IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR zu Water Ways Technologies: Wachstum in allen Märkten

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter IR zu Water Ways Technologies: Wachstum in allen Märkten

Der Anbieter von smarten landwirtschaftlichen Bewässerungstechnologien berichtet über eine starke Auftragslage und blickt optimistisch in die Zukunft.

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow verdeutlicht einmal mehr, dass es zu einer zentralen Aufgabe der Menschheit in diesem Jahrhundert gehört, Klima und natürliche Ressourcen zu schonen. Dazu zählt auch der umweltbewusste Einsatz von Wasser in der Landwirtschaft. Water Ways Technologies ist ein globaler Anbieter von smarten Bewässerungssystemen, dessen Technologien es landwirtschaftlichen Erzeugern ermöglicht, das knappe Gut Wasser möglichst effizient und damit nicht nur nachhaltig, sondern auch kostengünstig zu nutzen.

Order aus Südamerika

Das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Toronto berichtet über eine starke Auftragslage in allen Märkten. Erst vor Kurzem erhielt die Firma den Zuschlag für mehrere Order aus Südamerika im Gesamtvolumen von einer Million Kanadischen Dollar. Der südamerikanische Markt ist für uns von hoher Bedeutung. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer intelligenten Bewässerungssysteme hat dazu beigetragen, dass wir den Zuschlag vor unseren Wettbewerbern erhalten haben, sagt Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies. Er sieht sein Unternehmen sehr gut aufgestellt und erwartet weiterhin hohe Wachstumsraten.

Smarte Bewässerungstechnologien sind gefragt

Erst Ende September zog Water Ways Technologies drei Aufträge aus Mexiko, China und Kanada im Gesamtwert von 570.000 Kanadischen Dollar an Land, nachdem nur kurz zuvor zwei Order im Volumen von 1,3 Millionen Kanadischen Dollar aus Äthiopien und Peru gewonnen werden konnten. Ob für Blaubeeren, Apfelplantagen Trauben oder andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, die intelligenten Bewässerungssysteme von Water Ways Technologies kommen bei immer mehr landwirtschaftlichen Erzeugern zum Einsatz. In China arbeitet die Firma beispielsweise mit Driscoll's zusammen. Driscoll's, so Jaegermann, ist der größte Beerenproduzent der Welt und ein guter Kunde von uns.

Hohes Wachstum

Der Erfolg von Water Ways Technologies ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen seine Wurzeln in Israel hat, also einem Land, das für seine herausragende Agrartechnologie weltweit geschätzt wird. Aus diesem Technologievorsprung erzielen wir Wettbewerbsvorteile, sagt Jaegermann. In die Zukunft blickt er zuversichtlich: Wir expandieren weltweit und werden gegenüber 2020 ein deutliches Umsatzwachstum sehen. Im ersten Halbjahr 2021 legten die Erlöse der Gesellschaft gegenüber der Vorjahresperiode um 73 Prozent auf 6,98 Millionen kanadische Dollar (CAD) zu. Das operative Ergebnis (auf EBITDA-Basis) verbesserte sich auf 832.000 CAD.

Die Aktie von Water Ways Technologies wird seit August auch an der Deutschen Börse gehandelt. Die ISIN lautet: CA9411881043

Lassen Sie sich in den Verteiler für Water Ways Technologies eintragen. Einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Water Ways Technologies.

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 25,9 Mio. Euro

Kurs (Tradegate): 0,188 Euro

52W Hoch: 0,189 Euro

52W Tief: 0,09 Euro

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.