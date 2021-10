IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: Water Ways Technologies rechnet mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung in diesem Jahr

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR: Water Ways Technologies rechnet mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung in diesem Jahr

Der kanadische Spezialist für smarte Bewässerungstechnologien berichtet über eine starke Auftrags- und Geschäftslage. Langfristig wird eine signifikante Steigerung der Bruttomarge angestrebt. Übernahmen sind Teil des Plans.

Die zurückliegenden Monate verliefen für Water Ways Technologies sehr erfolgreich. Erst Ende September zog der Anbieter von intelligenten Bewässerungssystemen Aufträge aus China, Mexiko und Kanada an Land. Ronnie Jaegermann, Direktor bei dem Unternehmen, zeigt sich zuversichtlich, dass weitere Order folgen werden: "Wir erhalten weltweit immer mehr Aufträge, was uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Als Beispiel nennt er China, wo Water Ways Technologies mit Driscoll's, dem weltweit führenden Produzenten von Beeren, zusammenarbeitet.

Water Ways Technologies ist ein globaler Anbieter von smarten Bewässerungssystemen. Die von dem kanadisch-israelischen Unternehmen entwickelten Anwendungen helfen landwirtschaftlichen Erzeugern, ihren Wasserverbrauch effizienter und umweltgerechter zu gestalten. Studien gehen davon aus, dass dem Markt für innovative Bewässerungstechnologien aufgrund der voranschreitenden Erderwärmung und der zunehmenden Süßwasserknappheit großes Wachstumspotenzial innewohnt. Dieser Überzeugung ist auch Jaegermann. Er rechnet in diesem Jahr mit hohen Steigerungen bei Umsatz und operativem Ergebnis: Wir wachsen in sämtlichen unserer Märkte und werden gegenüber 2020 deutliche Verbesserungen sehen. Einen Vorgeschmack lieferten die Zahlen für das erste Halbjahr. Demnach legte der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 73 Prozent auf 6,98 Millionen kanadische Dollar (CAD) zu. Das operative Ergebnis (auf EBITDA-Basis) verbesserte sich auf 832.000 CAD, nach einem Minus von 112.000 CAD im Vorjahreszeitraum.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung, Fokus auf Expansion

Um das Wachstum zu finanzieren, hat die Gesellschaft im zurückliegenden August eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Die Privatplatzierung war überzeichnet und brachte Water Ways Technologies einen Emissionserlös von 4,4 Millionen CAD. Diese Summe könnte sich im Juni des kommenden Jahres noch auf 6,6 Millionen CAD erhöhen. Je nachdem, ob noch ausstehende Optionsrechte ausgeübt werden. Mit den frischen Mitteln will das in Toronto ansässige Unternehmen die weitere Expansion vorantreiben. Zukäufe sind dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Wir beobachten den Markt sehr sorgfältig und können uns weitere Übernahmen gut vorstellen, sofern sie zum Unternehmen passen, sagt Jaegermann.

Auf der Einkaufsliste ganz oben stehen regional tätige Händler von landwirtschaftlichen Bewässerungskomponenten. Entsprechende Akquisitionen würden Water Ways Technologies zum einen die Möglichkeit bieten, neue Zielmärkte zu erschließen, ohne selbst Zeit und Geld für den langwierigen Aufbau einer eigenen Vertriebsinfrastruktur in die Hand nehmen zu müssen. Zum anderen würde der Weg zum Endkunden verkürzt, was im Idealfall zu höheren Margen führen könnte. Als Erfolgsbeispiel nennt Jaegermann den Einstieg ins Nordamerikageschäft durch die Übernahme des kanadischen Distributors Heartnut Grove vor gut zwei Jahren. Seither hat sich die kanadische Tochtergesellschaft sehr erfreulich entwickelt und maßgeblich zum Unternehmenswachstum beigetragen. Auch aufgrund solcher Transaktionen geht Water Ways Technologies langfristig von einer Steigerung der Bruttomarge von derzeit 17 Prozent auf 30 bis 40 Prozent aus.

Die Aktie von Water Ways Technologies wird seit 24. August 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die ISIN lautet: CA9411881043

Lassen Sie sich in den Verteiler für Water Ways Technologies eintragen. Einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Water Ways Technologies.

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 25 Mio. Euro

Kurs (Tradegate): 0,182 Euro

52W Hoch: 0,189 Euro

52W Tief: 0,09 Euro

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.