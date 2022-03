IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: Von Kunst bis Mode: E-Commerce made in Germany

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: Von Kunst bis Mode: E-Commerce made in Germany

Letztlich hatten es alle Experten der Branche erwartet, aber die Zahlen sind dann doch beeindruckend: Der Online-Handel hat in Deutschland auch im Jahr 2021 deutlich zugelegt und noch einmal an Bedeutung gewonnen. Der Brutto-Umsatz im E-Commerce stieg in der Bundesrepublik um rund 19 Prozent. Er betrug 99,1 Milliarden Euro. Diese Daten hat der Branchenverband bevh veröffentlicht. Demnach wird im deutschen Einzelhandel mittlerweile jeder siebte Euro im Internet ausgegeben. Bei allen Waren, die keine Lebensmittel sind, war es sogar jeder fünfte Euro, der digital über den Ladentisch ging. Was in der Branche sicherlich gern gesehen wird: Konsumenten ab einem Alter von 50 Jahren waren für über die Hälfte der Online-Einkäufe zuständig. Eine vielversprechende Statistik, wenn man bedenkt, dass der E-Commerce bei den jüngeren Generationen ohnehin schon einen festen Platz hat.

Spannend ist auch, dass der E-Commerce mittlerweile in fast allen Branchen angekommen ist. Mit Artnet ( ISIN: DE000A1K0375 ) ist in Deutschland auch ein ambitioniertes Online-Portal für Informationen und eCommerce im Bereich Kunst unterwegs, welcher mittlerweile auch an der Börse notiert ist. Mit home24 (

ISIN: DE000A14KEB5 ) und der Westwing Group ( ISIN: DE000A2N4H07 ) gibt es zwei interessante Anbieter im Sektor Home & Living. Die Aktien-Unternehmen Zalando ( ISIN: DE000ZAL1111 ) und About You ( ISIN: DE000A3CNK42 ) haben einen wichtigen Stand auf dem Mode-Markt und mit zooplus ( ISIN: DE0005111702 ) ist auch ein Online-Versand für Heimtierbedarf an der Börse. Sie sehen: Die Range im E-Commerce ist groß.

Der Trend geht auch zu Beginn des Jahres 2022 weiter und am Jahresende werden weitere Gewinne der Branche erwartet. Die Online-Versandhäuser müssen für langfristigen Erfolg allerdings auf einige Dinge achten. Die Verbraucherstudie E-Commerce Lieferkompass 2021/2022 von sendcloud hat ergeben, dass 52% der Konsumenten im Online-Handel auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit der Unternehmen achtet.

Drei spannende deutsche E-Commerce Aktien

Arnet (ISIN: DE000A1K0375): Im Bereich Kunst betreibt die Artnet AG eines der weltweit führenden Online-Portale. Es geht dabei sowohl um Informationen für User aus der Kunstwelt, wie auch den E-Commerce. Das deutsche Unternehmen hat ein Galerienetzwerk geschaffen, welche Künstler, Kunstwerke, Galerien und Kunstinteressierte Käufer auf der ganzen Welt verbindet. Das Netzwerk dient dadurch Händlern und Kunstkäufern gleichermaßen, was einen großen Teil der Unternehmensphilosophie darstellt. Kunst hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einer guten Anlagemöglichkeit entwickelt. Die Artnet AG ist als einer der führenden Online-Plattformen Teil dieser Entwicklung. In das Jahr 2022 ist das Unternehmen mit neuem Executive Personal optimistisch, was bei dem Trend hin zum E-Commerce - auch in der Kunst - wohl auch angebracht ist.

Zalando (ISIN: DE000ZAL1111): Das deutsche Unternehmen stellt einen Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle dar. Das Angebot besteht aus Schuhen, Bekleidung, Accessoires und Kosmetik. Die Hersteller reichen von lokalen Labels bis hin zu absoluten Designerlabels und Trendmarken. Zalando wurde 2008 gegründet und ist mittlerweile in 17 europäischen Ländern auf dem Markt.

About You (ISIN: DE000A3CNK42): About You gehört zu den größten digitalen Modeplattformen Europas. Es handelt sich um ein Fashion- und Technologieunternehmen, das ein Sortiment aus über 2.000 Marken zu bieten hat. About You hat sich zur Aufgabe gemacht, dass klassische Shopping zu digitalisieren - und liegt damit bekanntlich voll im Trend. So ermöglicht About You personalisierte Einkaufserlebnisse auf dem Smartphone oder mobilen Endgeräten.

Der E-Commerce hat in Deutschland ein gutes Jahr hingelegt. Viele Entwicklungen deuten darauf hin, dass im Jahr 2022 der Trend weiter nach oben zeigt. E-Commerce Aktien könnten eine weitere spannende Entwicklung vor sich haben.

