IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: Talkpool setzt auf Nachhaltigkeit

Die Schweizer Technologiefirma bietet zahlreiche Lösungen an, die zum Klimaschutz, zur Energieeinsparung und zur Ressourcenschonung beitragen. Diese Themen dürften weiter an Relevanz gewinnen und das Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

Die Eindämmung des Klimawandels sowie die Schonung der natürlichen Ressourcen gehören zu den größten Herausforderungen der Menschheit im laufenden Jahrhundert. Smarte Technologien können entscheidend zur Bewältigung der Probleme beitragen. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen sieht sich Talkpool als Vorreiter im Wachstumssegment der Green Technologies. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Produkte und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag leisten können, um die Welt ein Stück nachhaltiger zu machen, sagt Magnus Sparrholm, Chairman von Talkpool.

Auf welch vielfältige Weise sich der ökologische Fußabdruck von Privathaushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen durch die Lösungen des im Schweizer Chur ansässigen Unternehmens verkleinern lässt, zeigen folgende Beispiele:

- Talkpool bietet intelligente Sensoren und Plattformen, über die es möglich ist, in Gebäuden und Räumen sowohl die Raumtemperatur als auch die Luftqualität und den Wasserverbrauch zu optimieren. Das reduziert nicht nur die CO2-Emissionen, sondern trägt auch zur Senkung der Energiekosten bei.

- Die IoT-Lösungen von Talkpool helfen bei der Früherkennung von etwaigen Gebäudeschäden. Dazu zählen zum Beispiel das frühzeitige Aufspüren von Wasserleckagen oder Schimmelbefall. Aufwendige Sanierungsarbeiten werden dadurch vermieden.

- Durch die Reparatur und Aufbereitung von High-End-Produkten wie Smartphones, Notebooks oder PCs kann deren Lebenszeit deutlich verlängert werden. Eine Neubeschaffung ist damit erst später notwendig. Gleichzeitig werden die in dem Gerät enthaltenen CO2-Emissionen, die etwa für die Produktion und den Transport über die Lieferkette angefallen sind, auf einem längeren Zeitraum gestreckt.

- Talkpool hat ein Verfahren entwickelt, mit dem es möglich ist, Mobilfunkmasten klima- und umweltfreundlicher zu errichten. Bei dem Verfahren wird für die Verankerung deutlich weniger Beton und Platz benötigt, als das bislang der Fall ist. Zudem hilft Talkpool, die oft als störend empfundenen Masten durch grüne Tarntechnologie besser in die Umwelt einzubinden.

Klimaschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit werden in Gesellschaft und Wirtschaft weiter an Relevanz gewinnen und dadurch Unternehmen, die zur Problemlösung beitragen, einen attraktiven Markt eröffnen, sagt Magnus Sparrholm. Talkpool sei bestens positioniert, um an diesem Wachstum teilzuhaben. Die mittelfristige Unternehmensplanung geht bis 2025 von einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum pro Jahr aus.

Die Aktie von Talkpool ist an der Frankfurter Börse gelistet. Die ISIN lautet: CH0322161768.

Talkpool AG

ISIN: CH0322161768

www.talkpool.com

Land: Schweiz

Marktkapitalisierung: 5,08 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 1,57 Euro

52W Hoch: 1,58 Euro

52W Tief: 1,30 Euro

