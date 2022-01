IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu CoinAnalyst: Kanadische Unternehmen an den deutschen Börsen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu CoinAnalyst: Kanadische Unternehmen an den deutschen Börsen

Wer in kanadische Unternehmen investieren möchte, muss dafür in vielen Fällen keine ausländischen Börsenplätze nutzen. Denn rund 2.000 verschiedene Aktien von Unternehmen aus Kanada werden auch an deutschen Börsen gehandelt. Das Angebot ist breit gefächert und reicht von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Euro und täglichen Handelsvolumina in Millionenhöhe bis zu Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung nur einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag erreicht und bei denen an vielen Tagen auch gar keine Handelsumsätze zu verzeichnen sind. Entsprechend der Struktur der kanadischen Wirtschaft gehören zu den besonders stark vertretenen Branchen vor allem die Erdöl- und Erdgaswirtschaft sowie die Gewinnung und Aufbereitung von Rohstoffen, einschließlich von Edelmetallen, aber auch Finanzdienstleister, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Gesundheitsdienstleister sowie Firmen aus dem Maschinen- beziehungsweise Fahrzeugbau. Die starke Präsenz von Rohstoffwerten ist auf den besonderen Rohstoffreichtum Kanadas zurückzuführen. Bei sechs wirtschaftlich bedeutenden Rohstoffen - Kadmium, Kaliumcarbonat, Nickel, Schwefel, Uran und Zink - ist Kanada jeweils der weltweit größte Produzent, beim Abbau von Aluminium, Blei, Gold, Kobalt, Molybdän und Titan ist es jeweils drittgrößte Lieferant der Welt. So erstaunt es nicht, dass mit Standard Lithium ( ISIN: CA8536061010 ) ein Rohstofftitel zu den meistgehandelten kanadischen Aktien in Deutschland gehört. Ein Grund für das bemerkenswerte Investoreninteresse an dieser Aktie dürfte die Tatsache sein, dass sie in den zurückliegenden Monaten durch bemerkenswert kontinuierliche Kurssteigerungen aufgefallen ist. Zu den bei deutschen Investoren gefragtesten kanadischen Werten weiterer Branchen gehören zum Beispiel der Brennstoffzellenhersteller Ballard Power Systems ( ISIN: CA0585861085 ), der E-Commerce-Softwareanbieter Shopify (

ISIN: CA82509L1076 ), der Arzneimittelhersteller Innocan Pharma ( ISIN: CA45783P1027 ) und der Finanzdienstleister DeFi Technologies ( ISIN: CA24464X1069 ).

Drei in Deutschland handelbare kanadische Aktien im Porträt:

Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) ist ein 1998 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich mit der Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Gewinnung und Verarbeitung von Lithium beschäftigt. Unter anderem sieht sich Standard Lithium dank moderner firmeneigener Verarbeitungstechnologien sowie strategischer Partnerschaften in der Lage, das erste neue Lithiumprojekt auf dem Gebiet der USA seit mehr als 50 Jahren zu realisieren. Für dieses Lithium-Sole-Projekt im Süden des US-Bundesstaates Arkansas ist Standard Lithium eine Partnerschaft mit dem Spezialchemieunternehmen Lanxess eingegangen. Lithium ist ein essenzieller Rohstoff für die Batterieproduktion und entwickelt sich derzeit angesichts der wachsenden Bedeutung der Elektromobilität zu einem der gefragtesten Rohstoffe der Welt. Experten prognostizieren für den Zeitraum von 2017 bis 2028 eine Verzehnfachung des weltweiten Lithium-Bedarfs auf annähernd 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr.

Die First Majestic Silver Corp. ( ISIN: CA32076V1031 ) wurde im Jahr 2002 gegründet. Die in Vancouver ansässige Silberminengesellschaft kontrolliert mehrere produzierende Edelmetallminen in den USA sowie in Mexiko, darunter die San Dimas Silver/Gold Mine, die Santa Elena Silver/Gold Mine, die La Encantada Silver Mine sowie die Jerritt Canyon Gold Mine. Weitere Geschäftsfelder neben der Silberproduktion sind die Herstellung und der Verkauf eigener Goldbarren sowie die Gewinnung von Zink und Blei. Im Herbst 2021 prognostizierte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2021 eine Gesamtproduktion von 25,7 Millionen bis 27,5 Millionen Unzen an Silberäquivalenten, davon voraussichtlich 13,0 Millionen bis 13,8 Millionen Unzen reines Silber sowie 181.000 bis 194.000 Unzen Gold.

Die CoinAnalyst Corp. ( ISIN: CA19260U1084 ) ist ein 2018 gegründetes deutsch-kanadisches Startup im Bereich Kryptowährungen. Seine Aktie wird seit dem 9. November 2021 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Bis zum Jahr 2023 will CoinAnalyst eine Zahl von über 50.000 zahlenden Nutzern für seine auf künstlicher Intelligenz und Nutzung von Big Data basierende Analyseplattform gewinnen. Hintergrund für die Entwicklung der Plattform war der rasant wachsende Handel mit Kryptowährungen. Zuletzt erreichte allein der mit der Kryptowährung Bitcoin erzielte weltweite Handelsumsatz Volumina von mehr als 30 Milliarden Euro pro Tag. CoinAnalyst sieht enormes Potenzial im Bereich der Entwicklung und Bereitstellung von Analysetools für den Kryptowährungsmarkt. Seine Analyse- und Informationsplattform Insights soll Krypto-Händler dabei unterstützen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dazu werden ausgefeilte KI-Algorithmen sowie modernste Big-Data-Technologien eingesetzt.

