hier soll die Kundenbindung über angepasste Key Performance Indicators (KPIs) verbessert werden. Nach Apple war die Autobranche eine der Industrien, die bereits frühzeitig verstanden hat, wie wichtig detaillierte Daten zur Customer Experience für das eigene Geschäft sind, meint Pascal Lauria, Vorstandschef von Cogia. Der Frankfurter Text-Mining-Spezialist hat sich in einem Markt, in dem Unternehmen wie Qualtrics, Palantir oder Zendesk bei den Umsatzvolumina dominieren, die Aufträge von weltweiten Autokonzernen gesichert.

Größter Kunde von Cogia zusammen mit ihrem Partner ist Volkswagen. Mit dem Autokonzern erzielt Cogia 10 bis 20 Prozent seiner Gesamterlöse, die sich nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2021 auf 1,7 Millionen Euro Gesamtleistung beliefen. Die PKW- und die Nutzfahrzeugsparte sowie die Marke Audi sind im Kooperationsvertrag enthalten, der 2021 auf alle internationalen Niederlassungen von Volkswagen erweitert wurde. Das Upsell-Potenzial von Cogia liegt bei insgesamt 12 000 VW-Händlern weltweit, bei denen Cogia seine KI- und Social Media Tools einbinden könnte. Mit BMW ist Cogia seit 2017 in 30 Ländern als bevorzugter Anbieter präsent. Wie bei Volkswagen wertet Cogia Kundenkommentare durch den Einsatz von automatisierten Sentiment-Analysen, Emotionsanalysen und Klassifizierungsverfahren mittels lernender Algorithmen aus.

Grundlage für die KI-basierte Datenanalyse ist die Plattform Cogia CXM. Zusätzlich bedient sich Cogia auch Tools wie Influverse, einer Plattform, die insgesamt 20 Millionen suchspezifisch gerankte Influencer auf Instagram systematisch screent, rankt und auswertet. Die Analyse erfolgt anhand psychographischer Merkmale, User-Verhalten und demografischer Faktoren. Weitere Cogia-Tools sind der Web Observer, ein Monitoring- und Analysesystem für Web-Seiten einschließlich Social Media, das Social-Media-Management-Tool Sometoo sowie Socializer Messenger für die sichere Smartphone-Kommunikation.

In dieser Vielfalt an verarbeiteten Datenquellen sieht Cogia den entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten. Cogia will seinen Kundenstamm in der Automobilindustrie in Europa, aber auch in Asien ausbauen und hat dabei japanische Autohersteller im Fokus. Damit wäre die Autoindustrie auch die erste Branche, in der Cogia über mehrere Kontinente umsatzmäßig präsent ist.

Für Cogia kommt den Autoherstellern damit eine Schlüsselrolle zu, um das für die nächsten Jahre anvisierte jährliche Umsatzwachstum im dreistelligen Prozentbereich zu realisieren. Im Filialnetz der beiden Bestandskunden BMW und Volkswagen ist Cogia bei über 10 000 Händlern präsent. Gelingt es, weitere Autokonzerne als Neukunden zu gewinnen, erhöht sich das Umsatzpotenzial. Neben dem exponentiellen Wachstum verzeichnet Cogia aber auch Fortschritte bei der Profitabilität: 2021 hat die Gesellschaft ein positives EBITDA von 0,3 Millionen Euro erzielt. Die detaillierten Jahreszahlen wird das im Freiverkehr gelistete Unternehmen Ende April veröffentlichen.

Cogia AG

ISIN: DE000A3H2226

www.cogia.ag

Land: Deutschland

Marktkapitalisierung: 5,74 Mio. Euro

Kurs (Xetra): 1,64 Euro

52W Hoch: 3,40 Euro

52W Tief: 1,10 Euro

