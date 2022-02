IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Cogia

Künstliche Intelligenz, kurz: KI, ist das Schlagwort der Stunde. Den Möglichkeiten, mit Hilfe von ausgeklügelten, teilweise auch selbstlernenden Algorithmen riesigen Datenmengen zu analysieren, scheinen kaum Grenzen gesetzt. Der Hauptfokus liegt dabei auf der sogenannten Mustererkennung: auf den ersten Blick chaotisch wirkende Daten werden auf wiederkehrende Strukturen untersucht, die sich zu Regelmäßigkeiten formen. Was nicht nur zu einer optimalen Auswertung und Organisation bestehenden Daten führt, sondern es auch erlaubt, Vorhersagen zu treffen. Und dies ist es, was KI gerade für Unternehmen so interessant macht, ob auf dem Gebiet der Prozessanalyse etwa von Maschinendaten, ob im Bereich Human Resources bei der Sichtung von Bewerbungen, ob bei der Customer Journey. Hier verhilft KI zu vertieften Einsichten in Kundenerwartungen und Kundenverhalten und damit zu einer Steigerung der Nutzererfahrung und des Verkaufspotenzials.

KI ist ein branchenübergreifender Trend. Automotive, Pharma, Medizin- und Biotechnologie, Finance oder Landwirtschaft - sie alle nutzen bereits heute die Chancen, die sich hier bieten in der automatischen Datenanalyse. Und diese Entwicklung hat gerade erst begonnen. Der Umsatz des gesamten KI-Marktes soll bis 2025 um 400% auf 25 Milliarden USD steigen. Dazu tragen zahlreiche Großkonzerne und Aktiengesellschaften bei, die schon jetzt viel Know-How und finanzielle Mittel in KI investieren.

Unternehmensvorstellungen der Aktiengesellschaften im Bereich der künstlichen Intelligenz:

Cogia AG (ISIN:DE000A3H2226)

Die Aktiengesellschaft mit Unternehmenssitz in Frankfurt am Main ist ein Dienstleister mit einer vielfältigen Produktpalette. Als Experte in den Bereichen Web- und Social-Media-Monitoring, Marktforschung und Open Source Intelligence ist das Unternehmen bei vielen großen und globalen Unternehmen mit verschiedenen Softwarelösungen im Einsatz. Dank der Erfassung und Auswertung von großen Datenmengen ist das Unternehmen in dem Zukunftsmarkt Big Data bzw. künstlicher Intelligenz in allen Branchen auf der gesamten Welt aktiv.

Die unternehmensspezifische Aufbereitung von internen bzw. externen Daten können in verschiedenen Szenarien aufbereitet werden. Neben Reportings steht dabei auch die sichere Bearbeitung der Daten im Mittelpunkt. Mit der neu gegründeten Tochtergesellschaft "Cogia Biotech Ltd" wird der Fokus der künstlichen Intelligenz noch stärker fokussiert. Mit einem leistungsstarken KI-Engineering und -Algorithmen können überzeugende Ergebnisse im Bereich der Arzneimittelentwicklung erzielt werden.

Die Aktiengesellschaft als führender Anbieter in vielen Bereichen ist sehr über 10 Jahren am Markt aktiv und als Dienstleister seit vielen Jahren für renommierte und global agierende Unternehmen tätig. Zu den Kunden zählen bspw. Volkswagen, die Lufthansa, ATU, die Commerzbank und verschiedene öffentliche Verwaltungen wie der Freistaat Bayern.

Die Aktiengesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von über 4,5 Millionen Euro ist in zahlreichen Zukunftsbranchen aktiv und bietet ein hohes Wachstumspotenzial.

Apple ( ISIN: US0378331005 ):

Apple ist einer der führenden Anbieter im Bereich der künstlichen Intelligenz. Durch das iPhone weltweit bekannt geworden, ist die Aktiengesellschaft aus den USA mit Sprachdiensten wie Siri oder Chips zur intelligenten Sprach- und Gesichtserkennung im Segment der künstlichen Intelligenz aktiv. Der kontinuierliche Trend der Aktie konnte dank zahlreicher neuer Produkte bestätigt werden. Die künstliche Intelligenz ist dabei eine wichtige Säule.

Nvidia ( ISIN: US67066G1040 ):

Bis vor wenigen Jahren ausschließlich für Grafikkarten bekannt, ist Nvidia ebenfalls in den Bereich des maschinellen Lernens eingestiegen. Die Hochleistungschips des Unternehmens finden sich in selbstlernenden Rechenzentren von IBM, Facebook und zahlreichen anderen Unternehmen wieder. Die Chips von Nvidia kommen zudem in autonom fahrenden Fahrzeugen, einem Wachstumsmarkt der Zukunft, zum Einsatz. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Medizintechnik. Mit Hilfe des Abgleichs riesiger Datenmengen können zum Beispiel gute Zellen von bösen Krebszellen unterschieden werden.

Der DWS Invest Artificial Intelligence LD ( ISIN: LU1863263429 ):

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Seit der Auflage im Jahr 2019 konnte der Fond ca. 70 Prozent Gewinn erzielen. Die größten Positionen des Fonds sind Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia und Meta Plattforms. Mit einem Fondsvermögen von knapp 725 Millionen Euro bietet der Fonds ein großes Anlagevolumen und ist breit diversifiziert.

Fazit:

Die deutsche Aktiengesellschaft Cogia AG ist in dem Segment der künstlichen Intelligenz aktiv und bietet ein hohes Wachstumspotenzial. Das revolutionäre Element der künftigen digitalen Welt bietet umfassende Chancen.

