Water Ways hat kürzlich die größten intelligenten Bewässerungsprojekte in der Unternehmensgeschichte veröffentlicht. Dies haben wir zum Anlass genommen, mit Herrn Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways Technology zu sprechen. Im 3. Teil des Interviews gibt Herr Jaegermann Einblicke zur Projekterweiterung zur Bedeutung des Projekts für die Wachstumsstrategie von Water Ways Technologies.

Teil 3: Projekterweiterung, Wachstumsstrategie & weitere Projekte

Ronnie Jaegermann, Direktor Water Ways Technologies

Water Ways wird das in Usbekistan bestehende Wasser-Projekt von 6,7 auf 9,4 Mio. CAD$ aufstocken. Worum geht es inhaltlich bei dieser Projekterweiterung ?

Ronnie Jaegermann: Die Regierung von Usbekistan plant, Baumwolle in Usbekistan anzubauen. Als wir ankündigten, dass wir zwei Aufträge hatten, erhielten wir einen weiteren Auftrag in der Region Bukhara in Usbekistan. Es handelt sich um etwa tausend Hektar, eigentlich 900 Hektar eines Tropfbewässerungsprojekts. Die Cloud-basierte Steuerung ist sehr anspruchsvoll. Sie wissen, dass das, was wir in diesem Land machen, sehr erfolgreich ist und von der Regierung unterstützt wird. Wir haben aus Israel nicht nur die Bewässerung bzw. die komplette Bewässerungstechnologie mitgebracht, sonder auch das Wissen für den Baumwollanbau. Es ist eine vollständig computerisierte Steuerung über die Cloud. So können die Kunden von ihrem Büro aus kontrollieren, was mit dem System passiert. All das bringt uns auch jährlich wiederkehrende Einnahmen, nicht viel, aber doch ein jährlich wiederkehrendes Einkommen.

Welche Bedeutung hat dieses dritte Projekt für die Wachstumsstrategie von Water Ways Technologies ?

Ronnie Jaegermann: Nun, wenn Sie sich die Zahlen ansehen, stellen Sie fest, dass die drei Projekte zusammen knapp 10 Millionen kanadische Dollar betragen, was ungefähr 7 Millionen Euro entspricht. Das entspricht in etwa unserem Umsatz des Jahres 2020. Ich denke also, jeder, der uns zusieht, kann verstehen, dass 2022 ein unglaubliches Jahr für Waterways sein wird.

Ist es denkbar, dass künftig weitere Projekte von diesem Stammkunden hinzukommen ?

Ronnie Jaegermann: Wir verhandeln immer noch andere Projekte in Usbekistan. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob sie bis 2022 abgeschlossen sein werden. Alle Projekte sind immer langfristig angelegt. Es braucht Zeit, bis sie abgeschlossen sind. Aber wir versuchen natürlich, aus diesem großen Erfolg, den wir in diesem Land haben, Kapital zu schlagen. Parallel dazu hat das Unternehmen aber auch ein laufendes Projektgeschäft auf der ganzen Welt. Im vergangenen Jahr hatten wir Projekte in Vietnam, in China, in Kanada, in Mexiko, in Äthiopien, in Südafrika und in Israel. Wir sind gerade dabei, weitere Projekte auf der ganzen Welt zu verhandeln. Das gehört natürlich zu unserem Tagesgeschäft. Ich kann noch nicht sagen, was in diesem Jahr realisiert werden wird, aber das Jahr hat gerade erst begonnen und wir haben wieder einen Rückstand von 10 Millionen Dollar. Wir befinden uns nicht in einer schlechten Situation.

Über Water Ways Technologies

Water Ways Technologies Inc. ( ISIN: CA9411881043 ) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. Water Ways Technologies konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Gegenwärtig stammen die Haupteinnahmen von Water Ways Technologies aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftseinheit Projekte und (ii) Geschäftseinheit Komponenten- und Geräteverkauf. Water Ways Technologies nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und leistet gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem es diese Technologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada. Zu den Bewässerungsprojekten von Water Ways Technologies gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 32,7 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 0,23 Euro

52W Hoch: 0,334 Euro

52W Tief: 0,079 Euro

