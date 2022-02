IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Talkpool: Partner bei einem Public-Transportation-Projekt

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations zu Talkpool: Partner bei einem Public-Transportation-Projekt

Als Spezialist für smarte Raumlufttechnologie ist das Unternehmen an einem spannenden Versuch beteiligt, bei dem es um die Eindämmung des Corona-Infektionsrisikos in Bussen geht.

Wie lässt sich auf einfache und kostengünstige Weise die Verbreitung von Corona-Viren in öffentlichen Bussen reduzieren? Mit dieser Frage beschäftigte sich im vergangenen Jahr Forscher am Institut für Zell- und Molekularbiologie an der Universität im schwedischen Uppsala. Ihre Idee: Über einen eingebauten Stutzen wird die Luft aus der Fahrgastkabine angesaugt und über Lüftungsrohre in den Motor geleitet, wo die vorhandenen Viruspartikel infolge der dort herrschenden Temperaturen absterben.

Im Sommer 2021 war es dann soweit. In Uppsala wurde ein öffentlicher Bus testweise mit dem System ausgerüstet. Die Sensoren zur Messung der Luftgüte wurden dabei von Talkpool geliefert. Um eine Vergleichsbasis zu haben, kamen die gleichen Sensoren in einem vergleichbaren Bus ohne Luftreinigungssystem zum Einsatz. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Die Messdaten der Sensoren deuten darauf hin, dass die Luftqualität deutlich besser ist als im Vergleichsbus ohne Einbau. An der Universität Uppsala hofft man nun, dass das System in weiteren Bussen und anderen Verkehrsmitteln zum Einsatz kommt, wie etwa in Ambulanzfahrzeugen.

Das Projekt in Uppsala ist nicht die erste Anwendung, bei der Technologie von Talkpool zur Reduzierung des Corona-Infektionsrisikos zum Einsatz kommt. So erhielt die im Schweizer Chur ansässige Firma im vergangenen Jahr von der spanischen Stadt Ponferrada in Castilla-Leon den Auftrag, rund 1.000 spezieller CO2-Sensoren zur Ausstattung in öffentlichen Gebäuden zu liefern. In Deutschland läuft seit Oktober 2021 das Projekt air4schools. Hierbei handelt es sich um ein vollautomatisch arbeitendes System, welches die Luft eines Klassenzimmers so oft vollständig austauscht und filtert, dass jederzeit eine gesunde Raumluft gewährleistet wird. Die Talkpool AG ist ein Spezialist für smarte Gebäude- und Netzwerktechnologie. Die Aktie wird unter anderem an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die ISIN lautet CH0322161768.

