IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT stattet die Stadt Woodstock mit Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen aus

TORONTO, ON--(8. September 2020) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die dieselbetriebenen Kommunalfahrzeuge der Stadtgemeinde Woodstock in Ontario (Woodstock) mit der firmeneigenen HydraGEN-Technologie ausstatten wird, um den CO2-Ausstoß und den Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge zu senken.

Mit dem Einbau dieser innovativen Technologie wird im September 2020 begonnen. Es wird zunächst eine erste Auswahl von Fahrzeugen aus der Fahrzeugflotte von Woodstock ausgestattet, um die Emissionsreduktion und die Treibstoffeinsparungen bei der derzeitigen Nutzung der Fahrzeuge festzustellen. Die HydraGEN-Technologie wird in einen herkömmlichen Bus für den öffentlichen Personenverkehr und in einen Recycling-LKW eingebaut. Diese Fahrzeuge sind zwischen 8 und 16 Stunden pro Tag im Einsatz und mit anderen Fahrzeugen der Woodstock-Flotte mit ähnlichem Alter und Fahrzyklus vergleichbar.

Woodstock ist die erste Stadt in Kanada, welche die Initiative ergreift und ihre Fahrzeuge mit der von dynaCERT entwickelten Technologie ausstattet. Woodstock hat den unmittelbaren Wert der Nutzung handelsüblicher Technologien zur Verbesserung seiner CO2-Bilanz erkannt und begrüßt die patentierte HydraGEN-Technologie des Unternehmens, die mit dem Smart Sustainable Company-Rating zur Förderung des United 4 Smart Sustainable Cities Programme (U4SSC) der Vereinten Nationen ausgezeichnet wurde.

Woodstock war in puncto Energieeinsparung schon immer führend, und wir freuen uns über die Möglichkeit, diese Spitzentechnologie nutzen zu können, erklärt Trevor Birtch, seines Zeichens Bürgermeister von Woodstock. Durch den direkten Vergleich können wir uns ein reales Bild davon machen, wie effektiv dieses innovative Produkt für unsere Zwecke funktioniert. So können wir nicht nur die Ausweitung auf weitere Einsatzgebiete in Woodstock prüfen, sondern dafür sorgen, dass auch andere Kommunen auf diese Technologie aufmerksam werden. Bürgermeister Birtch betonte weiters, dass er stolz darauf ist, einerseits eine führende Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz in Woodstock zu spielen und andererseits ein kanadisches Produkt zu kaufen und so einen Beitrag zur Einkaufsoffensive zu leisten, die jeder in Betracht ziehen sollte, um kanadische Unternehmen im Zuge der Pandemie zu unterstützen.

Jim Payne, Präsident & CEO von dynaCERT, meint: Die Stadt Woodstock hat unter den städtischen Gemeinden eine internationale Führungsrolle eingenommen, indem sie die einfach erhältliche HydraGEN Technologie von dynaCERT verwendet. Es ist für die ganze Welt von Bedeutung, dass Technologien zur Senkung der CO2-Emissionen von größeren und kleineren Städten gleichermaßen implementiert werden. Vor allem für fortschrittliche Kommunalregierungen zählt die Qualität der Luft, die wir atmen, häufig zu den dringlichsten Anliegen. dynaCERT ist sehr stolz darauf, die Stadt Woodstock und ihre Wegbereiter im globalen Kampf gegen die Luftverschmutzung in den Metropolen zu unterstützen.

Über die Stadt Woodstock

Die Stadt Woodstock ist eine dynamische und wachstumsstarke Gemeinde mit 44.000 Einwohnern, die im Herzen von Südwest-Ontario an der Kreuzung der Highways 401 und 403 angesiedelt ist. Die Stadt Woodstock hat sich als wachsende Gemeinde ihren kleinstädtischen Charakter bewahrt, verfügt aber über alle öffentlichen Einrichtungen, die normalerweise nur in größeren Städten zu finden sind. Woodstock hat seine Wurzeln sowohl in der Landwirtschaft als auch in der verarbeitenden Industrie. Die Stadt gilt nicht nur als Dairy Capital of Canada (Hauptstadt der Milchwirtschaft Kanadas), hier ist auch der zweite kanadische Produktionsbetrieb von Toyota beheimatet. Mit qualifizierten Arbeitskräften, erschwinglichem Wohnraum und einem neuen Gemeindespital ist Woodstock in der Tat eine wachsende Stadt mit viel ländlichem, kleinstädtischem Charme.

Die Stadt Woodstock veröffentlichte im Juli 2016 einen kommunalen Energieplan, der eine Reihe von Zielen zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen beinhaltet. Technologien wie diese ermöglichen es den Kommunen, Maßnahmen für eine nachhaltigere und sauberere Energiezukunft zu setzen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

