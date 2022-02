IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: 2021: artnet verkündet bisher bestes Ergebnis

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: 2021: artnet verkündet bisher bestes Ergebnis

Die artnet AG beendete das Jahr 2021 mit ihrem bisher besten Ergebnis. Artnet ist der führende Anbieter von Online-Kunstauktionen, Kunstmarktdaten und -nachrichten.

Kernsegment des Unternehmens ist die Artnet Price Database, die sich zu einem unverzichtbaren Recherchetool für den Kunstmarkt entwickelt hat: 2021 umfasste sie erstmals mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse. Als maßgebliches Analyseinstrument hat unsere Datenbank die rasante Entwicklung von Kunst als alternative Anlageklasse entscheidend mit ermöglicht, unterstreicht Sophie Neuendorf, Vizepräsidentin von artnet.

Große Reichweite bei Nutzern und Lesern

In der Branche hat artnet die größte Reichweite bei Nutzern und Lesern. Die Gesamtzahl der Seitenbesucher stieg im dritten Quartal 2021 um 19 Prozent. Insgesamt besuchten durchschnittlich 5,3 Millionen User pro Monat die Seite.

In den ersten neun Monaten 2021 verzeichnete die Price Database eine Steigerung um sechs Prozent und erreichte damit 5,8 Mio. USD. Auch der Provisionsumsatz im Auktionsbereich kletterte in den ersten drei Quartalen um 14 Prozent auf 3,9 Millionen USD. Vor allem im Bereich von Losen in der Preisspanne bis 1,0 Mio. USD konnte Artnet Auctions seine starke Marktposition behaupten. Die detaillierten Finanzzahlen für das komplette Geschäftsjahr 2021 werden im April 2022 veröffentlicht.

Im Mai 2021 führte artnet zudem News Pro ein, eine partielle Bezahlschranke (Paywall), die sich insbesondere an professionelle Marktteilnehmer richtet und sorgfältig recherchierte Einblicke und Analysen bietet.

Start der Blockchain-basierten NFT-Plattform

Darüber hinaus erschloss artnet auch neue Marktsegmente für sich: Als Pionier des digitalen Kunstmarktes war es nur konsequent, sich auf den Verkauf von Non Fungible Tokens (NFT) zu konzentrieren, berichtet Neuendorf. Die im Dezember durchgeführte Auktion ArtNFT: Beginnings markierte dabei den Start der Blockchain-basierten NFT-Plattform von artnet. Inklusive Vorverkauf erzielte die erste ArtNFT-Auktion 147.46 Etherum (ETH) - das entspricht einem Gegenwert von 589.632 USD.

Ein weiteres Gebiet, an dem artnet 2021 maßgeblich mitwirkte, ist der Ausbau kunstgesicherter Kreditvergabe und Tokenisierung. Zur Bearbeitung von NFT-Daten etwa schloss das Unternehmen eine Kooperation mit dem Blockchain Center der Humboldt-Universität zu Berlin ab.

Größtmögliche Transparenz

Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass das Unternehmen sowohl den kulturellen als auch den kommerziellen Wert von bildender Kunst und Kunsthandwerk berücksichtigt und für transparente, effiziente und nachhaltige Transaktionen sorgt, betont Neuendorf. Transparenz habe sich artnet ganz groß auf die Fahne geschrieben. Wir schaffen die nötigen Rahmenbedingungen, damit Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder auf nachhaltige Art und Weise ihren Interessen nachgehen können.

Um dieser selbstauferlegten Verantwortung nachzukommen, verabschiedete das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Corporate Social Responibilty (CSR)-Strategie, die es bis 2025 umzusetzen beabsichtigt. Die Strategie basiert auf der Vision eines nachhaltigeren Kunstgeschäfts.

Listung im ESG Visibility Hub

Seit kurzem ist artnet im ESG Visibility Hub der Deutschen Börse gelistet. Mit diesem Informationsangebot begleitet die Deutsche Börse in Frankfurt Unternehmen, die sich selbst verpflichten, mehr soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Die im ESG-Report aufgeschlüsselten Indikatoren basieren auf anerkannten Berichtsstandards wie der Global Reporting Initiative, den Sustainability Standards und dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Nicht zuletzt der private Anleger profitiert von dieser Transparenz. Die ISIN der Aktie lautet: DE000A1K0375

artnet AG

ISIN: DE000A1K0375

Website: artnet.de

Land: Deutschland

Marktkapitalisierung: 50,65 Mio. Euro

Kurs (Xetra): 9,00 Euro

52W Hoch: 12,70 Euro

52W Tief: 6,15 Euro

